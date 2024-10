„Suntem o generație foarte bună”  Louis Munteanu și Ümit Akdağ, declarații de campioni după calificarea „tricolorilor” mici la EURO 2025

ROMÂNIA U21 - ELVEȚIA U21 3-1. Louis Munteanu (22 de ani) și Ümit Akdağ (21 de ani) au oferit declarații după terminarea partidei.

Akdağ a marcat primul său gol pentru echipa națională.

România a câștigat, marți, împotriva Elveției și s-a calificat la cel de-al patrulea Campionat European U21 consecutiv.

Pentru echipa antrenată de Daniel Pancu au marcat: Ianis Stoica ('16, '35), Ümit Akdağ ('68), iar pentru elvețieni: Hajdari ('65).

România U21 - Elveția U21. Louis Munteanu: „Suntem ca o familie”

La finalul partidei, Louis Munteanu a declarat că „tricolorii” au ca obiectiv ieșirea din grupele EURO 2025.

„Ne ajutăm în teren, trebuie să fim ca o familie. Vin cu inima deschisă, să îmi ajut colegii. Unde sunt dau 100%. La EURO ne propunem calificarea din grupă, după ne propunem alt obiectiv.

Am demonstrat că suntem o generație foarte bună. Am făcut meciuri foarte bune. Uitați câtă lume a venit să ne urmărească, este meritul nostru. Am jucat bine, suntem fericiți că am reușit să ne calificăm alături de ei”, a declarat atacantul „tricolorilor mici”.

Louis Munteanu are un sezon bun la CFR Cluj, după ce a reușit să marcheze de 5 ori în 10 meciuri.

Atacantul a ajuns în vară la fosta campioană a României, clujenii plătind 2,3 milioane de euro pentru transferul său.

Umit Akdag: „Mă bucur că reprezint România”

Ümit Akdağ a înscris golul de 3-1. După un corner la poarta elvețienilor, balonul a ajuns la Louis Munteanu, care a șutat spre poartă, dar portarul Marvin Keller a reușit să respingă. Mingea a ajuns la picioarele românului, care a șutat și a înscris.

A fost primul gol marcat la echipa națională pentru tânărul fundaș.

După partidă, Akdağ a declarat că micii „tricolori” merită mai mult respect, după calificarea la EURO 2025.

„Încă mai are putere mister Pancu, nu poți să îl ții, dar am încercat și eu. Prima dată când am venit nu mă așteptam la acest nivel. Și prima echipă joacă foarte bine acum, la EURO au demonstrat. Da, trebuie să fim mai respectați.

O să arătăm că suntem mai bun decât credeți. Avem calitate foarte mare. Să marchezi e altceva, e frumos, cu stadionul plin, le mulțumim fanilor. Vrem să ieșim din grupă. Știm că avem o echipă bună, vrem să mergem cât de departe putem.

Nu vreau să mă gândesc la naționala de seniori a României, sunt fericit, am dat gol, ne-am calificat. Acum nu cred, să fiu sincer, nu! Știu că și în România e un campionat bun, dar am obiective mai mari”, a declarat Ümit Akdağ.

Tânărul fundaș are părinți turci, însă s-a născut și a trăit în România până la 11 ani.

În momentul de față, Akdag evoluează la Toulouse, pentru care a debutat la finalul lunii septembrie, în meciul pierdut împotriva lui Stade Brestois, scor 0-2.