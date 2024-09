Manuel Neuer e gata de noul sezon. Vrea al 12-lea trofeu de campion cu Bayern. I se va dedica total. A anunțat că se retrage de la națională.

Portarul, 38 de ani, a debutat pe 2 iunie 2009 la selecționata Germaniei și a jucat ultimul meci pe 5 iulie 2024. Între ele e titlul mondial, pe 13 iulie 2014.

Neuer a jucat 124 de partide pentru Mannschaft, 51 fără gol primit. „A reliefat postul de portar ca nimeni altul în istoria fotbalului”, l-a descris selecționerul Julian Nagelsmann.

Vineri, 23 august, demarează și Bundesliga, ultimul mare campionat al Europei.

Neuer mai are un sezon de contract cu Bayern

La 38 de ani, Manuel Neuer ar putea juca sezonul de final al carierei sale, cu banderola de căpitan al lui Bayern pe braț.

Mai are un an de contract cu bavarezii și lui se va dedica total. Ținta e evidentă. Încă un titlu de campion cu „Die Roten”.

Transferat în 2011 de la Schalke, pentru 30 de milioane de euro, Manu a devenit numărul 1 pe Allianz Arena, conducându-și coechipierii spre o serie incredibilă, de 11 trofee în Bundesliga, între 2013 și 2023. Deceniul perfect.

30 de trofee a cucerit Manuel Neuer cu echipele de club: 28 cu Bayern (inclusiv două Ligi ale Campionilor) și două cu Schalke

Neuer: „Am adorat tricoul Germaniei. Sunt plin de mândrie”

Unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului german a anunțat miercuri că părăsește Mannschaftul. Se retrage de la națională.

Chiar dacă Bild speculase de curând că Neuer va continua, cu obiectiv CM 2026, goalkeeperul a lansat pe Instagram mesajul despărțirii:

„Știam că această zi va veni la un moment dat. Astăzi e sfârșitul meu la selecționata Germaniei.

Toți cei care mă cunosc realizează că nu a fost o decizie ușoară.

Am avut suișuri și coborâșuri, dar când privesc în urmă sunt plin de mândrie pentru că am fost alături de toți coechipierii mei și pentru că am fost căpitanul Germaniei mai mult de șapte ani.

Am adorat tricoul echipei naționale. Vă mulțumesc mult”.

Chiar dacă pot înțelege decizia lui Manu, motivele care l-au condus spre această hotărâre, retragerea lui e o mare pierdere, și sportiv, și uman. El a reliefat postul de portar ca nimeni altul în istoria fotbalului Julian Nagelsmann, selecționerul Germaniei

Ziua în care Neuer a cucerit lumea pe Maracana

În urmă cu 15 ani, pe 2 iunie 2009, Neuer debuta în Mannschaft. Era un amical împotriva Emiratelor Arabe Unite, la Dubai.

Germania a câștigat, 7-2, el a evoluat 90 de minute, promovat de selecționerul Joachim Loew, dar a primit două goluri parabile.

A fost tot mai bun, atingând vârful cinci ani mai târziu. Pe 13 iulie 2014, era campion mondial, după 1-0 în prelungiri cu Argentina lui Leo Messi, pe cel mai faimos stadion al fotbalului, Maracana.

În 2010, încheiase pe locul 3: 3-2 cu Uruguay în finala mică a turneului din Africa de Sud.

45 de milioane de euro valora Manuel Neuer în perioada 2015-2017. A fost cota lui maximă, potrivit Transfermarkt. Acum, el a scăzut la 4 milioane

Sfârșitul a fost trist. Ultimul meci pentru Germania, înfrângere

Tot într-o zi de iulie, pe 5 iulie 2024, portarul-caracatiță a jucat ultima oară pentru Germania.

Nu a mai fost fericire. A fost suferință, a fost tristețe la final. A fost înfrângere, 1-2 în fața Spaniei după prelungiri, în „sferturi”, la Stuttgart. Era sfârșitul Euro pentru Neuer. Și sfârșitul carierei lui internaționale.

S-a retras după 124 de selecții, 51 de partide fără gol primit. Îi cedează definitiv tricoul cu numărul 1 lui Marc-Andre ter Stegen, 32 de ani, portarul Barcelonei, cel care i-a fost rezervă eternă. Ter Stegen e acum titularul Germaniei.

Felicitări pentru cariera ta la naționala Germaniei. Vei rămâne pentru totdeauna un campion mondial și o legendă a fotbalului german Marc-Andre ter Stegen, portarul naționalei Germaniei

Prima etapă în Bundesliga