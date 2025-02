FCSB - PAOK 2-0. Mihai Popescu (31 de ani) a vorbit despre calificarea în optimile Europa League.

FCSB a învins-o pe PAOK pentru a treia oară în acest sezon, de această dată la București, în manșa retur a play-off-ului Europa League.

Fundașul Mihai Popescu a fost aproape de gol în minutul 11, când l-a surprins pe Kotarski cu un șut de la 30 de metri, mingea trecând puțin pe lângă poartă.

FCSB - PAOK 2-0. Mihai Popescu: „S-a văzut echipa mai bună”

„Am așteptat calificarea de joia trecută, mă bucur că am reușit să câștigăm. Am făcut diferența pe teren și ne-am bucurat la sfârșit.

Voiam să câștigăm, am plecat cu acest obiectiv. Am trecut de câteva ori pe lângă ocazia de a marca, dar mă bucur că am câștigat.

S-a văzut echipa mai bună. Știu că am venit la un club mare, mi-am propus să ajut echipa să ajungă cât mai departe în Europa, să luăm campionatul și să ne îndeplinim obiectivele pas cu pas ”, a declarat Mihai Popescu, după meci.

FCSB va da peste Olympique Lyon sau Eintracht Frankfurt în optimi, echipe cu istorie. Întrebat ce echipă preferă, Popescu a spus:

Vom vedea mâine, mi-e indiferent, sunt amândouă echipe de tradiție. Dacă stăm să o luăm pe realizările din ultima perioadă, Frankfurt e mai bine pusă la punct, dar și Lyon este puternică, i-am văzut că pun probleme, rămâne de văzut Mihai Popescu

Rezultate FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

- Manchester United 0-2 PAOK - FCSB 1-2

1-2 FCSB - PAOK 2-0

Programul fazei eliminatorii din Europa League

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).