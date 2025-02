PAOK - FCSB 1-2 Campioana României învinge din nou la Salonic și are prima șansă la calificarea în optimi ! Totul se decide la București

PAOK-FCSB 1-2. Campioana României câștigă la Salonic pentru a doua oară în acest sezon și pornește ca favorită la returul pentru calificarea în optimile Europa League.

Învingătoarea „dublei” o va întâlni în optimi pe Eintracht Frankfurt sau Lyon.

„Revanșă”, așa a fost văzut al doilea meci dintre PAOK și FCSB, de această dată turul dintr-o dublă manșă. O revanșă după un meci care a rănit orgoliul grecilor, un meci controlat în mare parte atunci de echipa lui Lucescu jr, prestație evident constrânsă și de eliminarea lui Olaru în cazul FCSB.

Campioana României a câștigat atunci cu 1-0 și s-a întors la Salonic cu gândul de a obține din nou mai mult decât îi arată șansele hârtiei, bookmakerilor, specialiștilor.

Meciul a început curajos pentru FCSB, mai multe tricouri roșii în jumătatea gazdelor. Un elan stins repede de greci. Minute ce-au adus o singură șansă, un șut blocat al lui Vali Crețu, din 12 metri. S-a mutat repede atacul, PAOK s-a instalat în jumătatea românilor. Și-a bifat statutul de favorită.

Atât de lăudatul Konstantelias a făcut slalom printre fundașii lui Charalambous. Tehnică bună, jucător de sclipire, a înscris la colțul scurt. Bucurie tăiată repede, mingea a trecut de tușă. E aut de poartă.

Nu și la al doilea gol

FCSB n-a mai arătat forța din primul meci. A fost presată și a greșit și a doua oară. Tănase, marcaj larg la Pelkas, experimentatul mijlocaș grec întors iarna asta din Turcia, l-a găsit pe Samatta, care s-a desprins ușor de Crețu, trimite pe sub Târnovanu. Un atacant pe care Gigi Becali și l-a dorit în urmă cu un an, dar pentru care nu voia să plătească mai mult de un milion de euro. Doar jumătate de repriză a rezistat FCSB.

Vali Crețu, repriză horror

Bîrligea a dat tonul revenirii! A luat două acțiuni de unul singur. La prima l-a găsit pe Cisotti, greoi, deposedat așa cum Crețu n-a făcut-o cu Samatta. La a doua a finalizat, șut pe jos, în doi timpi prinsă de Kotarski.

Dar dintr-un atac al FCSB, campioana putea încasa încă un gol. Din nou Crețu, depășit din toate punctele de vedere, o eroare care a pus-o pe PAOK pe contră, doar momentul de altruism al lui Konstantelias, care a pasat la Samatta, în ofsaid, a păstrat scorul la 1-0. Un gol și alte două anulate pentru PAOK. FCSB aproape nimic!

Taison „a mâncat” după Olaru

O repriză cu de toate. Plină de probleme în defensivă, Răzvan Lucescu a mai pierdut o piesă importantă. Michailidis s-a ciocnit cu Kotarski și a părăsit terenul, în mașinuța de golf, plin e sânge. Înlocuit imediat de Omar Colley.

Și aiureala lui Olaru din primul meci a fost copiată de Taison, eliminat după proteste inutile, precedate de căderi teatrale și milogeli pentru fault. Iar bucuria exagerată și ostentativă a lui Ngezana, care i-a adus un galben, i-a adus și schimbarea, cu Dawa. Tot la pauză, pe teren a apărut și puștiul Gheorghiță, în locul lui Miculescu, absent nemotivat pe Toumba.

Ce revenire!

În nici 5 minute după pauză, ce n-a reușit PAOK în tur, a făcut-o FCSB în retur. Bîrligea s-a întors cu un adversar, a pasat la Tânase, șut în blocaj, mingea a ajuns la puștiul Gheorghiță. Curajos, a tras tare, deși în genunchiul unui adversar, mingea a ricoșat în poartă. 1-1.

Gol pentru puștiul venit de la Iași, la 5 minute de la debutul în cupele europene. „Ardei”, așa cum e cunoscut de apropiați, s-a făcut mare. S-a făcut și 2-1, 10 minute mai târziu. Radunovici îi pune mingea pe cap lui Dawa, 2-1 FCSB. Imediat mută Lucescu jr, ies Samatta și Pelkas, intră Thomas și Despodov.

Coșmarul lui Lucescu

PAOK e sub anestezie. Ceea ce părea să fie un meci simplu, poate chiar o calificare rezolvată devreme, s-a transformat într-un coșmar. Unul numit FCSB. Atât pentru greci, cât și pentru Lucescu jr.

În 15 minute, ajutată de prostia lui Taison, FCSB a demontat tot ce construise PAOK o repriză. Belgianul Visser a împărțit „galbene” în stânga și dreapta, mai mult în stânga, la tricourile roșii. Tocmai, campioana mută în teren și de frica unui eventual “roșu”.

Campioană cu ștaif de Europa

Vestea bună, PAOK e letargică, mai mult de jumătate de repriză fără vreo apariție în periculoasă în careul lui Târnovanu, doar mingi aruncate din faze fixe. Deși ar mai fi putut, FCSB s-a mulțumit cu atât.

Ce-i drept, la cum arătase prima repriză, e mai mult decât spera. Campioana bate iar la Salonic, încă o „castană” pentru Lucescu jr, și ia o opțiune serioasă pentru calificarea în optimile de finală.

Au marcat: Samatta (21) / Gheorghiță (50), Dawa (60)

FINAL DE MECI! FCSB câștigă pentru a doua oară consecutiv la Salonic și are prima opțiune de calificare în optimile Europa League.

Min. 83 - schimbare la FCSB: iese Cisotti, intră Marius Ștefănescu

Min. 79 - centralul Visser îl „îngălbenește” și pe Șut

Min. 75 - Edjouma atacă cu talpa sus și vede cartonaș galben

Min. 70 - dublă schimbare la PAOK: intră Ozdoev și Camara, ies Meite și Schwab

Min. 68 - mutare bizară la FCSB! Charalambous îl scoate pe Bîrligea și îi trimite în teren pe Alhassan

Min. 60 - 1-2 FCSB, înscrie și Dawa! Campioana României întoarce rezultatul prin rezervele Gheorghiță și Dawa.

Dawa se bucură după ce înscrie al doilea gol al campioanei României la Salonic (sursă foto: golazo.ro)

Min. 56 - schimbare la FCSB: iese Chiricheș, intră Edjouma

Min. 52 - Bîrligea vede și el cartonașul galben pentru proteste

Min. 50 - 1-1 FCSB! Gheorghiță egalează la debutul pentru FCSB. Campioana României a profitat de încă o gafă a apărării lui Lucescu. În primă fază au ratat Bîrligea și Tănase

Andrei Gheorghiță înscrie la debutul în Europa pentru FCSB (foto: golazo.ro)

Min. 47 - șansă pentru FCSB! Colley „bâlbâie” o minge în apărare, interceptează Bîrligea, însă golgheterul campioanei trage pe lângă poartă

Min. 46 - repriza a doua începe cu o schimbare la FCSB: ies Miculescu și Ngezana, intră Dawa și Gheorghiță

PAUZĂ PE „TOUMBA”

Prima repriză s-a încheiat într-un cor de fluierături ale ultrașilor greci, nemulțumiți după eliminarea lui Taison.

Min. 45 + 5 - Ngezana a primit și el cartonaș galben

Min. 45 + 4 - Taison este eliminat, spre bucuria lui Ngezana. Brazilianul, trimis la vestiare din două cartonașe pentru proteste. Ngezana este fluierat de ultrașii greci pentru reacția avută la eliminarea lui Taison.

Min. 38 - Jocul este întrerupt! Kotarski s-a ciocnit cu Michailidis. Fundașul este KO și iese de pe teren cu un kart de prim-ajutor. În locul său intră Colley.

Min. 34 - PAOK înscrie din nou prin Samatta, după o fază lucrată de Taison și Konstantelias. Ultimul îi pasează lui Samatta, care este în ofsaid. Lui Răzvan Lucescu nu îi vine să creadă greșeala făcută de jucătorii săi.

PAOK - FCSB / Răzvan Lucescu privește uluit greșeala făcută de fotbaliștii săi la golul al doilea, anulat pe motiv de ofsaid

Min. 33 - Taison vede și el cartonașul galben după ce l-a „controlat” la picioare pe Crețu. FCSB are lovitură liberă.

Min. 31 - duel tare între căpitanii celor două echipe! Schwab îl faultează pe Șut.

Min. 29 - după golul lui Samatta, grecii au făcut un pas în spate și așteaptă momentul pentru un eventual contraatac.

Min. 26 - FCSB ripostează prin Daniel Bîrligea! Golgheterul campioanei României trece în viteză de fundașii lui Lucescu și trage la poartă. Kotarski reține în doi timpi.

Min. 21 - 1-0 PAOK Salonic! Samatta îl învinge pe Târnovanu la primul șut pe poartă al grecilor. Pelkas a pasat decisiv la golul atacantului din Tanzania.

Min. 16 - fotbaliștii lui Charalambous au viață grea pe Toumba. Cisotti rămâne întins pe gazon după un duel cu Kedziora. Arbitrul Lawrence Visser lasă jocul prea liber

Min. 13 - Pelkas a intrat cu ambele picioare la Tănase și a încasat primul cartonaș al meciului de pe Toumba

Min. 10 - grecii au prins curaj și au trecut la conducerea jocului. Trupa lui Lucescu încearcă să spargă apărarea campioanei României pe ambele flancuri

Min. 8 - PAOK înscrie prin Konstantelias, însă reușita vedetei grecilor este anulată. Mingea a părăsit suprafața de joc.

Min. 6 - FCSB o înghesuie pe PAOK! Tănase pătrunde pe flancul stâng, centrează, iar mingea ajunge la Crețu, care trage în blocajul făcut de greci

Min. 4 - fotbaliștii campioanei României fac pressing sus, până în careul grecilor, Kotarski, aproape să greșească

Min. 2 - grecii joacă tare! Cisotti este faultat de un fundaș de la PAOK, însă arbitrul acordă doar aut.

Min. 1 - a început PAOK-FCSB!

PAOK - FCSB, echipele de start

PAOK : Kotarski - Jonny, Kedziora, Michailidis, Baba - Meite, Schwab - Pelkas, Konstantelias, Taison - Samatta

: Kotarski - Jonny, Kedziora, Michailidis, Baba - Meite, Schwab - Pelkas, Konstantelias, Taison - Samatta Antrenor : Răzvan Lucescu

: Răzvan Lucescu Rezerve: Balomenos, Tsiftsis, Camara, Chalov, A. Zivkovic, Colley, Sastre, Thymianis, Ozdoev, Shoretire, Brandon, Despodov

Balomenos, Tsiftsis, Camara, Chalov, A. Zivkovic, Colley, Sastre, Thymianis, Ozdoev, Shoretire, Brandon, Despodov FCSB : Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Bîrligea

: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, Dawa, Ștefănescu, Edjouma, Băluță, Pantea, Musi, Alhassan. A. Gheorghiță

Udrea, Zima, Dawa, Ștefănescu, Edjouma, Băluță, Pantea, Musi, Alhassan. A. Gheorghiță Antrenor : Elias Charalambous

: Elias Charalambous Stadion: Toumba (Salonic)

Toumba (Salonic) Arbitru: Lawrence Visser (Belgia)

Avem echipele de start! Față de meciul din octombrie, când FCSB a învins-o pe PAOK cu 1-0, Charalambous a făcut 4 modificări.

Ngezana, Chiricheș, Miculescu și Cisotti vor intra în locul lui Dawa, Lixandru, Băluță și Olaru.

Dawa și Băluță sunt pe bancă, în timp ce Olaru și Lixandru sunt în continuare accidentați.

Andrei Gheorghiță (22 de ani) și Mihai Popescu (31 de ani) au prefațat duelul dintre FCSB și PAOK.

ștept cu nerăbdare meciurile cu PAOK, sunt meciuri într-o competiție în care visez să joc. M-am bucurat (n.r. - după ce Gigi Becali a anunțat că va juca la Salonic), mă bucur în continuare și sper că, dacă mă va băga pe teren, să fac bine și să nu dezamăgesc. Andrei Gheorghiță

Suntem conștienți că ne așteaptă un infern la Salonic, dar îi știm, îi cunoaștem, am jucat contra lor. Cu siguranță o să-i mai analizăm, sperăm să repetăm meciul făcut acolo și să câștigăm. Mihai Popescu

Forțele de ordine sunt prezente în număr mare în jurul arenei Toumba, cu două ore înainte de startul partidei.

Meciul este considerat unul de risc maxim, iar jurnaliștii GOLAZO.ro au fost sfătuiți de oficialii lui PAOK să rămână aproape de zona în care presa intră pe stadion: „Chiar dacă e multă poliție, sunteți mai în siguranță aici”.

În plus, în momentul în care arbitrii și oficialii UEFA au ajuns la stadion, aceștia au fost imediat flancați de jandarmi înarmați cu scuturi.

Deși FCSB urma să înceapă meciul de la Salonic cu Mihai Popescu și Dawa, camerunezul a fost înlocuit cu Dawa, scrie Fanatik, informație confirmată și de sursele GOLAZO.ro.

Astfel, dacă nu apar alte modificări, FCSB ar urma să înceapă meciul cu următorul „11”: Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Chiricheș – Miculescu, Cisotti, Fl. Tănase – Bîrligea.

Potrivit surselor GOLAZO.ro de la Salonic, Răzvan Lucescu, antrenorul grecilor, a decis să facă două modificări în echipa de start, față de cum gândise, inițial, primul 11.

Astfel, la mijlocul terenului, în locul lui Ozdoev și Camara, să intre cuplul format din Meite și Schwab.

Cum ar putea arăta PAOK:

Kotarski - Otto, Kedziora, Michailidis, Baba - Meite, Schwab - Pelkas, Konstantelias, Taison - Samatta

Lucian Sânmărtean (44 de ani) a evoluat pentru FCSB, dar și 4 ani în Grecia, la Panathinaikos, și a vorbit despre duel în presa elenă.

„Am urmărit meciul cu PAOK din toamnă, când Steaua (n.r. - FCSB) a fost combativă, a rezistat presiunii și a obținut un rezultat important. I-a ajutat atât psihologic, cât și ca puncte.

Am fost impresionat de atmosferă, Toumba este întotdeauna un loc fierbinte. PAOK va prezenta o echipă mai bună acum. Știu că s-au întărit, știu că Lucescu nu vrea să piardă a doua oară ”, a spus Lucian Sânmărtean.

Georgios Toursounidis, 54 de ani, crede că valoarea individuală a fotbaliștilor greci e net superioară celor români.

Toursounidis, care a jucat 12 ani pentru PAOK, spune că Pelkas este omul cel mai periculos al grecilor.

„Eu cred că va fi o dublă manșă complet diferită. Nu mai sunt puncte în joc, pe care, eventual, le puteai recupera în grupa. Acum ești eliminat după două meciuri. Așa că va fi o altfel de presiune asupra jucătorilor”, a spus Toursounidis. Interviul complet:

Campioana României va fi încurajată la Salonic de aproape 400 de suporteri, care vor sta în sectorul destinat galeriei oaspeților.

Există însă și mulți români care locuiesc în Grecia care și-au achiziționat bilete în alte zone ale stadionului, informează digisport.ro.

FCSB a terminat grupa XXL pe locul 1 , cu 14 puncte (4 victorii, 2 egaluri, și 2 înfrângeri), în timp ce trupa lui Răzvan Lucescu s-a clasat pe locul 22, cu 10 puncte (3 victorii, 1 egal, și 4 înfrângeri).

În meciul direct, jucat tot în Grecia, echipa lui Elias Charalambous s-a impus, scor 1-0, după o reușită a lui Daniel Bîrligea.

PAOK-FCSB, episodul 2. Charalambous: „Ne-am descurcat bine în deplasare”

Elias Charalambous a prefațat al doilea duel dintre PAOK și FCSB, echipe care s-au întâlnit și în grupa din Europa League.

„Meciul de mâine (n.r. - 13 februarie) va fi diferit față de cel din toamnă.

PAOK are un buget imens față de cel al nostru. Însă suntem pregătiți pentru orice.

Dacă vă uitați pe rezultatele noastre, ne-am descurcat bine în deplasare. Nu are foarte mare importanță că meciul retur e la București.

Cu siguranță Meite e un jucător bun, ca de altfel fiecare jucător pe care îl aduce PAOK.

Nu putem să ne uităm în urmă. Istoria e istorie, ne uităm doar în față (n.r. referitor la ce a spus Răzvan Lucescu despre FCSB, atribuindu-i CCE din 1986)”, a declarat Elias Charalambous la conferința de presă.

Răzvan Lucescu explică înfrângerea din faza principală: „Rezultat nedrept”

Lucescu a explicat că FCSB are o istorie mai bogată decât PAOK, astfel că rezultatul de la începutul lunii octombrie nu trebuie privit în totalitate ca o surpriză.

În schimb, tehnicianul român consideră că echipa sa merita să câștige partida, însă a fost afectată de forma slabă pe care o traversa la acel moment.

„Cu tot respectul pentru adversarii noștri, știind echipa și experiența pe care o au.

În Europa, tricoul lor are o greutate mai mare decât al nostru, Steaua a câștigat o dată Champions League, a participat mulți ani în grupele Champions League, sferturi și semifinale în Europa League, au multe situații în avantajul lor.

Explic asta pentru că vreau ca oamenii mei să înțeleagă acest lucru, că respect istoria acestui club.

Rezultatul meciului din faza ligii a fost în totalitate nedrept. Am jucat mult mai bine, am creat foarte multe ocazii, în ultimele zile am analizat foarte bine acest meci și vă pot spune că așa este uneori fotbalul.

Dacă joci frumos și ar trebui să câștigi, dar ratezi multe ocazii, înseamnă că ai făcut ceva greșit. Cred că greșeala noastră a fost că am venit după două meciuri dificile din punct de vedere psihologic, cu Galatasaray și Aris - și acele meciuri trebuia să le câștigăm -, a fost o diferență mare.

Am ratat și cu poarta goală, aceste lucruri te afectează, am intrat în meci fără a fi puternici mental. Având presiunea asta, am ratat ocazii care ne puteau aduce victoria.

În același timp, Steaua a reușit să înscrie în ultimele secunde din prima repriză după o minge lungă. Apoi au rămas în 10 jucători, le-a fost dificil să facă ceva special, doar s-au apărat. Asta e povestea și mâine va fi alt tip de joc”, a declarat Lucescu.

Lawrence Visser va arbitra PAOK - FCSB

Lawrence Visser va fi ajutat de către asistenții Rien Vanyzere și Thibaud Nijssen, iar al patrulea oficial va fi Simon Bourdeaud'hui, potrivit site-ului UEFA.

În camera VAR vor sta Bram Van Driessche și Bert Put.

Belgianul este recunoscut în Europa ca fiind un „central” exigent, care nu ezită să scoată cartonașul galben.

Rezultate FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

Programul fazei eliminatorii din Europa League

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).