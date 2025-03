„Nu mi se mai pare”  Reacția lui Mihai Stoica , după ce a văzut analiza din L'Equipe a meciului FCSB - Lyon 1-3

FCSB - LYON 1-3. Mihai Stoica (59 de ani), președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a citit analiza celor de la L'Equipe a partidei de pe Arena Națională și s-a convins că echipa sa chiar a jucat un fotbal foarte bun, în ciuda rezultatului final.

Returul va avea loc joia viitoare, de la ora 22:00, pe „Olympique Lyon Stadium”.

L'Equipe a criticat dur jocul lui Olympique Lyon în fața celor de la FCSB, de pe Arena Națională.

Analiza jurnaliștilor francezi l-a convins pe MM că echipa bucureșteană a prestat un joc neașteptat de bun în fața celor de la Lyon.

MM Stoica: „Citesc ce scrie L’Equipe și nu mi se mai pare că am jucat bine. Chiar am jucat bine”

Mesajul a fost postat pe contul personal de Facebook al oficialului roș-albastru.

„Mi se păruse că am jucat bine. Că am avut perioade în care am fost superiori unei echipe care a cumpărat fotbaliști cu 30 milioane bucata. După care, m-am gândit că sunt subiectiv (cum pretind unii că aș fi la emisiuni).

M-am răzgândit din nou când am auzit opinia unanimă a Peluzei Nord. Dar mi-a trecut prin cap că ei sunt ultra-subiectivi. Dilemă.

Acum citesc ce scrie L’Equipe și nu mi se mai pare că am jucat bine. Chiar am jucat bine”, a scris MM Stoica.

L'Équipe, despre Lyon: „Copleșită, n-a avut reacție la intensitatea românilor”

„Lyon a început prost meciul cu FCSB, a suferit până la final, când a putut răsufla ușurată grație dublei lui Malick Fofana. Echipa lui Paulo Fonseca a făcut un pas mare spre sferturi.

Încă de la începutul meciului, Lyon a fost copleșită în dueluri și n-a avut reacție la intensitatea românilor. S-a bazat pe Lucas Perri foarte mult timp pentru a rămâne în meci.

Neînțelegerile și impreciziile le-au oferit gazdelor oportunități de a deschide scorul, însă echipa lui Fonseca a lovit prima.

Cele 3 schimbări făcute de Charalambous la pauză au oferit gazdelor mai multă energie. Nu au cedat și au reușit în final să egaleze. Perri nu putea face miracole la nesfârșit”, au scris francezii de la L'Équipe.

L'Équipe: „Perri a făcut miracole”

Malick Fofana, marcatorul celor două goluri care au adus victoria lui Lyon a fost lăudat de francezi: „Un joker de lux, și-a salvat echipa cu o dublă de calitate”.

Totuși, Lucas Perri a fost desemnat omul meciului, nota 8, grație paradelor sale spectaculoase la ocaziile mari ale lui FCSB: „Decisiv împotriva lui Brest (2-1), unde paradele sale au ajutat-o pe OL să câștige, Perri a reușit același lucru și cu FCSB.

În prima repriză, când Lyon a fost slabă în multe momente, brazilianul a fost imperial. Miracolele sale la reluările din apropiere ale lui Edjouma (20), Ngezana (21) și Dawa (89), plus alte momente excelente au adus-o pe Lyon într-o poziție bună înainte de retur”.