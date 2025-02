Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul lui PAOK, și mijlocașul ofensiv Dimitrios Pelkas (31 de ani) prefațează meciul cu FCSB din play-off-ul pentru optimile Europa League.

FCSB - PAOK se va juca joi seara, de la 19:45, pe Arena Națională. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO și în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Trupa lui Răzvan Lucescu va avea o misiune dificilă la București. Văzută ca favorită după tragerea la sorți, PAOK a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, iar antrenorul român a criticat dur arbitrajul la finalul partidei de pe „Toumba”.

Răzvan Lucescu, surprins de Arena Națională: „Jos pălăria”

Lucescu spune că a fost surprins de condițiile găsite pe Arena Națională. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, gazonul se prezintă foarte bine.

„Nu am prea multe amintiri cu acest stadion. Am plecat de foarte mult timp de aici, doar în primul an de la finalizarea lui, am participat la 1-2 evenimente.

Am rămas surprins de cât este de organizat, condițiile care sunt aici, jos pălăria și toate felicitările celor care au responsabilitatea acestui stadion.

Mă așteptam să am mai mult emoții, când ies din avion să simt ceva special, dar nu. Singurul lucru care îmi umblă prin cap este meciul de mâine, calificarea și nimic mai mult.

Am rămas surprins ieșind afară, este frig, este ger, dar este un aer uscat. La baza unde ne antrenăm noi avem condiții mult mai grele, chiar dacă este o temperatură mai ridicată, e vânt mult mai puternic acolo, e o umiditate foarte mare și frigul îți pătrunde în oase. N-am simțit decât energie pozitivă.

Mă aștept ca mâine gazonul, stadionul să fie impecabil, datorită celor care au această responsabilitate și lucrează foarte corect. Avem niște poze chiar de la prânz, apoi de la ora 15:00, va fi o suprafață perfectă pentru un joc la acest nivel”.

Răzvan Lucescu: „În tur a fost un arbitraj foarte slab. Mâine mă aștept la unul foarte bun”

Lucescu spune că nu se teme de un arbitraj împotriva lui PAOK al lui Matej Jug, „centralul” partidei de la București.

Consideră că nici greșelile lui Lawrence Visser, arbitrul din tur, nu au fost intenționate.

„Nu, în niciun caz, suntem în Europa și o prestație neinspirată, cum a fost cea de joia trecută se poate întâmpla. N-am să vin niciodată să afirm că a fost un arbitraj ostil intenționat.

Pur și simplu a fost un arbitraj foarte slab și neșansa a făcut să fie împotriva noastră. Pentru mâine mă aștept la un arbitraj foarte bun”.

Răzvan Lucescu nu se gândește la o revanșă

Lucescu a suferit mai multe eșecuri dureroase în fața celor de la FCSB în perioada în care o antrena pe Rapid, însă spune că nu se gândește la acest lucru.

„Au trecut atâția ani și am trecut prin atâtea momente, evenimente, meciuri, finale, meciuri decisive câștigate, pierdute, e o experiență atât de mare în spate.

N-ai la nivelul acesta cum să te gândești la revanșă, te gândești pur și simplu la ce ai de făcut mâine și să câștigi.

Povestea celor două meciuri de anul acesta reprezintă o situație aparte. Anul trecut, când am avut de înfruntat Aris de patru ori în campionat, în primele trei meciuri, din diferite motive, n-am reușit să câștigăm unul.

Am făcut un egal, am pierdut două, și ne-am spus că îl vom câștiga pe cel mai important. Ultimul, la ei acasă, și vom lua și campionatul. Fără să știm că vom ajunge în această situație. Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să jucăm acel meci pentru câștigarea campionatului și am făcut-o.

Era tot așa, un meci foarte greu, complicat, cum va fi și mâine, avem și această experiență. În viață nu trebuie să te gândești la revanșă. Te gândești la ceea ce este astăzi, mâine adică, să dai absolut totul”.

Răzvan Lucescu: „În fotbal ai nevoie de șansă”

„Incontrolabilul nu poate fi controlat. Sunt momente când toate merg pentru tine, în favoarea ta, orice șut la poarta adversă lovește bara și intră în poartă.

Sunt alte momente în care totul îți este împotrivă, dai un șut, mingea se duce cu poarta goală spre plasă și nu știu cum lovește bara și nu intră în poartă.

Se întâmplă astfel de episoade, probabil că există întotdeauna o compensație între noroc, succes și ghinion sau înfrângere.

Cred că e foarte important să reușești să ai un foarte mare echilibru, să știi să apreciezi momentul de victorie, de succes, de noroc, șansă, ajutor de la Dumnezeu, fără să o iei razna și să rămâi cu picioarele pe pământ.

Cum trebuie foarte bine să știi să gestionezi momentul în care simți că ar fi trebuit să câștigi, dar că soarta ți-a fost împotrivă și să nu transformi această înfrângere într-o dramă. Să știi că urmează un alt meci și că în fotbal lucrurile se pot schimba foarte repede.

Mai cred că atunci când faci lucrurile bine de tot, cu foarte mare seriozitate, și nu mă refer doar la mine ca antrenor, mă refer la toți cei care lucrează la această echipă, atunci se creează o atmosferă pozitivă care atrage soarta de partea ta.

Când nu faci aceste lucruri întâmpini opusul, trebuie să știi să te lupți în acele momente, să repari ce ai făcut greșit ca să readuci soarta din nou de partea ta. Pentru a câștiga lucruri importante ai nevoie și de șansă și șansa o atragi tu către tine”.

Răzvan Lucescu: „PAOK e obișnuită cu ostilitatea”

Lucescu nu știe cum va fi primit de fanii FCSB-ului, însă spune că echipa sa nu se teme de atmosfera de pe Arena Națională.

„N-am nicio idee, mă aștept la o atmosferă foarte frumoasă, foarte tare, de meci de calificare, cum fanii în România știu să o facă atunci când sunt meciurile europene, știu foarte bine ce înseamnă un meci european pentru români.

Suntem și noi foarte obișnuiți cu o atmosferă incredibilă, pe care numai în Grecia poți să o vezi la meciurile tari.

În Grecia, fanii noștri nu pot merge pe stadioanele rivalelor, este interzis, suntem învățați și cu ostilitate foarte mare, vom da absolut totul pentru calificare, noi simțim că merităm această calificare”.

Răzvan Lucescu, despre echipa de start a celor de la FCSB: „Nu contează dacă vor fi schimbări”

Gigi Becali a anunțat că echipa câștigătoare nu se schimbă, însă Lucescu nu consideră un avantaj faptul că știe ce jucători va folosi campioana României.

„În general o echipă de start se cunoaște și de către o parte și de cealaltă, pot apărea 1-2 modificări, nu cred că se schimbă foarte mult structura generală a unei echipe.

Sunt mult meciuri urmărite și de către noi și de către ei, știm foarte bine cum joacă cele două echipe. Nu contează prea mult dacă echipa FCSB-ului va fi cea pe care a anunțat-o domnul Becali sau va avea 2-3 schimbări, e foarte important ce vom face noi”.

Răzvan Lucescu explică de ce consideră că rezultatul meciului de la Salonic a fost unul fals

„Niciodată nu comentez declarațiile celorlalți, fiecare are o opinie, n-am nicio problemă, îl respect foarte mult pe domnul Becali, respect foarte mult Steaua, FCSB, pentru mine FCSB este Steaua, are o uriașă tradiție în fotbalul european, este o echipă care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, are o prezență uriașă în toate grupele europene posibile.

Nu am avut niciun moment intenția să jignesc pe cineva, mi-am spus pur și simplu părerea, sunt un antrenor și am dreptul la o opinie, cu atât mai mult cu cât această opinie a fost argumentată.

Da, a fost un rezultat fals pentru că a fost determinat de două greșeli cruciale ale arbitrului, ambele împotriva noastră.

Prima este clar eliminare la fundașul central al Stelei, când după golul al doilea al nostru, anulat pe motiv de ofsaid, îl lovește intenționat, nu îi pune piedică, îl lovește intenționat pe Samatta, îl și culcă la pământ.

Aici vin și vă spun, ei știu foarte bine că i-am acuzat (n.r. - jucătorii lui PAOK), n-au avut niciun pic de reacție, să se ducă să facă presiune pe arbitru și să să-i atragă atenția.

Mi-au răspuns toți că au fost înnebuniți de gol și de situația creată, dacă este sau nu este, și l-au lăsat pe Samatta singur acolo. Dar este eliminare fără discuție, de aceea am și spus că este o lovitură ca la liga satelor. Uită-te pe imagini.

A doua este eliminarea total nejustificată a lui Taison. Sigur că s-a produs un dezechilibru și s-a ajuns la o situație care nu s-ar fi întâmplat dacă rămâneam 11 vs. 11. Pentru mine asta înseamnă că a fost un rezultat fals și nimic mai mult.

Răzvan Lucescu, despre stilul agresiv de joc al FCSB: „Uneori mi-aș dori să-l folosim și noi”

Lucescu spune că cele două echipe joacă foarte diferit. Deși nu este fanul stilului celor de la FCSB, recunoaște că uneori și-ar dori ca și jucătorii săi să fie la fel de agresivi.

„Steaua are jucători fantastici, talentați, o organizare excelentă, un tricou greu, are o istorie întreagă în spate și este o echipă foarte bună. Dar total diferită de ceea ce jucăm noi.

Noi jucăm un fotbal organizat, în care vrem să controlăm mingea, să dezechilibrăm adversarul, Steaua joacă cu o mentalitate bine pusă de la punct de luptă, de a atrage din fiecare moment un avantaj. Știu să stopeze acțiuni, să lovească, să întrerupă jocul.

Suntem pregătiți, este un mod de a interpreta fotbalul, de a te duce către victorie, respectăm această idee, dar noi trebuie să fim pregătiți pe partea noastră, să reacționăm foarte bine și să ne jucăm fotbalul nostru și cu el să învingem. Îmi doresc ca din când în când să știm și noi să folosim aceste arme. Și băieții o știu”.

Răzvan Lucescu, mesaj pentru fanii lui PAOK

„Să se îmbrace foarte bine, să-și ia măsuri, căciuli, fulare, geci foarte groase. Noi în general suntem un grup cu oameni «plecați» (n.r. - râde, i s-a atras atenția că el și jucătorii au fost îmbrăcați subțire), dar într-un mod frumos.

Fiecare minut pe care-l trăiesc la Salonic este o imensă responsabilitate pentru mine, nu doar Europa. Știu că prezența lor mâine va fi extrem de importantă pentru noi, întotdeauna am simțit, în cele mai dificile momente, prezența lor lângă noi. Ei sunt cei care duc PAOK-ul și îl împing în față”.

Răzvan Lucescu, mesaj pentru Cristi Chivu

Antrenorul lui PAOK i-a transmis un mesaj lui Cristian Chivu, care a fost instalat ca „principal” la Parma.

„Îi doresc din toată inima și din tot sufletul să aibă o carieră fantastică.

Este începutul, la acest nivel trebuie să aibă răbdare foarte mare, să știe să depășească momentele de frustrare, el a învățat foarte mult ca jucător să gestioneze această frustrare, dar acum va fi la un alt nivel și cred că cei care au succes sunt cei care știu să treacă peste frustrări.

Este un tip foarte inteligent, rafinat, care a trăit și a fost educat de antrenori celebri, are toate atuurile să facă o carieră impresionantă, îi doresc mult succes”.

Răzvan Lucescu, despre Konstantinos Koulierakis

Întrebat de reporterul GOLAZO.ro despre problemele lăsate de plecarea lui Konstantinos Koulierakis (21 de ani, transferat de Wolfsburg) în apărarea lui PAOK, Lucescu a avut numai cuvinte de laudă la adresa fostului său jucător.

„Te-au pus ei să întrebi? Glumesc, știi foarte multe văd. Mă bucur enorm pentru acest băiat, un băiat fantastic, o personalitate puternică.

Plecarea lui ne-a făcut să pierdem o personalitate pe teren, chiar dacă era tânăr avea această putere, convingere, permanentă dorință de a se îmbunătăți, era un jucător care atunci când făcea o greșeală avea imediat capacitatea să treacă peste. Merită să fie unde este, îi doresc și mai mult, sper să nu rămână acolo, să meargă la un alt nivel.

Nu este ușor ca atunci când pleacă un asemenea jucător să îi găsești ușor înlocuitorul perfect, este nevoie de mult timp, cum e nevoie și de o conjunctură pentru toți cei care vin pe poziția lui.

Și această conjunctură nu le-a fost favorabilă. După câștigarea campionatului, absolut toți cei care am fost implicați am trecut prin niște momente pe care nu le-am gestionat foarte bine.

Un campionat cu PAOK câștigat în detrimentul Atenei, înseamnă cam cât 10 campionate câștigate de una din Atena. Bucuria, fericirea, duritatea pe care am avut-o de înfruntat, bucuria și fericirea pe care le-am trăit, a făcut să fim storși de toate energiile.

După aceea n-am reușit foarte bine să completăm lotul în perioada de vară, am făcut niște greșeli pe care am încercat după aceea să le fixăm, să le recuperăm, să găsim un altfel de echilibru.

Cineva a întrebat ce au adus cei 3-4 jucători noi în cadrul echipei. Au adus mentalitate. Suntem într-un moment în care încercăm din nou să închegăm un grup puternic, dar nimeni nu ne așteaptă.

Avem nevoie să mergem, să luptăm și să câștigăm. Victoriile ne aduc în situația de a construi mai rapid. Deja suntem întrepătrunși și avem această convingere că jucăm un fotbal foarte bun, că avem calitate, avem această dorință uriașă, vom intra pe teren să ne calificăm. Nu avem niciun alt gând”.

Dimitrios Pelkas: „Va fi un meci diferit de primele două”

Revenit la PAOK în această iarnă, după ce în ultimele sezoane a trecut pe la Fenerbahce, Hull City și Bașakșehir, Pelkas a fost titular în manșa tur a „dublei” cu FCSB și a părăsit terenul în minutul 61.

„Am făcut o analiză a ceea ce s-a întâmplat, avem un plan, n-o să-l dezvălui astăzi, o să urmăm planul antrenorului nostru și vom da 100% pentru ca totul să meargă bine.

În ultimele 2-3 zile a fost destul de frig, așa că vom fi obișnuiți. Cel mai important este să ne adaptăm repede și să fim 100% pregătiți imediat ce începe jocul. Și ei vor juca în frig, nu există vreo diferență.

Normal că s-a creat o stare de enervare (n.r. - în tur, din cauza arbitrajului), mai ales după meci, dar astfel de lucruri se întâmplă, trebuie să le lăsăm în spate și să mergem înainte, mâine va fi o finală pentru noi.

Trebuie să ne gândim numai la ce se va întâmpla mâine, când se va hotorî calificarea în optimi. Ăsta e scopul nostru. Suntem pregătiți să dăm totul, să obținem victoria și să avansăm în competiție.

Primele două meciuri au fost diferite, am văzut la televizor, și cel de mâine va fi diferit. Nu ne mai gândim la meciurile care au avut loc, acum ne gândim doar la acesta, trebuie să fim pregătiți.

Mult mai intense au fost sentimentele când am jucat cu Galatasaray, E fantastic să joci în străinătate și fanii tăi să fie alături de tine. Acest lucru te împinge înainte. Se va întâmpla din nou acum”, a afirmat Pelkas.

Vreau doar să anunță că de astăzi înainte și Pelkas va face parte din grupul de căpitani pe care PAOK îl are, până acum nu a fost oficializat acest lucru, este un lider, un jucător care inspiră, foarte inteligent, un jucător pentru care îi mulțumesc patronului Ivan Savvidis că l-a adus înapoi. Răzvan Lucescu, despre Dimitrios Pelkas

Lotul lui PAOK pentru meciul cu FCSB

Portari: Dominik Kotarski (25 de ani), Konstantinos Balomenos (22 de ani), Antonis Tsiftsis (25 de ani)

Dominik Kotarski (25 de ani), Konstantinos Balomenos (22 de ani), Antonis Tsiftsis (25 de ani) Fundași: Joan Sastre (27 de ani), Jonny Otto (30 de ani), Tomasz Kedziora (30 de ani), Omar Colley (32 de ani), Giannis Michailidis (25 de ani), Konstantinos Thymianis (23 de ani), Abdul Rahman Baba (30 de ani)

Joan Sastre (27 de ani), Jonny Otto (30 de ani), Tomasz Kedziora (30 de ani), Omar Colley (32 de ani), Giannis Michailidis (25 de ani), Konstantinos Thymianis (23 de ani), Abdul Rahman Baba (30 de ani) Mijlocași: Soualiho Meite (30 de ani), Stefan Schwab (34 de ani), Magomed Ozdoev (32 de ani), Mady Camara (27 de ani), Dimitrios Pelkas (31 de ani), Giannis Konstantelias (21 de ani), Andrija Zivkovic (28 de ani), Kiril Despodov (28 de ani)

Soualiho Meite (30 de ani), Stefan Schwab (34 de ani), Magomed Ozdoev (32 de ani), Mady Camara (27 de ani), Dimitrios Pelkas (31 de ani), Giannis Konstantelias (21 de ani), Andrija Zivkovic (28 de ani), Kiril Despodov (28 de ani) Atacanți: Brandon Thomas (30 de ani), Ally Samatta (32 de ani), Fedor Chalov (26 de ani).

PAOK nu se va antrena la București înainte de meciul cu FCSB

Răzvan Lucescu a decis ca PAOK să nu facă niciun antrenament la București înaintea returului cu FCSB, anunță sursa citată.

Decizia este una neobișnuită, cu atât mai mult cu cât grecii vin de la temperaturi de peste 5 grade Celsius, iar la ora meciului sunt anunțate temperaturi care nu vor depăși -5 grade Celsius.

De obicei, echipa oaspete efectuează un antrenament oficial pe stadionul pe care urmează să evolueze pentru a se acomoda condițiilor de joc.

Ultimele bilete la FCSB - PAOK. Când și unde se pun în vânzare 300 de tichete

FCSB - PAOK se va disputa cu cel puțin 50.000 de spectatori. Biletele care au fost puse în vânzare pe platforma online au fost epuizate în decurs de doar câteva zile.

În plus, campioana Greciei a primit un procent mai mare decât cel minim prevăzut de regulament și, de asemenea, le-a epuizat. Sunt așteptați în jur de 5.000 de fani ai lui PAOK, marea majoritate venind din Grecia, dar și greci care trăiesc în România.

Totuși, așa cum a promis, FCSB a oprit bilete și pentru a fi comercializate la casele stadionului.

„Nu toată lumea are posibilitatea sau se descurcă în online să-și facă cont, să intre și să cumpere. Pentru ei o să fie păstrate la case câteva sute de tichete”, anunțase Mihai Stoica la Prima Sport, în urmă cu două săptămâni.

În jur de 300 de bilete vor fi disponibile la casele de la Arena Națională, chiar în cursul zilei de joi, zi în care va avea loc și meciul.

Ora la care casele se vor deschide este 14:00, cu mai puțin de 3 ore înainte ca porțile stadionului să fie deschise pentru accesul publicului.

FCSB - PAOK va începe la ora 19:45 și va fi transmis în direct de două televiziuni: Prima Sport 1 și Digi Sport 1, așa cum s-a întâmplat cu toate meciurile de când a început tabloul principal în Europa League.

Rezultate FCSB în Europa League:

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 Qarabag - FCSB 2-3

2-3 FCSB - Manchester United 0-2

- Manchester United 0-2 Turul play-off-ului pentru optimi: PAOK - FCSB 1-2

Programul fazei eliminatorii din Europa League

13 și 20 februarie: play-off pentru optimi;

21 februarie: tragere la sorți pentru optimi, sferturi, semifinale;

6 și 13 martie: optimi;

10 și 17 aprilie: sferturi;

1 și 8 mai: semifinale;

21 mai: finala (Bilbao).