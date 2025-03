Poveste romantică, paradis fiscal Unde va juca naționala României: San Marino e un loc contrastant, un peisaj de Game of Thrones prosper grație fiscalității

San Marino, cea mai veche republică din lume, continuă să existe pe teritoriul Italiei cu o societate care diferă cu mult de ceea ce se petrece în jur.

Pentru italienii bogați e tot mai convenabil să-și mute averile în San Marino, un loc care arată ca o poveste medievală adaptată la modernitate cu o taxare prietenoasă cu străinii avuți.

„Titanii”, porecla sanmarinezilor, nu provine din isprăvile pe care le-au realizat ei pe terenurile de fotbal.

Ar fi o ironie să fie supranumiți astfel oameni care practică sportul acesta mai degrabă din plăcere, nu din talent și nu pentru succes. Pentru că nu au succes.

Game of Thrones și plaja pe care a rămas blocat Del Piero

Nickname-ul le e dat de muntele Titano, simbolul țării. UNESCO a inclus muntele Titano și centrul istoric din San Marino în patrimoniul mondial ca dovezi ale existenței unei republici libere încă din Evul Mediu.

Peisajul a păstrat urme medievale clare, mai ales trei turnuri defensive de pe munte. Turnurile arată ca și cum ar fi fost pregătite ca decor pentru un episod din Game of Thrones, numai dragonii mai lipsesc. Clima din perioada aceasta completează un tablou gotic. E întunecat, e umezeală.

E la fel și în Rimini, o stațiune aflată foarte aproape. Pe faleza din Rimini, mai toate restaurantele, barurile, cafenelele sunt închise și se află în renovare pentru sezonul estival care va porni în curând.

La malul mării, oamenii lucrează ca pe un fel de șantier turistic peste care plouă mărunt de câteva ori pe zi, bate vântul. Nu e deloc o atmosferă de vacanță.

La fel ca San Marino, nici Rimini nu e un loc pentru fotbal. Alessandro Del Piero a rămas la Juventus după retrogradarea din 2006 dictată în scandalul Calciopoli. El a povestit despre șocul pe care l-a avut în liga a doua:

„Eram convinși că urma să promovăm la pas. Dar am jucat la Rimini. Am ieșit pe teren înainte de meci și ne întrebam ce căutam noi acolo! Adică, obișnuiam să mergem în Rimini, dar la plajă, nu ca să jucăm meciuri oficiale. În tribune erau oameni la busturile goale, ca la plajă. A fost imposibil să ne concentrăm ca pentru un meci real, am făcut 1-1”.

San Marino, prietenos cu Garibaldi și cu străinii extrem de bogați

San Marino nu are ieșire la mare, conform geografiei acestui minuscul stat de 60 de kilometri pătrați. Realitatea e că sanmarinezii beneficiază de ieșire la mare prin Rimini, o localitate aflată foarte aproape.

În portul din Rimini sunt tot mai multe yachturi cu drapel sanmarinez, un rezultat al facilităților fiscale pe care le oferă mica republică. Sunt protejați de taxe străinii foarte bogați care își aduc banii aici, îi depun în bănci locale și cumpără titluri de stat. Mai ales pentru italienii cu averi mari San Marino e o afacere excelentă.

2.000 de euro reprezintă salariul minim în San Marino. Un salariu mediu spre mare înseamnă 6.400 de euro lunar

Versiunea romantică a poveștii este că San Marino a continuat să existe ca stat, într-un mod cu totul surprinzător, după ce l-a sprijinit pe Giuseppe Garibaldi în războiul pentru unificarea Italiei.

Recompensa din partea lui Garibaldi ar fi fost promisiunea că microstatul acesta nu va fi înglobat în Italia, va continua să-și ducă viața ca o țară liberă. Deși locuitorii vorbesc limba italiană în dialectul din Emilia Romagna și trăiesc la fel ca în Bologna, ca în Reggio Emilia.

„La 20 de kilometri, în Rimini, e o criminalitate-record . În San Marino n-avem nicio grijă”

Au existat discuții la nivel internațional despre San Marino. „Este sau nu este un paradis fiscal?”. Concluzia a fost că nu ar fi, din moment ce nu se comportă ca paradisurile fiscale consacrate și nu ascunde date bancare, raportează totul legal și la vedere.

Marco Gatti, secretarul de stat în Finanțe, a susținut pentru site-ul fiscal-focus.it că strategia statului este să-i atragă pe pensionari bogați. „San Marino e un loc liniștit, sigur”, a explicat finanțistul.

În San Marino trăiesc cam două mii de români. Câțiva dintre ei, cu care am vorbit în zilele acestea, confirmă că siguranța este totală: „Aici ne putem lăsa mașina descuiată, cu cheile în contact și cu portofelul pe banchetă. A doua zi găsim totul așa cum am lăsat”.

Ceea ce este uimitor de-a dreptul având în vedere vecinătatea. „Rimini e al doilea oraș din Italia în ceea ce privește criminalitatea, după Milano. Aici intră toate: furturi, omoruri, atacuri”, povestesc tot românii sanmarinezi. Iar Rimini e la numai 20 de kilometri de San Marino, țara cu o populație pe jumătate față de a Vasluiului, una în care străinii bogați visează să se stabilească, să cumpere titluri de stat și să aibă yachturi în portul-stațiune aflat foarte aproape.

50 de meciuri a jucat Sorin Paraschiv pentru Rimini. Fost căpitan al FCSB, el a semnat în 2007 cu echipa de la Marea Adriatică, aflată atunci în Serie B. Paraschiv a ajuns la Rimini după ce evoluase cu FCSB într-o semifinală de Cupa UEFA, cu Middlesbrough, și în grupele Champions League