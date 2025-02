Perica, pus pe fapte mari  Noul atacant de la Dinamo promite că va rupe plasele în Superliga:  „Voi da maximum”

Stipe Perica, atacantul croat al echipei Dinamo, promite că va da totul pentru trupa din Ștefan cel Mare.

Vârful croat a bifat deja două partide pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic, cu Oțelul și cu FC Botoșani.

Stipe Perica, 29 de ani, a semnat cu Dinamo din postura de jucător liber de contract. Ultima echipă la care a evoluat atacantul cotat la 300.000 de euro a fost NK Rijeka.

Perica se adaptează la „fenomenul” Dinamo

Stipe Perica a făcut o analiză a primelor sale zile în tricoul alb-roșu. Atacantul cerut de Zeljko Kopic consideră transferul la Dinamo este o decizie bună.

„Sunt bune primele zile la Dinamo. Am prins minute cu Oţelul, după am jucat cu Botoşani. Am luat patru puncte în ultimele două meciuri, aşa că este bine.

Încerc să îmi fac prieteni, să încerc lucruri noi.

Cred că este un nivel bun în România, ultimul meci l-am jucat la minus 3-4 grade, aşa că atunci când joci în genul acesta de meciuri este foarte dificil să te încălzeşti. Mai ales dacă intri pe parcurs, este dificil să prinzi ritmul jocului.

Pentru mine a fost puţin dificil, dar face parte din joc şi încerc să dau maximum când intru.

În ceea ce priveşte aşteptările legate de campionat, îl cunosc dinainte. Chiar dacă nu am urmărit mult meciurile din România, am văzut câteva momente, fiindcă sunt mulţi croaţi care lucrează aici, aşa că am văzut că este o calitate, sunt terenuri bune, stadioane frumoase şi cred că este bine.

Din discuţiile avute cu domnul Kopic, am realizat că este o mutare bună pentru mine şi sper că voi da maximum şi că voi marca multe goluri pentru Dinamo” , a declarat Stipe Perica, conform orangesport.ro.