FCSB - DINAMO 2-1. Stipe Perica (29 de ani), atacantul „câinilor”, a vorbit despre golul marcat în Derby de România.

Croatul a vorbit și despre faza controversată din minutul 34, când Dinamo a cerut lovitură de la 11 metri.

La finalul partidei de pe Arena Națională, Stipe Perica consideră că Dinamo a făcut o primă repriză bună în fața celor de la FCSB, dar alb-roșiii nu au reușit să mențină ritmul de joc în repriza a doua.

FCSB - DINAMO. Stipe Perica: „Au meritat mai mult decât noi”

„Un egal este întotdeauna mai bun decât sa pierzi un meci. Ne antrenăm din greu să câștigăm jocurile, dar astăzi poate că ei au meritat mai mult decât noi.

În prima repriză, am arătat că putem să jucăm la nivelul lor, dar în repriza secundă nu am mai făcut același joc și am pierdut”, a declarat Stipe Perica la finalul meciului

Stipe Perica, despre faza controversată din prima repriză

Atacantul croat a comentat și faza controversată din prima repriză atunci când balonul a părut că l-a lovit în mână pe Siyabonga Ngezana, dar Istvan Kovacs nici nu a vrut să audă. Nici cei din camera VAR nu l-au chemat să revadă faza.

„Am încercat sa atac mingea cu capul, am simțit mâna lui pe capul meu. Nu am văzut o situație atât de clară încât să nu o pot judeca, dar dacă veți vedea reluările veți vedea mai bine decât mine”, a declarat atacantul.

Stipe Perica, despre primul gol în tricoul lui Dinamo

Perica a spus câteva cuvinte și despre primul său gol în tricoul câinilor.

„Ma simt bine, dar când încasezi gol imediat, nimănui nu îi pasă e 1-1, ei au marcat imediat”, a continuat fotbalistul croat.

