Emil Boc, primarul din Cluj, tocmai a anunțat cum împarte bugetul record al orașului pe 2025. 2,5 milioane de euro vor merge către U Cluj. CFR nu va primi nimic

Urmează un play-off în care duelul va fi între o echipă finanțată de primarul Boc și una, tot a Clujului, care se finanțează din bani privați. Trăiască normalitatea!

Mai devreme sau mai târziu, era inevitabil ca o situație de incompatibilitate morală să se petreacă în fotbalul românesc, având în vedere că tot mai multe cluburi profesioniste sunt conectate puternic la rețeaua de bani publici.

Ce se va întâmpla însă începând din weekend-ul care urmează, vreme de două luni, e ceva ce doar România poate accepta. Și anume: un primar, al unei urbe foarte importante, va concura, la propriu, împotriva unora dintre cetățenii acelui oraș.

Cum e posibil așa ceva? Locația e Cluj-Napoca. Unde, în premieră, vom avea bătălie în play-off, pentru titlul de campioană sau pentru accesul în cupele europene, între Universitatea Cluj și CFR Cluj.

În realitate, U Cluj e clubul primăriei

Prima e practic echipa Primăriei, unde conduce Emil Boc de mulți, foarte mulți ani. Pe hârtie, U Cluj e societate de drept privat, o Asociație Sportivă. De fapt, în realitate e clubul Primăriei, care pompează sume de ordinul milioanelor de euro.

Recent, chiar primarul Boc a anunțat că din cele 7 milioane de euro, destinate în 2025 proiectelor culturale și sportive, Universitatea Cluj va primi în jur de 2,5 milioane de euro! În ultimii 3 ani, acest club s-a ales, exclusiv din fondurile autorităților locale, cu peste 7.000.000 de euro!

În schimb, CFR e și pe hârtie, dar și în realitate, club privat. Iar aceeași Primărie a Clujului nu-i alocă nici măcar un euro. Argumentul e lipsa legislației, care să permită direcționarea unor sume și către SA-uri, formă de organizare pe care o are gruparea din Gruia.

Situația însă dă naștere unui context revoltător, de-a dreptul. Un primar finanțează o echipă, la meciurile căreia poartă fularul la gât, iar pe cealaltă, din același oraș, o ignoră ca finanțare, dar și ca susținere publică.

Practic, asistăm la un meci unicat, în care un primar concurează în mod direct cu o parte dintre cetățenii din orașul pe care îl conduce. E o situație atât de stupidă, încât orice explicație nu mai are rost.

Emil Boc are la gât un fular cu însemnele U Cluj FOTO Imago

Struțo-cămila concurenței din fotbalul românesc

În vechiul sistem, de dinainte de ‘89, Ministerul Apărării se duela cu cel al Internelor, Securitatea își făcuse și ea echipă, iar prim-secretarii orașelor din Provincie erau la butoanele cluburilor.

În acele vremuri, măcar era o concurență loială. Stat versus stat peste tot. Unii mai puternici, alții mai puțin puternici, dar erau toți în aceeași oală.

Acum, struțo-cămila concurenței din fotbalul românesc spune că o echipă sprijinită masiv de primar, Primărie și Consiliul Local e în duel direct cu o altă echipă, privată, care nu primește nimic de la autoritatea locală. Și acest lucru ni se prezintă ca pe o normalitate. Nu ca pe o incompatibilitate.

Imaginați-vă că v-ați deschide o mini-afacere, la colț de stradă. O cafenea, o florărie, o gelaterie, orice. Vis-a-vis, statul sau Primăria și-ar face fix aceeași afacere.

Dumneavoastră cu bani din propriul buzunar, cei de peste drum cu bani, în marea lor majoritate, de la stat, Primărie sau Consiliul Județean. Ce șanse ați avea? Dar și mai important, cât de onestă ar fi o astfel de concurență?

În plus, primarul din oraș, când ar veni să bea o cafea, să mănânce o înghețată sau să cumpere un buchet de flori, ar apela la chioșcul unde direcționează bani, nu la dumneavoastră. Și în acest fel, e asigurată și cota de publicitate pentru afacerea autorității locale.

Ce face Emil Boc e total imoral

Sentimentul pe care fiecare dintre noi l-am avea dacă am fi antreprenori, iar banul public ne-ar face concurență, e același pe care CFR, jucători, antrenori, conducători și suporteri, îl are în raport cu U Cluj.

Nu e ilegal ce face Emil Boc. Dar e total imoral să ajungi în dispută directă cu unii dintre cetățenii pentru care ai statut de primar.

Și peste imoralitate se adaugă și o indecență crasă, atunci când la meciul direct, Cluj - Cluj, tu, primarul Clujului, alegi să te prezinți având la gât fularul uneia dintre echipe.