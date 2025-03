LPF a anunțat programul etapei #2 din play-off-ul Ligii 1.

Tabloul o avantajează pe Universitatea Craiova, în vederea pregătirii sfertului de finală din Cupa României, contra celor de la CFR Cluj.

Cupa României are o miză uriașă și-n acest sezon, fiind cel mai scurt drum către o cupă europeană.

Echipele aflate în cursa pentru trofeu:

din play-off: CFR Cluj, Rapid, Universitatea Craiova

din play-out: Farul și Hermannstadt

Liga 2: CSM Reșița și Metalul Buzău

Liga 3: Unirea Alba Iulia.

Avantaj pentru Universitatea Craiova

Privind tabloul etapei #2 din play-off, reiese că Universitatea Craiova are două zile în plus de odihnă înaintea partidei cu CFR Cluj, în deplasare, în sferturile de finală ale Cupei României.

Oltenii vor juca sâmbătă, 29 martie, ora 20:00, pe terenul celor de la Rapid București.

În schimb, CFR Cluj va juca două zile mai târziu, pe 31 martie, ora 20:30, pe terenul celor de la Universitatea Cluj.

„Ce aș mai putea spune?! Dacă chiar vrei să mergi mai departe, vezi și etapa următoare (n.r. CFR va juca iar acasă cu U Craiova în etapa #3 din play-off)… Eu nu știu motivul pentru programarea asta și nici dacă s-a ținut cont de toate aspectele .

Nu găsesc logica pentru care au mutat sâmbătă meciul Craiovei. Noi nu vrem să fim avantajați în vreun fel și înțelegem perfect interesul televiziunilor. Am cerut să jucăm duminică și ni s-a spus că va fi FCSB - Dinamo. Ne-au întrebat dacă vrem să jucăm luni. Am spus da, dar acum s-a ajuns într-o situație în care noi avem 3 meciuri în 6 zile, iar Craiova are 3 meciuri în 8 zile. Iar două partide le avem cu Craiova!

Două zile înseamnă un avantaj semnificativ. Dacă ar fi fost doar o zi, am fi trecut peste. Așa, două zile contează! Repet: respectăm interesul TV, știm ca FCSB - Dinamo are un mare potențial de audiență. Dar în programare să mai țină cont și de aspectul sportiv, să existe condiții egale în competiție!”, a declarat Marius Bilașco, director sportiv al vicecampioanei României, pentru GOLAZO.ro.

Inițial, LPF a decis ca meciul Rapid - Craiova să se dispute duminică, însă a fost mutat sâmbătă.

Al treilea meci al etapei este derby-ul Dinamo - FCSB, duminică, 30 martie, ora 20:30

CFR Cluj o va întâlni pe Universitatea Craiova, în Gruia, în „sferturile” Cupei României, cel mai probabil pe 3 aprilie, în manșă unică.

O partidă extrem de importantă, cu miză, care poate aduce formația câștigătoare la doar două meciuri (semifinală și finală) de o calificare în Europa League.

Așadar, indiferent de ziua stabilită pentru disputarea jocului, Universitatea Craiova va avea două zile-n plus față de CFR Cluj pentru odihnă și pregătirea duelului.

Sferturile de finală din Cupa României

Metalul Buzău - Rapid București

Farul Constanța - Unirea Alba Iulia

CFR Cluj - Universitatea Craiova

CSM Reșița - Hermannstadt

Program Cupa României

Semifinale: 23 aprilie 2025

Finala: 14 mai 2025