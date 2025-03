UTA, victorie clară Oțelul Galați, situație tot mai dificilă după înfrângerea cu trupa lui Mircea Rednic

UTA Arad a învins echipa Oțelul Galați, scor 2-0, într-un meci din Liga 1, prima etapă a play-out-ului.

Echipa lui Mircea Rednic s-a impus după autogolul lui Diego Zivulic ('23) și reușita lui Marinos Tzionis ('45).

UTA a început mult mai bine meciul de pe stadionul „Francisc Neuman” și a deschis scorul în minutul 23, când Zivulic a trimis mingea în propria poartă, după o centrare a lui Mihai.

Arădenii s-au desprins în minutul 45, după ce balonul a revenit la Tzionis, după un șut blocat, iar cipriotul l-a învins pe Popescu.

Grație acestui succes, UTA a acumulat 20 de puncte și a urcat pe locul 3 în play-off, la egalitate cu Petrolul, de pe 4.

De cealaltă parte, Oțelul a bifat a doua înfrângere consecutivă și se află pe locul 8, de baraj, cu 16 puncte.

UTA Arad - Oțelul Galați 2-0

Au marcat: Zivulic '23 (autogol), Tzionis '45

Final de meci - UTA Arad câștigă cu 2-0.

Repriza secundă a fost prelungită cu 3 minute.

Min. 90 - Rednic face ultimele schimbări: Dussaut și Omondi au ieșit, Râpă și Rassoul au intrat.

Min. 89 - Cartonaș galben pentru Plaza.

Min. 78 - Schimbare la UTA: Hrezdac îi ia locul lui Mihai.

Min. 71 - „Galben” și pentru Omondi, după un fault comis asupra lui Rus.

Min. 70 - Rednic face două schimbări: Mpoku și Tzionis au ieșit, Effiong și Danciu au intrat. Burcă a efectuat ultima mutare: Bicfalvi i-a luat locul lui Maciel

Min. 69 - Zivulic îl faultează pe Mihai și primește cartonaș galben.

Min. 65 - Burcă mai face o schimbare: Tănasă - Burcea.

Min. 62 - Angha se înalță și lovește cu capul, însă mingea se duce peste poartă. Balonul a fost deviat de Conte, dar Oțelul nu a primit corner.

Min. 57 - Ocazie imensă irosită de Costache, care ar fi putut șuta din 6 metri, însă a pasat greșit în lateral.

Min. 56 - Schimbări la Oțelul: Plaza și Rus au intrat, Maftei și Markovic au ieșit.

Min. 48 - Markovic ajunge într-o poziție ideală, dar nu trage suficient de rapid și rămâne fără minge.

Min. 46 - A început repriza secundă. Schimbare la Oțelul: Roșu a ieșit, Bourard a intrat.

Pauză la Arad - UTA conduce cu 2-0.

Prima repriză a fost prelungită cu un minut.

Min. 45 - Gol UTA! Primul șut al lui Tzionis este blocat de fundașii oaspeților, însă mingea revine la cipriot și acesta înscrie din a doua încercare.

Min. 44 - Dussaut centrează, Silva deviază și mingea se duce lângă bară, însă Popescu e pe fază și respinge în corner.

Min. 34 - Angha îl faultează pe Costache și primește cartonaș galben.

Min. 32 - Markovic primește o pasă peste apărare de la Lameira, controlează excelent mingea, dar șutează pe centrul porții și nu-i pune probleme lui Iliev.

Min. 23 - Gol UTA! Mihai caută un coleg din careul mic, iar Zivulic intervine greșit și trimite mingea în propria poartă.

Min. 21 - UTA, ratare imensă! Popescu respinge în față la un șut de la distnață, Costache nu poate recupera, dar mingea ajunge la Tzionis, care nimerește bara cu un șut violent.

Min. 19 - Tănasă încearcă un voleu spectaculos din interiorul careului, dar mingea se duce puțin peste bara transversală.

Min. 10 - Costache primește mingea într-o poziție bună, dar trage slab, departe de poartă.

Min. 1 - Meciul a început.

Înainte de lovitura de start a partidei, este ținut un moment de reculegere în memoria lui Gabi Biro, dublu campion cu UTA.

UTA Arad - Oțelul Galați, echipele de start

UTA Arad: Iliev - Dussaut, Conte, Benga, Trif - Mpoku, C. Mihai, van Durmen - Omondi, V. Costache, Tzionis

Rezerve: Gorcea, Hrezdac, Poulolo, Zsori, Râpă, Rassaoul, Harrison, A. Dragoș, Effions

Oțelul: I. Popescu - D. Maftei, Angha, Stefanovic, M. Silva - Lameira, Zivulic, N. Roșu - Maciel, Markovic, R. Tănasă

Rezerve: Dur-Bozoancă, M. Cojocaru, Bourard, A. Rus, Andronache, Hofman, Bani, Plaza, Bicfalvi

Antrenor: Ovidiu Burcă

Stadion: Francisc Neuman, Arad

Arbitru: Marcel Bîrsan, Asistenți: Andrei Constantinescu și Mihăiță Necula, VAR: Andrei Chivulete, AVAR: Raul Ghiciulescu

Mircea Rednic: „ M-a deranjat atitudinea lor”

Deși nu s-au antrenat suficient, Rednic e mulțumit de atmosfera dinaintea meciului cu Oțelul, însă a fost foarte deranjat de atitudinea jucătorilor în privința salariilor restante.

„Situația s-a mai liniștit la echipă, sunt promisiuni de încă un salariu. Nu a fost o situație plăcută, pe care eu să o accept. Eu am fost de acord cu prima reacție a jucătorilor, dar la a două nu am mai fost de acord, că nu mai ies la antrenament.

Orice mi-ai spune, pe fotbal nu ai voie să te superi. Jucătorii au tras un semnal de alarmă, au avut o discuție cu domnul Meszar, dar m-a deranjat și supărat atitudinea lor. Au fost trei zile în care s-au antrenat foarte puțin. Asta le-am și reproșat, nu ai voie să faci așa ceva înaintea unui asemenea meci, de orgoliu, important pentru toată lumea.

Nu am vorbit de salariul meu, pe mine mă interesează ca jucătorii și cei din jurul meu să fie mulțumiți. Sunt, totuși, mulțumit de atmosfera de dinaintea acestui meci cu Oțelul, sper ca și suporterii să vină alături de echipă”, a declarat Mircea Rednic înainte de meci, potrivit aradon.ro.

Ovidiu Burcă: „Trebuie să jucăm 9 finale”

„Ne așteaptă un meci așa cum ne vor aștepta toate în play-out, pentru că meciurile vor fi de luptă, vor fi încrâncenate, iar echipa care va greși mai puțin, cred că va avea câștig de cauză.

Va fi un meci împotriva unei echipe care, chiar dacă nu a câștigat acasă în acest an, are în componență niște jucători cu CV-uri foarte importante. În plus, au poate unul dintre cei mai titrați antrenori din Superligă și un public care știe să pună presiune pe adversar.

Din nefericire, doi jucători importanți pentru noi, atât Jonathan Cisse cât și Samuel Teles au văzut cartonașul roșu, dar sperăm să îi găsim pe cei care îi vor înlocui și aceștia să o facă cu brio.

Avem nevoie, mai ales în perioada asta, de foarte mult echilibru, de foarte multă concentrare, pentru că meciurile astea sunt decisive, sunt definitorii. De asta trebuie să jucăm nouă finale, așa cum am vorbit și cu băieții și finalele se joacă la un anumit tip de intensitate mentală și fizică”, a spus Ovidiu Burcă, potrivit sportarad.ro.