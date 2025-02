FC BOTOȘANI - DINAMO 1-1. Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul „câinilor” a tras primele concluzii după remiza din etapa #26 din Liga 1.

În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat provizoriu pe primul loc, cu 45 de puncte.

La finalul partidei, antrenorul croat al „câinilor” a recunoscut jocul slab făcut de echipa sa în primele 20 de minute și este de părere că rezultatul de egalitate este unul echitabil pentru ambele echipe.

FC Botoșani - Dinamo. Zeljko Kopic: „Primele 20 de minute nu am fost la nivelul nostru.”

„Sunt bine, dar trebuie trebuie să fim realiști. Am început meciul slab, sub standardele noastre, nu am reușit să ținem mingea. Primele 20 de minute nu am fost la nivelul nostru.

Apoi am găsit cât de cât variante să controlăm jocul. Cîrjan a marcat un gol frumos, apoi am făcut niște schimbări. Repriza secundă a fost mai bună puteam să ne cream mai multe șanse, dar cred că este rezultatul corect.

Toti au așteptări mari de la noi și încep să fie niște întrebări, pentru că nu avem rezultatele care trebuie. Nu le e ușor jucătorilor să se descurce, deoarece într-un an jucătorii au trebuit să se adapteze la aștepătrile oamenilor și la jocul nostru, iar pentru Cîrjan este un gol foarte important.

Este un jucător foarte bun pentru noi. Are calitate. Este un jucător tânăr, care poate crește în continuare și care poate ajuta Dinamo în orice moment”, a declarat Zeljko Kopic la Prima Sport.

Antrenorul celor de la Dinamo a fost întrebat și de rețeta succesului, după ce la finele sezonului trecut, „câinii” au fost la un pas de retrogradare.

„A fost un sezon foarte greu pentru mine. În permanență am fost conștient de ceea ce trebuie să fac. Am avut mereu sprijinul clubului pentru a construi o echipă bună și puternică, dar mai avem mult de muncit”

Zeljko Kopic: „Trebuie să trecem dincolo de limitele noastre”

Până la finalul sezonului regulat, Dinamo mai are de jucat 4 meciuri: cu Farul (a), FCSB (d), Hermannstadt (a) și UTA Arad (d).

Kopic a vorbit despre aceste partide și a transmis că elevii săi nu vor avea nici o șansă dacă vor evolua ca în primele 20 de minute ale meciului cu FC Botoșani.

Totodată, antrenorul croat a transmis că nu se gândește la titlu.

„Toate meciurile sunt complicate. E sprintul de final, toată lumea va fi all-in mai ales că nu am pierdut de 13 etape la rând toată lumea vrea să lupte și să-și dovedească valoarea în meciurile cu noi, dar noi trebuie să trecem dincolo de limitele noastre.

Dacă nu suntem la 100% cum s-a întâmplat în primele 20 de minute ale meciului de astăzi va fi foarte greu pentru noi.

Sunt concentrat doar pe ceea ce avem de făcut zi de zi. Mă bucur că jucătorii sunt motivați, că încearcă să progreseze când e greu”.

Clasament Liga 1

Loc / Echipă Golaveraj Puncte 1. Dinamo 37-22 45 2. Universitatea Cluj 35-21 44 3. CFR Cluj 42-29 43 4. FCSB 35-23 43 5. Universitatea Craiova 39-24 42 6. Rapid București 30-23 38 7. Sepsi Sfântu Gheorghe 33-26 37 8. Petrolul Ploiești 27-24 36 9. FC Hermannstadt 27-34 31 10. UTA Arad 24-26 30 11. Oțelul Galați 19-25 28 12. Farul Constanța 24-33 28 13. Unirea Slobozia 26-41 25 14. FC Botoșani 22-34 24 15. Poli Iași 22-41 22 16. Gloria Buzău 23-39 19