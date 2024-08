Vine „Făt-Frumos” la Dinamo? Kopic despre transferuri: „Vreau să am jucători români în echipă”

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a vorbit despre meciul cu Gloria Buzău, de mâine seară, ora 22:00, în etapa #4 din Liga 1

Dinamo vine după o înfrângere, o victorie și un egal în campionat, un start mult mai bun decât cel din sezonul trecut, când „câinii” au început cu 3 înfrângeri în primele 3 etape

Croatul a ținut să trimită întâi un mesaj legat de medaliile de aur și bronz obținute de David Popovici la 200m liber, respectiv 100m liber, săptămâna aceasta: „Felicitări lui David Popovici pentru performanțele obținute! Cred că toată România e mândră de el. A fost grozav!”.

Apoi, antrenorul lui Dinamo a avut aprecieri și pentru adversarul de mâine seară:

„Felicitări lui Mister Prepeliță, face o treabă excelentă, a promovat din Liga 2, apoi Buzăul a început foarte bine sezonul.

Noi trebuie să dăm maximum pentru a fi pregătiți de acest meci. Sunt optimist, echipa e în formă, ne-am antrenat bine. Vrem să jucăm la intensitate maximă, să ne creăm ocazii. Mai e loc de îmbunătățire, dar trebuie să dăm totul pentru cele 3 puncte”.

Am un mare respect pentru Mircea Lucescu, sper să fie alături de noi în continuare. Despre națională nu știu prea multe, ce opțiuni mai sunt, dar la experiența lui e printre cele mai bune variante pentru România Zeljko Kopic

Kopic: „Toate lumea crede că atacantul va fi un Făt-Frumos, care ne va rezolva toate problemele”

Kopic a atins și un subiect care-i preocupă pe suporteri, cel al transferurilor. Câteva ținte ale „câinilor” au picat zilele acestea, inclusiv Mavis Tchibota, de la Hapoel Tel Aviv.

„Am fost aproape de a semna cu unii jucători, dar tocmai de-asta nu-mi place să discut înainte de a fi oficial. Nu depinde doar de noi. E vorba de ambele părți, să ia decizia în momentul potrivit.

Au fost anumite motive, nu vreau să vorbesc despre asta. Am încercat, dar nu am reușit. Am adus jucători români, mai ales tineri, cum e Raul Opruț, care va fi azi după mine la conferință… Ne vor aduce un plus de calitate. Vreau să am jucători români în echipă, am respect pentru această țară și fotbalul ei.

Dinamo e favorită clară. Suntem Dinamo, jucăm acasă, în fața propriilor suporteri. Buzăul a avut un început de sezon foarte, foarte bun. Cu siguranță ultima victorie le-a dat încredere, însă trebuie să câștigăm acest meci. Ne-am pregătit bine și avem încredere în noi că putem să batem pe oricine și putem să facem meciuri foarte bune! Raul Opruț, fundaș Dinamo

Am fost aproape de a semna [cu Matias Lacava], era pe listă, dar nu am reușit, acum face parte din trecut, s-a terminat. Nu e vorba că nu am insistat, dar nu a ieșit transferul.

Toată lumea întreabă de transferul unui atacant central, de parcă e vreun Prince Charming (n.r. Făt-Frumos ) care ne va rezolva toate problemele, dar eu cred în Astrit Selmani, știu că are calități.

N-a fost în formă și a avut probleme cu accidentările, dar a muncit mult și a dat maximum pentru a reveni, acum nu e la nivelul maxim, mai are nevoie de timp, dar e mult mai bine și e un jucător foarte important pentru noi”.

Kopic: „Nu sunt suporter al lui FCSB, dar felicitări!”

Tehnicianul roș-albilor a vorbit și despre prestațiile echipelor românești în cupele europene, fiind întrebat de calificarea lui FCSB în turul următor din preliminariile UCL:

„Cei de la FCSB mai au 2 tururi până la Champions League, dar felicitări, e un succes important. Totuși mai au 2 meciuri, vom vedea cum se vor descurca.

E bine pentru fotbalul românesc, mai joacă și alte echipe azi și sper să fie rezultate bune. Nu sunt suporter al lui FCSB, dar cred că atunci când cluburile din România au rezultate e bine pentru imaginea fotbalului românesc ”