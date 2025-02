„Am fost înjurat non-stop” Mihalcea, după înfrângerea cu Rapid: „Ca dinamovist convins, mi-aș fi dorit un punct aici”

RAPID - SLOBOZIA 2-1. Adrian Mihalcea, antrenorul oaspeților, susține că a fost înjurat de fanii giuleșteni pe toată durata partidei.

Tehnicianul spune că „nu face un capăt de țară” din înfrângerea suferită în Giulești.

Unirea Slobozia a fost aproape de un rezultat mare în etapa #25 din Liga 1, însă a încasat un gol în minutul 90+7 și a plecat cu mâna goală din Giulești.

RAPID - SLOBOZIA 2-1. Adrian Mihalcea: „Am fost înjurat un meci întreg”

„În play-out, înfrângerile de genul ăsta sunt ca o cărămidă în cap. Sunt mulțumit de atitudine, așa trebuie să arătăm la fiecare meci.

Ca dinamovist convins și pentru faptul că am fost înjurat un meci întreg, mi-aș fi dorit un punct aici”, a declarat Mihalcea la conferința de presă.

Adrian Mihalcea: „Noi jucăm, ne vom bate în continuare”

Mihalcea spune că situația echipei sale nu se schimba dacă ar fi plecat cu un punct de pe terenul Rapidului.

„E păcat că s-a terminat așa. Noi jucăm. Am jucat și cu Dinamo cât am putut, am jucat și cu celelalte echipe. Ne știm limitele. Jucătorii au înțeles că, totuși, nivelul la noi în campionat nu este foarte ridicat și că dacă ai voință, ai putere, poți reuși.

Ne vom bate în continuare. Au trecut și alte meciuri pe lângă noi, alte puncte pierdute tot în minutul 96 (n.r. - 90+7). Avem în trei zile alt meci la fel de dificil (n.r. - cu Universitatea Craiova). Îl vom aborda exact la fel. Nu facem un capăt de țară.

Ar fi fost pentru moral, dar în economia campionatului ori 25, ori 26 (n.r. - puncte), tot 13 puncte înseamnă pentru noi (n.r. - după înjumătățirea punctelor, la intrarea în play-out).

Dar mă bucură evoluția și sper să reușim să continuăm pe această linie, nu pe cea de la Buzău, nu pe cea din a doua repriza cu Dinamo.

Echipa rămâne cu această atitudine bună, cu ideea că se poate și, bineînțeles, cu responsabilitatea pe final de joc să fim mai atenți”, a declarat Mihalcea la Prima Sport.