Simona Halep s-a retras Dubla campioană de Grand Slam anunță că-și încheie cariera: „ Corpul meu nu mai duce. Am venit să-mi iau la revedere”

Simona Halep (33 de ani) s-a retras din tenisul profesionist.

Dubla campioană de Grand Slam a făcut anunțul după înfrângerea cu Lucia Bronzetti de la Transylvania Open.

Vizibil emoționată, Halep a făcut un tur de onoare la finalul partidei și le-a spus spectatorilor că simte că nu mai poate fi competitivă la cel mai înalt nivel. Din cauza problemelor fizice cu care s-a confruntat de-a lungul anilor.

Simona Halep s-a retras din tenis la Cluj-Napoca: „Am venit să-mi iau la revedere”

„E un pic greu să vorbesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc. Clujul e casa mea, în România mă simt cel mai bine aici, au fost multe meciuri pe care le-am jucat cu tot sufletul, le-am câștigat, au fost și meciuri pe care le-am pierdut, dar mereu rămân cele frumoase și cele bune.

Energia voastră a fost cea care mi-a umplut sufletul, indiferent unde am jucat, pe ce terenuri am jucat, aici m-am simțit cel mai bine. S-a și văzut astăzi că abia respiram pe teren, e o emoție aparte.

Am parte de mulți prieteni care au venit să mă vadă astăzi, echipa, multe persoane din tenis care au fost alături și care m-au susținut, m-au ajutat să ajung unde am ajuns.

Din punct de vedere sportiv sunt o persoană foarte împlinită și ceea ce am realizat în tenis, pot să spun că nici nu am visat când eram copil, dar am muncit pentru asta.

Și familia mea, care este prezentă mereu, ei au fost tot timpul alături de mine și fără ei n-aș fi putut să fiu ce sunt astăzi. Vreau să le mulțumesc și să le spun că-i iubesc foarte mult pentru că mă susțin în orice decizie aș lua.

Nu știu dacă e cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat și întotdeauna am fost realistă cu mine.

Corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde probabil am fost, este foarte greu să ajung acolo și știu ce înseamnă să ajungi acolo.

De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să-mi iau la revedere pe terenul de tenis. Chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, a fost cu tot sufletul și mă bucur mult că ați venit.

Nu vreau să plâng, este un lucru frumos, am fost numărul 1 mondial, am câștigat Grand Slam-uri, e tot ce mi-am dorit.

Viața merge înainte, este viață și după tenis și sper să ne revedem de câte ori posibil, bineînțeles, o să vin la tenis, o să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă necesită mult mai mult și, în momentul ăsta, nu se mai poate ”, a declarat Halep.

Simona Halep, lider WTA și dublă campioană de Grand Slam

Simona Halep a cucerit de-a lungul carierei 24 de titluri WTA la simplu, două dintre acestea fiind de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

A pierdut alte trei finale de acest nivel, două la Paris și una la Australian Open.

În total, românca a petrecut 64 de săptămâni pe locul 1 în clasamentul WTA. A înregistrat 580 de victorii și a suferit 242 de înfrângeri.

40.232.663 de dolari a câștigat Simona Halep din premiile din tenis.

Turneele câștigate de Simona Halep

2013: Nurnberg, 's-Herogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova, Sofia

2014: Doha, București

2015: Shenzhen, Dubai, Indian Wells

2016: Madrid, București, Montreal

2017: Madrid

2018: Shenzhen, Roland Garros, Montreal

2019: Wimbledon

2020: Dubai, Praga, Roma

2022: Melbourne, Toronto.

Finalele pierdute de Simona Halep

2010: Fes

2011: Fes

2012: Bruxelles

2014: Madrid, Roland Garros, Turneul Campioanelor

2015: Toronto, Cincinnati

2017: Roma, Roland Garros, Cincinnati, Beijing

2018: Australian Open, Roma, Cincinnati

2019: Doha, Madrid

2021: Cluj-Napoca.