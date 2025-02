Genunchiul Simonei Fostul antrenor al lui Halep dezvăluie motivul retragerii româncei din tenis: „Toate au dus la asta”

Simona Halep, 33 de ani, fost număr 1 WTA, și-a anunțat retragerea din tenisul feminin mondial.

Carlos Martinez Comet, ultimul antrenor străin din cariera Simonei, știa că accidentarea de la genunchi îi va pune capăt carierei.

Românca a fost învinsă, în primul tur al Transylvania Open, de Lucia Bronzetti, cu scorul de 1-6, 1-6.

Simona Halep a anunțat că meciul cu italianca Bronzetti a fost ultimul din cariera ei de profesionistă. Chinuită de mai multă vreme de o accidentare la genunchi, românca nu a jucat în calificările de la Australian Open pentru a fi aptă pentru turneul Transylvania Open și a-și lua, pe teren, „la revedere” de la fanii români.

Partida cu Lucia Bronzetti a fost la discreția celei din urmă, care s-a impus cu un sec 6-1, 6-1. Apoi, la interviul de după meci, Simona a făcut anunțul care era așteptat de majoritatea specialiștilor din tenis.

E ultima dată când am jucat aici.. nu vreau să plâng. Nu m-am antrenat prea mult în ultima perioadă, dar trebuia să mă retrag de pe teren. Nu puteam să o fac din canapea. Simona Halep, fost număr 1 WTA

Carlos Martinez: „Cartilajul articular e problema”

Ultimul antrenor străin al Simonei Halep, Carlos Martinez Comet, care a lucrat cu românca după sfatul lui Darren Cahill, a acordat, în exclusivitate pentru România, un scurt interviu pentru GOLAZO.ro.

La doar câteva minute după anunțul făcut de Halep, spaniolul a dezvăluit că se aștepta la o astfel de decizie din partea ei. Motivul? Accidentarea de la genunchi, pe care Simona a suferit-o când se pregătea cu Carlos Martinez.

Spaniola mea nu e foarte bună, dar știu să vă spun că Simona Halep s-a retras.

Este păcat, mare păcat. Pentru că trebuie să renunțe la tenis din cauza unei accidentări. Dar Simona poate fi foarte liniștită din punct de vedere al carierei. A avut succes. A câștigat două Mari Șlemuri (n.r. – Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019). A fost numărul 1 în lume. A fată foarte muncitoare, un real exemplu pentru foarte multe jucătoare. Și nu doar pentru cele din generația ei, dar și pentru generațiile care vor veni.

Accidentarea a fost determinantă?

Da, eu așa știu. Nu și-a revenit acel genunchi. Mi-ar fi plăcut, cred că tuturor ne-ar fi plăcut, să o vedem din nou pe marile terenuri ale tenisului mondial, dar, ei bine, asta e viața. Va avea multe opțiuni, va putea face multe lucruri cu care, sunt convins, se va simți împlinită.

Dar ce a avut la genunchi, mai exact?

O problemă la cartilajul articular, dacă-mi amintesc bine. El are rolul de a absorbi și amortiza șocurile. Când alergi, când faci schimbări de direcție. Esențial în sportul de performanță. Dar mai multe o să explice ea. Așa cum a și spus zilele trecute, ar fi trebuit să se opereze. Iar la vârsta ei era foarte greu să mai revină.

Carlos Martinez: „Ce s-a întâmplat în dosarul de dopaj fost rușinos”

Cum ați simțit-o atunci când ați lucrat cu ea? Era foarte motivată să revină?

Da, fără îndoială. Am colaborat trei săptămâni și am văzut-o în fiecare zi gata să muncească mult pentru a reveni. A dat dovadă de mult profesionalism, ca să fiu sincer. Păcat că, doar din cauza leziunii, nu am putut duce la cap tot ceea ce ne propusesem. Abia așteptam amândoi să reușim. Pentru mine a fost o experiență foarte bună, pentru că am putut cunoaște și antrena o mare campioană ca ea.

Cele aproape 20 de luni de stat în afara terenurilor de tenis, din cauza scandalului de dopaj, s-au dovedit hotărâtoare?

Ce s-a întâmplat acolo a fost rușinos. Văzând cazurile ulterioare, cu Sinner, Swiatek... Nu au fost tratați la fel. Eu nu am văzut aceeași manieră de a trata sportivii. A pierdut atât de mult timp, a fost o frână mare în cariera ei. A fost o nedreptate care i s-a făcut. Simona avea, ulterior, după verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv, multă dorință și ambiție de a reveni în top.

V-a făcut vreodată să vă simțiți răspunzător de acea accidentare survenită când ați pregătit-o?

Nu, niciodată. Sper că nici acum nu a făcut-o. Am fost la medici în Barcelona și acolo au descoperit că leziunea ei era cronică. Deci nu a fost o accidentare pe care au provocat-o metodele de antrenament. Nu mai era o jucătoare la prima tinerețe, plus lunile multe de stat în afara circuitului... Toate au dus la accidentare.