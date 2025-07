Csikszereda - Rapid 0-2. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul gazdelor, a recunoscut superioritatea giuleștenilor, după al doilea eșec consecutiv al echipei sale.

Ilyeș a subliniat din nou că valoarea lotului celor de la Csikszereda nu este la nivelul Ligii 1, lucru pe care l-a făcut și după înfrâgerea drastică suferită la Clinceni, 1-6, cu Unirea Slobozia.

Csikszereda - Rapid 0-2 . Robert Ilyeș: „Nu avem experiență pentru nivelul primei ligi”

„Trebuie să recunoaștem că am jucat împotriva unei echipe care este peste valoarea noastră. Ne-au dominat mai ales în prima repriză, mai mult din cauza că nu avem experiență pentru nivelul primei ligi.

Am fost puțin mai fricoși, am pierdut mingile foarte ușor, mai ales la mijlocul terenului.

Ne-au taxat la primul șut pe spațiul porții, păcat că nu am avut reacție acolo, după care și golul 2 a venit după o combinație foarte rapidă.

Nu putem contesta valoarea jucătorilor care chiar au dat un gol frumos.

A doua repriză cât de cât am reușit să reintrăm în joc, am avut ocazii bunicele.

Dacă puteam să o marcăm, poate aveam șanse să reintrăm în joc”, a declarat Robert Ilyeș, la Digi Sport.

Robert Ilyeș: „Două clase peste noi”

Tehnicianul celor de la Miercurea Ciuc și-a continuat discursul și a adus noi laude la adresa fostei sale echipe, pentru care a evoluat ca fotbalist.

„Au fost două reprize diametral opuse. În prima repriză am fost fricoși. La 2-0 am riscat, am băgat al doilea atacant și chiar am reușit să punem presiune în zona trei. Pentru mine, rămâne repriza a doua.

La mijlocul terenului, au fost două clase peste noi. E ușor așa, când ai jucători care nu pierd mingea, pot și atacanții și fundașii să respire.

Am avut o discuție cu președintele, am zis că avem nevoie de câteva întăriri. Aș avea nevoie de doi jucători la mijloc”, a concluzionat Ilyeș.

