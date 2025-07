„Eu la FCSB? Suntem Incompatibili!”  Ianis Zicu , înțepături înainte de duelul cu FCSB + Farul vine fără 8 jucători importanți!

FCSB - FARUL. Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul oaspeților, a fost întrebat despre o posibilă colaborare pe viitor cu Gigi Becali (67 de ani).

Zicu a exclus din start varianta FCSB și a transmis își dorește să aibă controlul absolut asupra echipei, lucru ce la campioana României nu ar fi posibil.

FCSB - FARUL. Ianis Zicu: „Fac meseria asta cu scopul ăsta”

„Nu, eu cu dânsul... Pot să zic că îl respect pentru tot ce a făcut în fotbalul românesc, pentru cât a investit în unele dintre echipele din prima ligă prin transferurile pe care le-a făcut.

Din acest punct de vedere, să fiu antrenor, în primul rând nu se poate pentru că am jucat la Dinamo și la Rapid. Și nu aș fi o variantă pentru FCSB nici dacă aș câștiga Champions League.

Altfel, chiar nu aș merge. Eu zic asta cu cea mai mare sinceritate. Nu aș fi capabil să antrenez FCSB, pentru că am jucat la Dinamo și la Rapid. La aceste două echipe aș merge.

Partea cealaltă este că eu fac meseria asta cu scopul de a face eu echipa de start și a face schimbările, ceea ce acolo nu se poate, deci suntem incompatibili din punctul ăsta de vedere” a declarat Ianis Zicu la conferința de presă premergătoare partidei.

Ianis Zicu: „Câteodată poți spune că ești norocos”

Zicu a prefațat și confruntarea cu roș-albaștrii și este conștient că în acest start de sezon, FCSB se concentrează mai mult pe parcursul în cupele europene.

„Avem o deplasare complicată, chiar dacă FCSB trece printr-un moment mai puțin bun. Sunt jucători valoroși și indiferent cine va juca mâine, vom avea o partidă foarte dificilă.

Câteodată poți spune că ești norocos. Întâlnim FCSB în acest început de sezon. Aș fi preferat să fi câștigat meciul trecut (n.r. 0-1 cu Shkendija), să aibă o stare de fericire, puțin mai relaxată.

Acum există această tensiune la ei și cu siguranță jucătorii care vor juca mâine vor fi concentrați, va fi o partidă foarte intensă.

Indiferent că vor fi Cercel, Pantea, Graovac, Lixandru, Popescu, Stoian sau Tănase, că tot este suspendat în Europa, cu siguranță toți sunt jucători valoroși și trebuie să ne luăm măsurile care trebuie.

Sigur, ne vor pune probleme, dar nu trebuie să îi lăsăm să controleze în totalitate jocul.

În general, când întâlnești adversari foarte buni în duelurile 1 la 1, trebuie să nu le permiți multe astfel de momente, iar atunci când vom avea posibilitatea să marcăm să o facem, pentru că trebuie să marcăm ca să obținem ceva mâine seara.

Vreau să consider meciul de mâine ca o partidă reală de 3 puncte, unde ne dorim să câștigăm cele 3 puncte.

Întotdeauna am plecat cu gândul ăsta ca antrenor, am pregătit echipa pentru a obține victoria. Asta chiar dacă FCSB este favorită, joacă acasă, anul trecut ne-a reprezentat cu mândrie în Europa și are posibilitatea, indiferent ce jucători aliniază, să pună probleme oricărei echipe din România”, a adăugat Zicu.

Farul, 8 absențe!

„Marinarii” se confruntă cu multe probleme de lot înaintea partidei de pe Stadionul Steaua.

Robert Sălceanu, Dan Sîrbu, Iustin Doicaru, Carlo Casap Jakub Vojtus s-au alăturat lui Gustavo Marins și Nicolas Constantinescu pe lista indisponibililor, informează farulconstanta.com

De asemenea, Gabi Iancu este suspendat două etape, după eliminarea din meciul cu Oțelul.

