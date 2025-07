Ararat-Armenia - U Cluj 0-0 . Manuel Tulipa (52 de ani), antrenorul gazdelor, consideră că șansele la calificarea în turul următor sunt egale.

. Manuel Tulipa (52 de ani), antrenorul gazdelor, consideră că șansele la calificarea în turul următor sunt egale. U Cluj - Ararat-Armenia va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 3 și Prima Sport 3 , joi, 31 iulie, cu începere de la ora 20:00.

Manuel Tulipa nu o subestimează pe U Cluj, în ciuda faptului că „șepcile roșii” nu au pus prea multe probleme la poarta echipei sale în prima manșă a „dublei”, din turul doi preliminar al Conference League.

Ararat-Armenia - U Cluj. Manuel Tulipa: „Șansele de calificare sunt 50-50 ”

Tehnicianul armenilor consideră că șansele de calificare sunt egale înaintea meciului retur ce va avea loc la Sibiu.

Formația lui Ioan Ovidiu Sabău nu poate disputa partida pe Cluj Arena, deoarece pregătirile pentru o nouă ediție UNTOLD sunt în toi.

„Mi-a plăcut ce am făcut în a doua repriză, am avut o intensitate bună. În prima repriză nu am reușit să punem presiune pe adversar, dar cu timpul ne-am îmbunătățit.

Am avut niște probleme în prima repriză, dar ulterior am început să îl găsim mai mult pe Balanta, un jucător care poate organiza jocul și cu ajutorul căruia putem controla mult mai bine meciul.

Nu am avut mult timp pentru a lucra la echipă. E nevoie de mai multă pregătire și consider că vom putea ajunge la un nivel mai bun de organizare și intensitate. Totuși, toate statisticile jocului au fost în favoarea noastră. Am avut mai multe ocazii de gol, mai multe șuturi.

Șansele de calificare sunt 50-50. Adversarul are calitate, dar și noi ”, a spus Manuel Tulipa la conferința de presă, citat de sport.ro

Reacția lui Ioan Ovidiu Sabău, după remiza din Armenia: „Am jucat foarte slab”

„Sunt și realist. E un rezultat bun, dar suferim foarte mult. Realizăm că este un rezultat foarte bun pentru un joc în deplasare. Trebuie să ne mulțumim cu prima experiență în Europa, dar trebuie să realizăm și că am jucat foarte slab.

Când realizezi, reacționezi, te pregătești diferit, acumulezi experiență. În prima repriză am fost mai hotărâți, mai dornici să înscriem, în a doua repriză, din păcate, nu”, a declarat Sabău, după meci.

Sabău a criticat greșelile comise de jucătorii săi, fiind vizibil deranjat de erorile simple din joc.

„Pase simple date la adversar, dueluri pierdute, încă o preluare în plus. La fazele fixe trebuia să prindem cadrul porții.

A fost un adversar, cu tot respectul, modest. Când nu știu ce să facă cu mingea, enervează”, a mai spus Sabău.

Până la urmă e un joc, trebuie să ai curajul să joci, nu trebuie să te sperii, să fii tot timpul agitat, în criză de timp, de spații, întotdeauna te surprind. Trebuie să fii relaxat. Încercăm să ridicăm așteptările. Am încredere că jucăm acasă și e un adversar care, în mod normal, nu ar trebui să îți pună probleme. Ovidiu Sabău

VIDEO. Dezvăluirile lui Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11: „ Mi-a zis «Băi băiatule, tu ești nebun? Ești încă tânăr, nu poți face asta»”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport