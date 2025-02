Fostul arbitrul spaniol Perez Burrull, 59 de ani, crede că posibilul henț al lui Ngezana este unul foarte greu de detectat.

Dinamo a reclamat două hențuri făcute în careu de jucătorii FCSB, ambele neverificate de VAR.

Burrull e expert Marca, liderul emisiunilor cu conținut sportiv transmise pe calea undelor radio.

Două faze controversate au încins și mai mult partida dintre FCSB și Dinamo, scor 2-1, din etapa a 28-a Ligii 1.

Minutele 34 și 36 au adus două posibile hențuri în careul roș-albaștrilor, ambele reclamate de Dinamo. După partidă, Andrei Nicolescu, administratorul special al „câinilor roșii”, a scris pe contul său de Facebook: „RIP (n.r. – rest în peace) VAR”.

Arbitrul Istvan Kovacs a decis, la ambele faze, că nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri.

Burrull: „Atunci ar fi penalty”

Pentru a clarifica aceste două faze incriminate, GOLAZO.ro a luat legătura cu unul dintre cei mai buni arbitri ai Spaniei în perioada lui Messi și Ronaldo, Alfonso Perez Burrull.

Minutul 34. Maxime Sivis a trimis o centrare din flancul drept, iar Ngezana pare să fi lovit mingea cu mâna, încercând să-i sufle balonul de pe cap adversarului Stipe Perica.

Ce spune Perez Burrull. „Faza aceasta e foarte complicată. M-am uitat la toate reluările pe care mi le-ați trimis, dar tot nu-mi dau seama dacă jucătorul în albastru atingea mingea cu mâna. E o situație dificilă. Bănuiesc că nici în România nu există consens în a aprecia dacă balonul este atins cu mâna.



Mie mi se pare că există un contact mic între mână și minge. Dacă, într-adevăr, este această atingere, atunci e penalty. Pentru că e pedepsită poziția mâinii, care nu e una naturală și împiedică lovitura de cap a atacantului. Dar se atinge mingea cu mâna? Asta e foarte dificil de spus cu certitudine”.

224 de partide a condus Perez Burrull în LaLiga

Trebuia să intervină VAR? „Cred că da, pentru că fiind o săritură la cap a doi jucători, iar mingea se duce spre poartă, iar arbitrul poate să rateze acea mâna ridicată. VAR ar putea să-i fi semnalizat că există o posibilă infracțiune”, ne-a mai spus arbitrul spaniol.

Conform surselor GOLAZO.ro, arbitrul VAR Sorin Costreie le-a explicat colegilor: „Nu am avut elemente clare care să mă determine să-i transmit lui Istvan că mingea e atinsă de mâna lui Ngezana. Pe nicio reluare nu se vede, în afara oricărui dubiu, că balonul și brațul apărătorului de la FCSB se intersectează. Cum n-am avut elemente în plus și clare, care să determine o altă decizie decât cea luată pe teren, am decis să nu intervin”.

Burrull: „Decizie corectă”

Minutul 36. Selmani a șutat, Baba Alhassan a deviat, Târnovanu a respins în mâna lui Baba, apoi a reținut.

Ce spune Perez Burrull. „Nu este vorba de penalty. Mingea lovește brațul jucătorului care se află în apărare, dar după ce aceasta ricoșează dintr-un coechipier.



Portarul respinge mingea șutată de fotbalistul în alb, iar jucătorul în albastru este surprins de faptul că balonul îl lovește în braț. Nu e niciun pic de intenție. Decizie corectă neacordarea unei lovituri de la 11 metri”.

Trebuia să intervină VAR? „Nu, este destul de clar încă de la faza din timpul partidei că nu există premise pentru acordarea unui penalty”, mai spune Perez Burrull.

Kovacs este un arbitru care se deplasează foarte repede. Uneori se apropie prea mult de minge și cred că ar trebui, mai ales în jurul careului de 16 metri, să caute mai multă distanță. Și să fie mai liniștit pentru a evalua mai bine jocul. E puțin impulsiv. Perez Burrull despre Istvan Kovacs