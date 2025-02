Cătălin Cîrjan, 22 de ani, a declarat că fotbaliștii echipei Dinamo s-au speriat că nu vor mai reuși să marcheze, după ce Unirea Slobozia a egalat în finalul primei reprize.

Dinamo a obținut prima victorie în 2025, 3-1 cu Unirea Slobozia.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic este neînvinsă de 12 jocuri, în toate competițiile.

Dinamo joacă în următoarele trei etape cu Oțelul, Botoșani și Farul. Derby-ul cu rivala FCSB are loc în weekendul 22-23 februarie.

Cîrjan, speriat la pauză: „Golul lor ne-a afectat puțin”

Dinamo a reușit prima victorie în 2025, 3-1 cu Unirea Slobozia. Abdallah a fost omul meciului cu o „dublă”, însă cel mai frumos gol a fost marcat de fotbalistul Unirii, Jordan Gele.

Reușita atacantului l-a speriat pe Cătălin Cîrjan, care s-a temut că Dinamo nu va reuși să câștige cu echipa antrenată de Adrian Mihalcea.

„Suntem foarte fericiți, am făcut un pas important pentru un loc în play-off. Ne așteptam să fie un meci dificil aici, știam că se vor apăra foarte bine. Am încercat să rămânem calmi până la finalul jocului, iar golurile au venit pe final.

Da, a fost foarte greu spre final, au jucat în sistem 5-4-1. Cred că golul primit în finalul primei reprize ne-a afectat puțin.

După aceea scorul era 1-1 și eram puțin speriați că nu vom reuși să marcăm, dar am continuat să ne facem jocul. Mister de pe margine ne-a încurajat, am ținut de minge și am reușit să-i desfacem până la urmă.

Suntem neînvinși de multe meciuri, 12 la număr. Este un lucru excelent pentru noi. O să muncim în continuare, am început anul foarte bine, cu două egaluri împotriva unor echipe puternice.

Ne dorim să menținem acest ritm și în următoarele partide.

Vreau să menționez și că suporterii au fost incredibili astăzi. Am jucat ca și cum eram acasă. Ne bucurăm că sunt mereu alături de noi și vrem să îi facem fericiți, intrând în play-off.

Eram puțin dezamăgiți (n.r. la pauză), dar cred că ne-am făcut jocul în prima repriză. Eram încrezători că putem să-i desfacem. Ne-am creat ocazii și suntem foarte bucuroși că golul a venit pe final”, a declarat Cătălin Cîrjan la Digi Sport.

VIDEO Roșca, învins pentru prima dată din acțiune în acest sezon

Mărginean, gafă la eurogolul lui Gele

Andrei Mărginean, care a evoluat ca fundaș central, deși postul său clasic e de mijlocaș, a ratat o preluare pe finalul primei reprize, iar în urma acelei greșeli, Jordan Gele a plecat pe contraatac și a reușit un gol de senzație.

„Nu am simțit îngrijorare la pauză, colegii m-au ajutat foarte mult și vreau să le mulțumesc pe această cale. Mi-au zis să nu fiu supărat, să joc în continuare și să-mi fac treaba.

Nu simt ca pe o presiune faptul că joc, chiar mă bucur. De asta joc fotbal, încerc să joc cât mai mult, să-mi ajut echipa. Vreau doar să muncesc la antrenamente și să joc cât mai mult.

Vreau să le mulțumesc fanilor că au venit în număr așa mare. M-am simțit ca și cum aș fi jucat acasă.

Atmosfera este foarte bună în vestiar, suntem foarte uniți. Acum luptăm să intrăm în play-off, apoi voi vedea. Trebuie să o luăm meci cu meci”, a declarat Mărginean după meci.