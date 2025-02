„Nu mai tolerez” Irina Deleanu, „părăsită” de vicepreședintele FR de Gimnastică Ritmică: „Amenințată, intimidată, izolată”

Alexandra Piscupescu (30 ani) a demisionat din funcția de vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică Ritmică.

Piscupescu și-a anunțat demisia prin intermediul unui mesaj postat pe Facebook.

Alexandra Piscupescu își justifică decizia luată deoarece nu vrea să fie „o unealtă a unui mecanism care nu reflectă valorile în care crede”.

Prima demisie la „Ritmică”, Deleanu rezistă

Demisia Alexandrei Piscupescu din funcția de vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică Ritmică vine la 3 luni și jumătate după ce Irina Deleanu a fost acuzată că le-a abuzat verbal pe sportivele de la lotul național.

„[...] Am avut privilegiul de a mă antrena sub îndrumarea unor antrenoare titrate din gimnastica românească, iar parcursul meu din toată această perioadă a venit cu un preț pe măsură. Am fost o gimnastă ca oricare alta, motivată în schimb de dorința de a-mi atinge visul prin muncă și dedicare.

Încă din copilărie, mi-am dorit să devin antrenor. Nici măcar în cele mai dificile momente nu am renunțat la această dorință si nu m-am abătut niciodată de la acest drum.

Mama mea a avut un rol esențial în această călătorie – a crezut în mine și m-a încurajat mereu, spunându-mi că talentul și pasiunea sunt daruri rare, care nu trebuie risipite. Ea a crezut în mine cu o forță incredibilă și m-a susținut cu tot ce a avut.

Când am început antrenoratul, am avut dorința de a demonstra, de a reuși, ceea ce m-a făcut să mă implic total in acest sport, fără să îmi dau seama că există și alte abordări. Am greșit de multe ori, dar am încercat mereu să învăț și să mă îndrept. [...]

Performanța sportivă este un drum dificil, pe care fiecare sportiv îl alege cu asumare. Dar există o linie fină între exigență și abuz, iar această graniță trebuie să fie respectată.

Cred că este esențial să recunoaștem greșelile, să învățăm din ele și să ne îndreptăm, pentru binele generațiilor viitoare.

La 23 de ani, când am început colaborarea cu FRGR, mi-am dorit să contribui cu tot ce aveam mai bun – timp, resurse, energie și cunoștințe.

Am învățat enorm de la colegele mele, dar, pe măsură ce am evoluat, am realizat și ce fel de antrenor și om nu vreau să devin.

[...] În ceea ce privește participarea mea la documentarul despre abuzurile din gimnastică, vreau să clarific un lucru: nu am avut niciodată intenția de a denigra pe cineva.

Ceea ce m-a motivat a fost o revoltă față de ceea ce eu personal am considerat ca sunt umilințe nejustificate, care au marcat copilăria și tinerețea mea. Deși eu am depășit momentul și am iertat, mi-a fost greu să asist la perpetuarea unui model de responsabilizare a eșecului exclusiv pe umerii sportivului.

Astăzi, constat cu regret că nu mă mai regăsesc în acest sistem și nu vreau să fiu o unealtă a unui mecanism care nu reflectă valorile în care cred.

Din acest motiv, îmi anunț retragerea din funcția de vicepreședinte ales al FRGR. Am ajuns la concluzia că, din această poziție, nu mai pot contribui real la dezvoltarea gimnasticii ritmice. Nu am nevoie de o funcție ca să continui să lupt pentru acest sport.

Nu mi-am dorit niciodată să ocup locul altcuiva, așa cum s-a speculat. Unicul meu obiectiv a fost și rămâne progresul gimnasticii ritmice, prin șanse egale și corecte pentru toți.

Diferențele dintre viziunea mea și cea a FRGR au creat o atmosferă negativă și distructivă.

Ultimul an a fost extrem de greu pentru mine – am pierdut-o pe mama, pe bunica, am luptat cu o boală pe care am învins-o și, pe lângă toate acestea, am fost supusă amenințărilor, intimidării, izolării, denigrării și discriminării. Nu vreau să mai tolerez astfel de comportamente [...]”, a scris Piscupescu.

