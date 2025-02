Duel greu  Simona Halep , meci complicat cu Lucia Bronzetti la Transylvania Open » Cu cine vor juca celelalte românce

Simona Halep (33 de ani, #868 WTA) va juca în primul tur la Transylvania Open cu Lucia Bronzetti (26 de ani, #66 WTA).

Tragerea la sorți pentru Transylvania Open, turneu de categorie WTA 250, a avut loc azi, la Cluj-Napoca, și a fost făcută chiar de Simona Halep, cu ajutorul directorului concursului, Patrick Ciorcilă.

Simona Halep - Lucia Bronzetti, în primul tur la Transylvania Open

Sportiva a disputat finala în 2021, în pandemie, atunci când a pierdut împotriva lui Anett Kontaveit, care, între timp, s-a retras din tenisul profesionist.

„Este un turneu deosebit. Când am jucat eu finala, n-am avut parte de spectatori, de energia frumoasă din Cluj, dar anul acesta abia aștept să joc.

Am mai jucat în trecut la Fed Cup și a fost minunat. Am emoții, chiar dacă am atâția ani în circuit. De fiecare dată când vin aici mă simt diferit, mă simt bine și sper să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep, după tragerea la sorți.

Lucia Bronzetti a avut cea mai bună clasare din cariera sa în aprilie 2024, atunci când a ocupat locul 46 WTA.

În palmaresul ei regăsim un titlu WTA 250, la Rabat 2023, și unul WTA 125, în sezonul trecut, la Contrexeville.

În stagiunea curentă, sportiva din Italia a eliminat-o în primul tur de la Australian Open pe dubla campioană, Victoria Azarenka.

Apoi, italianca a fost eliminată de către românca Jaqueline Cristian, scor 5-7, 5-7.

Cu cine au picat Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Ana Bogdan și Sorana Cîrstea

Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea vor înfrunta adversare venite din calificări.

Irina Begu o va înfrunta pe italianca Elisabetta Cocciaretto (24 de ani, #59 WTA), care este a șaptea favorită a turneului.

Gabriela Ruse, finalista din 2023 de la Transylvania Open, va juca împotriva Anhelinei Kalinina (27 de ani, #48 WTA), care este a patra favorită a turneului.

Ana Bogdan, finalista de anul trecut, se va duela cu jucătoarea britanică Jodie Burrage (25 de ani, #150 WTA).