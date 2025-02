„A fost penalty” Cristi Balaj, despre faza controversată din meciul cu FCSB: „O păstrăm în arhivă” » Critică și programarea meciurilor

Cristi Balaj (53 de ani) a tras câteva concluzii despre meciul cu FCSB, scor 1-1, mai ales pe faza penalty-ului cerut de clujeni, la intervenția lui Chiricheș asupra lui Munteanu.

În plus, președintele clujenilor este nemulțumit de programarea meciurilor din etapa viitoare, la fel ca antrenorul Dan Petrescu.

CFR Cluj se află acum la patru puncte în spatele rivalei din oraș, U Cluj, care ocupă fotoliul de lider, cu 6 etape înainte de play-off.

Cristi Balaj, după FCSB - CFR 1-1: „Eu cred că a fost penalty”

Balaj a atras atenția asupra jucătorilor absenți din ambele tabere, dar crede că echipa sa a dominat jocul per total.

„A fost un meci cu bune și rele. Chiar dacă Tachtsidis și Simao sunt jucători greu de înlocuit. Abeid a ieșit accidentat și Fica nu este încă recuperat. A fost totuși un echilibru, deoarece și ei au avut jucători importanți pe care nu i-au putut folosi. Din punctul meu de vedere, am jucat mai bine decât ei.

Partea negativă este că primim gol mult prea repede și nu reușim să menținem avantajul de 1-0. De asemenea, am avut ocazii clare în care puteam înscrie, dar nu le-am fructificat”, a declarat Balaj, potrivit gsp.ro.

Despre duelul dintre Chiricheș și Louis Munteanu din careul gazdelor, Balaj a răspuns:

„Eu consider că a fost penalty. Înainte să lovească mingea, Chiricheș l-a lovit cu brațul în cap pe adversar, iar Louis Munteanu nu a putut juca mingea din acest motiv. Totuși, nu e corect să comentăm prea mult arbitrajul, pentru că Sebastian Colțescu a fost imparțial.

Această fază o vom păstra în arhivă, iar când într-un alt meci se va acorda un penalty pentru o situație similară, o vom scoate în evidență și vom arăta că unii sunt avantajați”.

Cristi Balaj, despre programul etapei viitoare din Liga 1

După dezvăluirile făcute despre supărarea lui Dan Petrescu față de el, Balaj este acum de acord cu antrenorul echipei și crede că Hermannstadt e avantajată în meciul următor, prin cele două zile suplimentare.

„În ceea ce privește programările, am avut discuții prelungite cu cel care se ocupă de acestea, dar a refuzat orice schimbare. Nu e corect să nu oferi șanse egale echipelor. Adversarul nostru a jucat vineri, noi am jucat aseară și avem meci miercuri. Am cerut măcar o zi în plus de recuperare, dar ni s-a refuzat.

Cel care face programările nu a făcut decât să avantajeze o echipă. Nu vom insista prea mult pe acest subiect, pentru că au fost momente când programările au fost și în favoarea noastră. Ni s-a spus că nu aveau car de transmisie TV și că existau niște costuri suplimentare pe care nu au vrut să le acopere”, a mai explicat Balaj.