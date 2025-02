PARMA - BOLOGNA 2-0. Cristi Chivu (44 de ani) a debutat cu dreptul pe banca „cruciaților”, dar a transmis că meritul acestei victorii îi aparține lui Fabio Pecchia (51 de ani), tehnician pe care fostul internațional român l-a înlocuit.

Cristian Chivu a fost numit marți în funcția de antrenor principal la Parma, după ce Fabio Pecchia a fost demis.

PARMA - BOLOGNA. Cristi Chivu: „Complimentele trebuie îndreptate către Fabio Pecchia, nu către mine”

La finalul meciului cu Bologna, fostul internațional român a transmis că toate felicitările ar trebui îndreptate către fostul antrenor al Parmei, în condițiile în care el nu a avut mult timp la dispoziție pentru a pregăti această partidă.

„Complimentele trebuie îndreptate către omul și antrenorul Fabio Pecchia, nu către mine. El trebuie felicitat pentru ce a făcut la această echipă și pentru acest oraș.

Am găsit un grup gata să înfrunte o puternică echipă a celor de la Bologna, care a jucat și în Champions League.

Am încercat să găsim punctele vulnerabile ale adversarilor și să ne folosim foarte mult de contraatacuri. Cel mai important este că am obținut punctele.

Cum am redresat echipa după 4 eșecuri consecutive? Sunt chestiuni care țin de vestiar. Am discutat foarte mult cu băieții în aceste zile și am încercat să apăs butoanele potrivite pentru a reaprinde flacăra de care are nevoie echipa.

Sper ca această victorie să ne ofere puțină liniște pentru a putea face lucrurile mai bine de acum încolo. Băieții au fost excepționali azi și le mulțumim” a declarat Cristi Chivu, potrivit parmalive.com

Dennis Man, assist perfect la debutul lui Cristi Chivu

Lăsat pe bancă de Cristi Chivu, Dennis Man a fost introdus pe teren în minutul 65, în locul lui Cancellieri.

Internaționalul român și-a făcut simțită prezența pe gazon, iar în minutul 78, l-a găsit excelent în partea stângă pe mijlocașul elvețian, Simon Sohm, care l-a învins pe Ravaglia cu un șut la colțul lung.

Primul gol al „cruciaților” fusese marcat de Bonny, în minutul 37 din lovitură de la 11 metri.

În urma acestui rezultat, Parma scapă de zona roșie și urcă pe locul 17, cu 23 de puncte, în timp ce Bologna este pe 8, cu 41 de puncte.

Etapa următoare, echipa antrenată de Cristi Chivu întâlnește Udinese, în deplasare, într-o partidă programată sâmbătă, 1 martie, cu începere de la ora 21:45.