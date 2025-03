Anghel Iordănescu (74 de ani) i-a oferit un răspuns tăios lui Mircea Lucescu (79 de ani), după ce selecționerul l-a „înțepat” pe Edi Iordănescu (46 de ani), fostul antrenor al echipei naționale a României.

Anghel Iordănescu a transmis că actualul selecționer al României, Mircea Lucescu, ar trebui să fie preocupat de prezentul și viitorul naționalei și să-l dea uitării pe Edi Iordănescu.

Anghel Iordănescu: „Lucescu ar trebui să gândească la prezent”

„Zâmbesc și râd. Selecționerul ar trebui să gândească la prezent, la viitor. Trebuie să uite trecutul. Edi Iordănescu a lăsat o echipă competitivă, funcțională. Am fost la EURO. În preliminariile pentru EURO am fost într-o grupă unde am primit puține goluri. Edi Iordănescu a clădit această generație.

Orice antrenor, când preia o echipă, vrea să urce. Eu sper să reușească. Un lucru extrem de important este acela că un selecționer are dreptate doar când rezultatele confirmă.

Din punctul meu de vedere, ar face bine să se concentreze pe prezent și pe viitor. Au trecut 8 luni de la fostul selecționer, hai să-l lăsăm liniștit”, a punctat Anghel Iordănescu, potrivit digisport.ro.

Mircea Lucescu: „De ce fostul selecționer nu a continuat cu acea pregătire?”

În urmă cu câteva zile, Mircea Lucescu a transmis faptul că Edi Iordănescu nu a vrut să continue, iar alți antrenori nu au vrut să preia echipa națională deoarece nu credeau în forța grupului.

De asemenea, „Il Luce” a punctat faptul că el a fost singurul care a crezut faptul că România se poate califica la Campionatul Mondial din 2026.

„Nu mă angajam dacă nu simțeam că pot să fac asta. Nimeni nu voia să ia echipa asta. De ce nimeni nu voia să ia echipa asta?

De ce Edi Iordănescu nu a continuat cu acea pregătire? Trebuia să continue cu un ciclu de cinci ani. Care a fost motivul pentru așa ceva? Înseamnă că nu se credea în această echipă”, a precizat Mircea Lucescu, potrivit sursei citate mai sus.