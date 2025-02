Petrescu, luat la țintă Basarab Panduru îl critică dur pe antrenorul de la CFR Cluj: „Când deschizi gura şi ceri ceva, cere ceva ce trebuie ”

Basarab Panduru (54 de ani) l-a criticat dur pentru Dan Petrescu (57 de ani) după nemulțumirile exprimate la finalul meciului cu FCSB, scor 1-1.

Antrenorul lui CFR Cluj nu a comentat atât de mult rezultatul, pe cât a contestat programul echipei sale și modul în care sunt programate meciurile.

După remiza de pe Arena Națională, formația din Gruia rămâne la 4 puncte în spatele liderului U Cluj.

Basarab Panduru, despre Dan Petrescu: „Când deschizi gura și ceri ceva, cere ce trebuie”

Fostul jucător al Stelei a reacționat la atitudinea lui Dan Petrescu și crede că modul în care a contestat programul nu este unul justificat.

„Ce vrei? Ce ceri? Că nu înţeleg ce ceri de multe ori. Băi, ceri ceva ce e normal să primesc. Dacă eu joc duminică, dacă alţii joacă luni, când vrei să joci? Tu vrei să joci joi şi ăia care joacă luni să joace miercuri. Că ţi se pare că e nu ştiu cum.

Ce să fie nu ştiu cum? E pentru toată lumea. N-ai cum. Ai jucat duminică, trebuie să joci miercuri. Ai jucat luni, trebuie să joci joi. Dacă te băga marţi, da, eram de acord să comentezi şi să nu fii de acord, că nu se poate, că e prea din scurt.

Dar te-a băgat sâmbătă, te bagă marţi, duminică, te bagă miercuri, luni, te bagă joi. Că n-ai cum altfel. Aşa e normal pentru toată lumea. Vrei pe tine să te bage joi şi pe ăla de luni să îl bage miercuri.

Când ceri ceva, când deschizi gura şi ceri ceva, cere ceva ce trebuie, ce te ajută, ce e normal să primeşti. Nu vorbeşti aşa doar să fie vorbit că de ce e miercuri. Că e normal miercuri. Când vrei să joci?

FCSB a venit de joi, a jucat, e normal. Şi tu dacă ai fi fost în grupele europene, ai fi vrut să fii nu avantajat, dar să fie lucrurile pentru tine, să te ajute”, a declarat Panduru, potrivit primasport.ro.

Care au fost nemulțumirile lui Dan Petrescu, după FCSB - CFR Cluj 1-1

Tehnicianul clujenilor a atras atenția asupra timpului scurt de odihnă și pregătire dintre meciuri.

„Dacă vedeți și soluțiile, avem puține. Am terminat meciul cu patru jucători under 21 pe teren. Avem meci miercuri, astăzi e deja aproape luni. Cei de la Sibiu au jucat vineri, au două zile în plus. Nu mi se pare fair-play. Cine organizează...

Sunt foarte multe probleme de lot. În două zile nu avem cum să ne revenim. Suntem puțin dezavantajați și cu programul, și cu arbitrajele. Știu că o să supăr, dar asta e realitatea”, a declarat Petrescu la finalul partidei.