„N-aș fi surprins!” Petre Marin crede că FCSB poate obține un rezultat mare cu Lyon, în ciuda formulei de start

Petre Marin, 51 de ani, a declarat pentru GOLAZO.ro că mizează pe dorința de afirmare a jucătorilor care vor intra în primul unsprezece al FCSB-ului.

Fostul fundaș al Stelei a comentat și titularizarea lui Marius Ștefănescu pe postul de fundaș stânga.

Meciul dintre Lyon și FCSB poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 22:00.

Petre Marin a fost pe Stade de Gerland în decembrie 2006, atunci când Steaua a întâlnit-o, în grupele Ligii Campionilor, pe Olympique Lyon.

Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar roș-albaștrii au încheiat grupa pe locul 3, după Lyon și Real Madrid, dar înaintea lui Dinamo Kiev.

Petre Marin: „Trebuie să fim realiști”

Fostul fundaș stânga al Stelei a acordat un scurt interviu pentru GOLAZO.ro.

Petre Marin a analizat alegerile patronului și antrenorilor echipei pentru partida cu francezii din această seară.

Un rezultat nedrept la București?

Da, fără discuții. Un meci foarte bun făcut de FCSB, dar, din păcate, încheiat cu un rezultat negativ. Dar a trecut, gata, e timpul să fie cu mintea la meciul de diseară. Acum nu mai au ce pierde, așa că asta poate îi va face să fie mai relaxați. Am fost foarte aproape de a egala, prin Dawa, iar apoi a urmat o neatenție a defensivei noastre, ne-au prins pe contraatac și au marcat. Și 1-2 era un rezultat care ne-ar fi păstrat în cursa calificării. Sigur, se pot petrece multe și diseară, dar este mult mai greu să revii de la 1-3.

S-a văzut și o lipsă de experiență a unora dintre jucătorii FCSB-ului, în cupele europene, în gestionarea unor faze din meciul tur cu Lyon?

N-aș spune asta. De-a lungul acestei campanii au dovedit că au experiență. Au revenit în anumite meciuri, au jucat în inferioritate numerică și au câștigat. Au jucat cu Manchester United, Olympiakos, Rangers, PAOK…

Din echipa despre care a vorbit și patronul FCSB lipsesc destui titulari pentru partida din seara asta. E deja o renunțare la visul de a merge mai departe?

Să știi că toți jucătorii care fac parte din lot sunt buni. În plus, când ai această oportunitate, de a juca în optimile Europa League, trebuie să o valorifici. Numai așa îți poți face loc în formula de start. Dar să nu uităm că duminică începe play-off-ul Superligii, așa că e normal să te gândești și la asta. E un obiectiv important pentru FCSB.

Dar există și riscul de a înregistra o înfrângere la scor, precum cea din partida cu Rangers (n.r. – scor 4-0 pentru scoțieni)?

Trebuie să fim realiști. Play-off-ul va fi infernal. Toate echipe care au ajuns acolo pot lua titlu. Diferențele nu sunt mari. Orice amănunt contează. E normal, din punctul meu de vedere, să neglijeze această competiție. Din punctul meu de vedere s-au descurcat foarte bine până acum în Europa League. După ieșirea din grupă, cred că totul a fost un bonus. E important pentru ei să câștige titlul pentru a avea o nouă șansă de a juca în Champion League.

Petre Marin: „Eu n-aș fi surprins”

O schimbare în primul 11 va fi Ștefănescu pe postul de fundaș stânga, poziție pe care ați jucat o viață. Are el calitățile necesare pentru a rezista în fața lui Cherki?

Cred că staff-ul tehnic al FCSB cunoaște mult mai bine decât noi ce calități are el. Ce randament are fiecare pe diferite posturi. Aștept și eu să văd alegerile lor. Chiar dacă nu joci pe poziția ta de bază, o poți face foarte bine. Trebuie să demonstrezi că meriți să fii la FCSB atunci când intri pe teren.

Chiar și când ai jucat foarte mulți ani pe un post ofensiv?

Antrenorii cred că poți juca acolo, așa că și tu trebuie să fii convins de asta. Nici eu nu am jucat mereu doar fundaș stânga. Dar când am intrat pe un alt post, am făcut tot ce a depins de mine ca să fie cât mai bine. Asta e important.

Ați vedea câțiva dintre jucătorii FCSB-ului convocați, în viitor, la națională? În ce măsură îi ajută aceste partide din Europa League?

Contează foarte mult. Aici întâlnești cele mai bune echipe, joci împotriva celor mai buni fotbaliști, Ai de învățat foarte mult din meciurile acestea. Ești ca la școală și dai examene în fiecare săptămână. Experiența ta ca fotbalist crește enorm. Apoi, când te mai întâlnești, la națională, cu jucători de top, știi cum să abordezi diverse situații.

În decembrie 2006, la Lyon, Steaua a făcut 1-1. Tu ai jucat contra lui Wiltord, dacă nu greșesc.

Nu mai țin minte. Erau prea mulți buni. Ben Arfa, Wiltord, Govou, Remy, Toulalan. A fost o perioadă fantastică pentru ei, dar nici nu eram slabi (n.r. râde). Au câștigat 7 campionate la rând. S-a putut atunci, când erau una dintre primele echipe din Europa. De ce nu s-ar putea și în seara asta?

Ești foarte încrezător.

Spun și de ce. Eu mă așteptam, după tragerea la sorți a meciurilor celor de la FCSB în grupa de Europa League, să treacă de această fază. Câți credeau asta? Țin legătura cu anumite persoane de acolo și știu cum se lucrează. E un mediu foarte bun, staff-ul e și el la înălțime. Deci eu n-aș fi surprins nici dacă FCSB va face un rezultat bun în seara asta.