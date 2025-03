A greșit Gigi Becali și din cauza lui campioana României s-a făcut de râs cu Lyon? Lucrurile stau exact invers!

Suporterii roș-albaștrilor sunt dezamăgiți, fanii rivalelor au un motiv de fericire, „s-au făcut de râs! Degeaba au ajuns până aici! E penibil să te bată Lyon cu 7-1!”. Fanii unora și ai altora reacționează în funcție de sentimente. Dacă nu ne influențează sentimentele putem încerca să analizăm just?

FCSB alimentează cu bani toată SuperLiga. Unde sunt Craiova, CFR, Rapid, Dinamo?

FCSB e singura echipă românească prezentă în grupele unei competiții europene în ultimele două sezoane. Dacă România ar mai avea în fiecare stagiune europeană câte două formații care să se comporte exact ca trupa lui Pintilii și a lui Charalambous în ediția aceasta, în campionatul nostru ar intra an de an încă vreo 30 de milioane de euro!

Atâția bani ar încasa cele două cluburi în plus, fonduri care ar alimenta pe urmă toată competiția.

FCSB a cumpărat fotbaliști încontinuu și a trimis bani peste tot. La fel ar proceda Craiova, CFR, Rapid, Dinamo dacă ar fi și ele capabile de un asemenea parcurs european. Ar atrage bani care i-ar îmbogăți pe toți din campionat și așa am avea un fotbal mai bun.

Problema e că ele nu sunt capabile. Așa cum țara a fost foarte slabă în absorbirea fondurilor UE, fotbalul nu e în stare nici el să atragă fonduri europene. Iar noi continuăm să credem că ne fură Uniunea Europeană și să scriem pe zidurile din București „UEFA, Mafia”.

Gigi Becali are o mașină obișnuită, Lyon e din Formula 1

Cauza înfrângerii cu 0-4 din Lyon au constituit-o declarațiile de predare ale lui Becali? FCSB era predată încă din tur. La București, câteva scene din meci au alimentat ideea că s-ar putea. În general, francezii fuseseră cu mult mai buni și în prima manșă. Și sunt mai buni, pur și simplu!

Probabil că Lyon îl va vinde pe Rayan Cherki cu 50 de milioane de euro sau cu mai mult. E absurd să crezi că numai cu ambiție și cu organizare poți depăși așa ceva, un talent de top mondial! Pe lângă Cherki mai sunt și alții aproape la fel de bine cotați.

Andrei Vochin a calculat foarte bine despre diferență înaintea meciului din Franța, în studioul DigiSport:

„FCSB nu poate câștiga calificarea, doar Lyon o poate pierde. Întotdeauna e așa când există un favorit clar. Dacă eu am o mașină de serie, una care poate să valoreze două sute de mii de euro sau cinci sute de mii de euro, iar adversarul are un monopost de Formula 1 care valorează cincisprezece milioane de euro, e clar că el trebuie să facă niște greșeli foarte mari pentru ca eu să am vreo șansă!”.

FOTO Imago

Urmează un derby cu Rapid și un play-off în care FCSB riscă să piardă titlul

Becali, Mihai Stoica, Pintilii și Charalambous nu au pariat pe niște gafe monumentale pe care le-ar fi comis Paulo Fonseca și oamenii lui.

Într-un scenariu obișnuit, Lyon s-ar califica, probabil, de 99 de ori dintr-o sută de duble manșe cu oricare club din România. Și nicio formație românească nu ar porni ca favorită în fața niciunei echipe din Ligue 1!

FCSB a ales să-și conserve un pic energia la capătul unui parcurs european în care s-a comportat formidabil, fiecare jucător a părut mai bun decât este de fapt.

Și-a conservat energia pentru derby-ul cu Rapid de duminică și pentru un play-off care nu mai e un campionat, nu mai e o cursă de anduranță, e un turneu scurt după care câștigătoarea obține singurul bilet pentru Champions League. Și pentru încă o stagiune în care poate să obțină 15 milioane de euro sau chiar mai mulți bani.

Pentru că asta înseamnă să te pricepi la fotbal: să câștigi acei bani! Să pompeze Gigi, Neluțu sau Mihai câte 5 milioane de euro pe sezon fără să facă profit nu înseamnă că ei sunt buni, ci doar că au niște bani pe care sunt dispuși să îi toace în fotbal.