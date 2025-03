Fenerbahce a fost eliminată din Europa League de Rangers.

Jose Mourinho (62 de ani) s-a declarat nemulțumit de arbitraj și de deciziile VAR.

Antrenorul portughez a susținut că echipa sa a avut trei penalty-uri neacordate în returul de pe Ibrox.

După ce Rangers s-a impus cu 3-1 în prima manșă la Istanbul, Fenerbahce a reușit să egaleze la general, încheind cele 90 de minute regulamentare de la Glasgow cu un avantaj de două goluri, scor 2-0.

Meciul a fost tranșat la loviturile de departajare, unde echipa scoțiană a reușit să câștige cu 3-2.

Jose Mourinho este nemulțumit de arbitrajul din meciul cu Rangers: „Sper să nu fie o consecință”

Jose Mourinho a subliniat că speră ca deciziile controversate de arbitraj să fie „doar o coincidență” și nu o consecință a suspendării sale după finala Europa League din 2023, conform bbc.com.

Sper ca tot ce mi s-a întâmplat în competițiile europene să nu fie o consecință a finalei de la Budapesta. Am plătit pentru acea suspendare și vreau să cred că a fost doar ghinion. Dar astăzi, cu unul dintre cei mai buni arbitri VAR, nu am primit niciunul dintre cele trei penalty-uri. Sper să fie doar întâmplător. Jose Mourinho, antrenor Fenerbahce

În sezonul 2022-2023, AS Roma, antrenată atunci de Jose Mourinho, a pierdut finala Europa League în fața celor de la Sevilla.

Meciul s-a încheiat 1-1 în timpul regulamentar, iar spaniolii s-au impus cu 4-1 la loviturile de departajare.

În urma acelei înfrângeri, Jose Mourinho l-a numit pe arbitrul Anthony Taylor „o rușine”, ceea ce i-a adus o suspendare.

De la acea finală și de la suspendarea mea, lucrurile care ni s-au întâmplat… Nu am jucat în Liga Campionilor din cauza unui penalty acordat în minutul 120, văzut doar de al patrulea oficial. Jose Mourinho

Tehnicianul portughez susține că jocul echipei sale a fost mai bun decât cel prestat de scoțieni.

„Am fi meritat să câștigăm în cele 90 de minute, am fi meritat să câștigăm după 120 de minute, am fost echipa mai bună.

În primul meci, am fost sincer și am recunoscut că am făcut greșeli, am meritat să pierdem, dar în acest meci trebuie să fiu sincer și să spun că am fost echipa mai bună.

Arbitrul și VAR au decis că trebuie să mergem la loviturile de departajare. Felicitări celor de la Rangers, dar cred că echipa mea merită totul din partea mea.

Sunt mândru de ei”, a mai spus Mourinho, conform sursei citate anterior.

3 șuturi pe poartă a trimis Fenerbahce comparativ cu Rangers, care a înregistrat nouă șuturi