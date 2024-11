„Dă-i în judecată și pe fanii FCSB!”  Reacție dură după ce a auzit că CSA Steaua l-ar putea acționa în instanță pe Mircea Lucescu

Helmuth Duckdam (65 de ani) a reacționat vehement la vestea că CSA Steaua vrea să-l dea în judecată pe selecționerul României, Mircea Lucescu (79 de ani).

„Militarii” sunt deranjați că „Il Luce” a numit-o în mai multe rânduri Steaua pe FCSB.

„Eroul de la Sevilla” este convins de faptul că Steaua nu ar avea nimic de câștigat în urma acestui proces, ci doar va atrage mai multă antipatie decât până acum.

Helmuth Duckadam: „ Dă-i în judecată și pe suporterii de la FCSB”

Duckadam a ținut să reamintească fanilor echipei din Liga 2 adevăratul motiv pentru care Mircea Lucescu o vede pe FCSB continuatoarea Stelei.

„E o prostie, atunci dă-i în judecată și pe suporterii de la FCSB. Ei pot face un singur lucru dacă fac această acțiune: să-și atragă antipatia. Nu au nimic de câștigat.

Mircea Lucescu a spus că spune Steaua pentru că el consideră că, pe plan sportiv, FCSB e Steaua, ceea ce am spus și eu. Subiectul ăsta pe mine mă depășește, e obositor.

Eu am fost la inaugurarea stadionului, nu am fost la niciun meci al Stelei și nici nu am de gând să merg. La FCSB nu am mai fost pe stadion de patru ani, a declarat Helmuth Duckadam, potrivit digisport.ro

Mircea Lucescu a numit-o „Steaua” pe FCSB inclusiv după meciul cu Midtjylland

După ce a numit-o „Steaua” pe FCSB în mai multe rânduri, Mircea Lucescu a făcut ultima dată acest lucru chiar joia trecută, după ce a fost prezent în tribunele Arenei Naționale la duelul câștigat de campioana României, 2-0, cu Midtjylland.

„Sincer, nu mă așteptam. În prima repriză, ei au avut mai multe ocazii. În a doua repriză, FCSB a intrat altfel pe teren. A fost, într-adevăr, Steaua (n.r. - FCSB) cum ne-a obișnuit în cupele europene: agresivă, disponibilă, foarte rapidă, bine organizată.

Chiar dacă rezultatul a fost obținut în urma unui șut deviat și în urma unei greșeli mari a portarului, victoria a fost total meritată, pentru capacitatea lor de a se sacrifica, de a alerga. O victorie foarte bună, importantă. Ratingul (coeficientul) țării se ridică, sunt și jucătorii în formă”, a declarat Mircea Lucescu la stadion.

Același lucru l-a făcut „Il Luce” și după meciul câștigat de România, scor 3-1, în fața Lituaniei, chiar în Ghencea.

Atunci, Mircea Lucescu era întrebat despre utilizarea în primul „11” a lui Ștefan Târnovanu, titular de bază din poarta celor de la FCSB.

„Aveam doi portari. Pe urmă, jucam pe Ghencea, trebuia să fie un jucător de la Steaua pe teren, dar nu ăsta a fost motivul principal. Motivul principal e că e un portar înalt, tânăr, care încă poate să evolueze”, declara Mircea Lucescu

Andrei Cian: „E posibil, este o chestie de respect”

Andrei Cian, fost handbalist și actual șef al secției de fotbal de la CSA Steaua, a abordat subiectul și a susținut că există o posibilitate reală ca Mircea Lucescu să fie dat în judecată pentru că a folosit numele „Steaua” cât timp se referea la „FCSB”.

„Din punctul meu de vedere, este corect ca numele Stelei să fie folosit doar în contextul corect. Cred că este important ca oamenii ce au o vizibilitate crescută să facă acest lucru pentru că trebuie respectată o decizie a unei instanțe.

Dacă cineva nu este de acord, nu ar trebui exprimat în public, mai ales că părerea unei persoane importante poate să fie luată în considerare.

Despre aceste dosare care urmează sau sunt pe rol la club, nu cunosc. E posibil să se întâmple (n.r. - să fie mai multe persoane date în judecată). Este normal ca să facă clubul o sesizare către Federație, nu este un lucru anormal.

La persoane fizice nu se impunea asta, dar este o chestie de respect . La noi în club sunt fotbaliști mari cum ar fi Bumbescu și Iovan, nu cred că se simt bine.”, a declarat Cian la „Fotbal Club”, pe Digi Sport.

Ar trebui să fie mai atentă lumea. Un pic de disconfort se va crea sigur (n.r. dacă Lucescu va fi dat în judecată), dar nu știu încă dacă se va întâmpla acest lucru. Nu știu în ce formă se va da această dare în judecată Andrei Cian, șef al secției de fotbal de la CSA Steaua