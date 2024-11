Comentatorul Emil Grădinescu a vorbit despre posibilitatea ca reprezentații CSA Steaua să-l acționeze în justiție pentru că a folosit numele „Steaua” în loc de „FCSB” în comentariul său de la meciurile campioanei

Grădinescu a explicat perspectiva sa, considerând că nu a greșit cu nimic și că orice inițiativă a clubului Armatei e hilară.

„Am să fug din țară, mă duc în Italia sau în Grecia. Acolo am văzut că o duc bine infractorii, nu sunt trimiși înapoi (n.r. ironic).

Sunt acuzat și dat în judecată pentru ce? Concret? Decizia instanței e că FCSB nu poate folosi marca, numele, sigla în acte comerciale. FCSB nu poate folosi aceste elemente, nu se spune nimic despre terți.

Ce am făcut eu? Am spus cumva «Steaua » în loc de «FCSB » ? Eu am spus că FCSB e continuatoarea echipei care nu a retrogradat niciodată din primul eșalon. Nu și-a terminat activitatea nicio secundă. E un adevăr, un fapt.

Al doilea lucru e că am impresia că au început să dea înapoi. Managerul echipei de fotbal a zis că nu știe dacă va da în judecată și cum va fi această dare în judecată. Nu cred că au făcut ei ceva concret și coerent și bine documentat ca să poată obține ceva din această acțiune.

Mi se pare mai degrabă că își fac un deserviciu, lumea râde cu lacrimi de ei. Râde în hohote.

Cum poți demonstra legătura cauzală dintre ce am spus noi și ce pățesc ei? În ultimii 2 ani am spus de un milion de ori «FCSB», poate mi-a scăpat o dată, de două ori «Steaua». Mai zici, pentru că ai zis 30 de ani, dar fără să vrei, fără intenție. Aceste scăpări au fost amendate de CNA.

Voi continua să fac asta, e un adevăr incontestabil. N-ai cum să ștergi istoria, pentru că vrea cineva dintr-o cazarmă. Eu n-am nimic cu Clubul Sportiv al Armatei,. Tata a fost ofițer, de la el am luat microbul ăsta”, a spus Emil Grădinescu la Prima Sport.