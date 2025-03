FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0. Mirel Rădoi (43 de ani), antrenorul oltenilor, a tras primele concluzii, după ce a înregistrat prima înfrângere de la revenirea în Bănie.

La finalul partidei, Mirel Rădoi s-a declarat suprins de modul în care campioana a intuit tactica oltenilor și a acoperit foarte bine spațiile de care Craiova a încercat să profite.

FCSB - UNIVERSITATEA CRAIOVA. Mirel Rădoi: „În 35 de meciuri am găsit zonele alea libere”

„Am început meciul greu, nu am reușit să ducem mingea unde ne-a propus, în zona centrală, să creăm 2 contra 1, pentru că de fiecare dată unul dintre Chiricheș și Șut ieșea sus în presiune și rămânea doar unul dintre ei. Noi am pregătit acolo cu doi, dar au intuit foarte bine, au știut să blocheze spațiile alea.

Am rămas și eu surprins, nu au reușit să o facă în 11 meciuri europene și 24 în campionat, în 35 de meciuri am găsit zonele alea libere.

Din păcate pentru noi, în seara asta au acoperit acele zone, au intuit foarte bine ce am pregătit noi. Și construcția noastră a fost destul de lentă, probabil și asta le-a dat ceva timp să se reorganizeze, apoi am pierdut foarte multe mingi fără mare presiune din partea adversarului.

Nu a fost poziționarea pe care noi am pregătit-o. Probabil din cauza presiunii, poate i-am respectat puțin mai mult decât trebuia. Dar e o lecție bună de învățat, în primul rând pentru mine, apoi și pentru jucători.

Până la urmă, e mai bine că a venit această înfrângere acum, pentru că ne știm limitele, știm ce urmează în play-off. Până la urmă am întâlnit echipa care reprezintă România în Europa și sper că de acum încolo am învățat că ceea ce va urma va fi precum în seara asta.

Pe mine alte lucruri mă surprind neplăcut, am pregătit ceva pentru seara asta și am arătat-o puțin. Felicitări FCSB-ului, chiar dacă după aspectul reprizei a doua poate meritam și noi un gol. Dar nu cred că putem spune că în seara asta meritam victoria, sub nicio formă!

Aș fi preferat ca jocul din prima repriză să fie altul, să nu trebuiască să avem reacție după ce primim gol și să reașezăm totul la pauză. Planul a fost simplu, trebuia să ne ținem de el, trebuia să respectăm ceea ce am discutat”, a spus Rădoi la DigiSport.

FCSB - Universitatea Craiova. Ngezana, aproape de eliminare

Avertizat din minutul 27, după un fault asupra lui Alexandru Mitriță, Siyabonga Ngezana l-a busculat pe Safira într-o acțiune pe partea dreaptă.

Imediat, oltenii au solicitat vehement al doilea cartonaș galben pentru stoperul sud-african, dar „centralul” partidei, Marian Barbu, a ales să păstreze cartonașele în buzunar.

Cârțu nu se dezminte

Sorin Cârțu, președintele de onoare al Craiovei, a avut o nouă reacție suburbană după ce a văzut că arbitrul nu îl elimină pe Ngezana.

Camerele TV l-au surprins în timp ce îl înjura: „Să-mi bag p*** în mă-ta!”.

Reacția vine la o lună de la incidentele de la Craiova - U Cluj, 1-0, când l-a înjurat grosolan pe Andrei Artean, mijlocașul ardelenilor.

Acesta a primit doar un avertisment din partea LPF și o amendă sportivă de 6.800 de lei.