Gicu Grozav (34 de ani) și Claudiu Tudor (39 de ani) au vorbit despre meciul cu Rapid, în cadrul evenimentului aniversar dedicat centenarului clubului Petrolul Ploiești.

Meciul Rapid - Petrolul se va juca vineri, de la ora 20:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro şi în direct pe Prima Sport 1 şi Digi Sport 1.

Gicu Grozav, fotbalist la Petrolul, alături de Claudiu Tudor, președintele clubului, au vorbit la evenimentul organizat de muzeul fotbalului, dedicat împlinirii a 100 de ani de la înființarea clubului.

Gicu Grozav, despre meciul cu Rapid: „Nu mă motivează banul acum”

„E un derby pe care îl așteptăm cu mare interes și sperăm să facem o figură frumoasă E un meci foarte greu, mai ales că îl jucăm în Giulești.

Rapid este într-o revenire de formă, au o echipă foarte bună, dar cu siguranță vom merge acolo să luptăm și să ne întoarcem cu cele trei puncte.

Ne dorim, chiar dacă e foarte greu să ne calificăm în play-off, și de ce nu, să mai aducem o Cupă la Ploiești.

Mă aștept la o atmosferă senzațională, cum și la noi pe Ilie Oană se întâmplă la astfel de meciuri. O să ardă Giuleștiul, dar ne bucură și ne motivează”, a declarat Grozav.

Recompensele sunt trecute în contract la fiecare, dar sincer nu mă motivează banul acum, sper să putem să luptăm să intrăm în play-off. Gicu Grozav

Claudiu Tudor: „Un meci câștigat în Giulești nu se compară cu nimic”

Președintele clubului a vorbit și despre partida din Giulești, în care Petrolul își va apăra locul 6 în clasament, având în vedere că Rapid are șansa de trece peste cu o victorie.

„Avem nevoie de acest meci câștigat. Un meci câștigat în Giulești nu se compară cu nimic altceva.

Nu avem presiune. Cred că presiunea este pe cei de la Rapid. Și un punct în Giulești e bun pentru noi, favoriți pe hârtie sunt cei de la Rapid.

Ar fi o ultraperformanță să putem câștiga cupa în acest an centenar, un an în care am început cu brio și, datorită evenimentului și locului în clasament, sper să reușim să ne autodepășim”, a declarat Claudiu Tudor.

Cu banii muncim, avem promisiuni de la șeful Consiliului Județean și de la domnul primar că lucrurile se vor rezolva. Așteptăm după aceste alegeri ca lucrurile să se rezolve și Petrolul să aibă suport din partea autorităților, așa cum se întâmplă și în alte județe. Claudiu Tudor