„Cu Bîrligea și Olaru ne calificam”  Patronul FCSB vrea în Liga Campionilor + E sigur de victoria cu Rapid: „Nu e de talia noastră”

LYON - FCSB 4-0. Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, crede că rezultatul „dublei” din optimile Europa League ar fi fost altul dacă ar fi jucat Daniel Bîrligea (24 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).

Patronul FCSB este sigur că echipa sa va câștiga derby-ul cu Rapid: „Toate sunt în favoarea noastră”.

Becali spune că noul obiectiv este câștigarea titlului și calificarea în faza principală din Liga Campionilor.

FCSB a depășit așteptările în acest sezon, însă Olympique Lyon a fost prea puternică, iar campioana României a părăsit Europa League la finalul optimilor.

Finanțatorul campioanei a explicat de ce Charalambous a făcut patru schimbări după pauză.

„Nu mai vin banii, gata, atâtea milioane… Ce rost avea, se știa, am făcut strategia așa fel încât să avem jucătorii, toți care joacă cu Rapidul, să nu joace mai mult de o repriză.

Era vorba de fundașii centrali, Dawa trebuia schimbat, dar Edjouma a cerut el schimbarea la pauză, că simte el nu știu ce, vrăjeală din asta, nu îi mai convenea să joace. Ce să mai joace el... Îi știm noi pe ăștia.

Pe noi ne-au bătut Lyon cu cât, 7-1? Dacă noi aveam toată echipa, și cu Bîrligea, și cu Olaru, noi ne calificam cu Lyonul. Câștigam meciul de acasă, după aia nu știu ce făceam pe aici, dar eu așa cred.

O să vedem noi acum la anul ce o să fie. Echipa asta va fi întărită cu încă 3-4 jucători, încet-încet, cu pași mici, ne îndreptăm și noi, să nu mai luăm bătaie cu 3-1 acasă, 4-0 în deplasare.

Am vorbit cu soția, zicea «Cum ne bat ăștia?». Păi dacă ei vor, iau din România 11 jucători, dau 5 milioane, mai mult nu, în România nu dai mai mult de 5 milioane.

11 ori 5, dau 55 de milioane și iau toată selecția din România, de asta ne bat ăștia. Dar ei nu iau din România, că ei nu fac selecția de 5 milioane, fac de 15-20 de milioane, din campionate mult mai puternice, ca atare de asta ne bat pe noi”, a spus Becali la Euro Fotbal, pe Digi Sport.

Am văzut oboseala în meciul cu Craiova. Ultimul sfert de oră deja erau morți. Am văzut-o. Dar acum nu mai avem de ce, au jucat doar o repriză, n-au fost stresați. Stresul a fost datorită emoției. Ei încă mai credeau, că sunt fotbaliști, poate dăm repede un gol, m-au întrebat ce facem dacă e 1-0 la pauză pentru noi. Păi, atunci jucăm calificarea, ce să facem. Mai sperau, mai sperau. Gigi Becali

Liga Campionilor, următorul obiectiv pentru FCSB: „Mai mulți bani”

După un parcurs foarte bun, Becali vrea ca FCSB să treacă la nivelul următor și să obțină calificarea în faza principală din Liga Campionilor.

„De ce spun eu de bani, dacă nu ai bani nu poți. N-ați văzut Hagi? Marele Hagi, care știe fotbal, a zis că n-are bani, ce să facă? De asta zic eu «Banii, banii».

Dacă iau banii, iau 3-4 jucători, măresc salariile, fără ca să fiu obligat. Le măresc că trebuie să merg la pasul următor, o scară în plus, ca jucătorii să aibă o siguranță. Când are 10-20 de mii, jucătorul are altă încredere pe teren, nu mai are problemă că are familie, se simte puternic. Toate trebuie să crească încet-încet.

Cu siguranță, Champions League e chiar mai mare (n.r. - decalajul între echipe), dar să facem cum am spus, lăudăm parcursul, măcar să intrăm în grupe, nu mai am pretenții după aia, după luăm mai mulți bani și următorul an vrem să ieșim din grupe. Așa trebuie să facem (n.r. - să câștige titlul în fiecare an), altfel nu se poate”, a afirmat Becali.

Gigi Becali: „Nu am stabilit niciun bonus, le dădeam oricum”

Finanțatorul campioanei a explicat că i-a recompensat pe jucători de fiecare dată când au obținut rezultate importante.

„Care calificare dacă erau 0 șanse. Mai discutam de calificare? Nu am stabilit niciun bonus, dar le dădeam oricum, nu trebuie să le promit ca să le dau.

Le-am dat 13.000 de euro fără să le promit. Pentru ultimele jocuri, cu PAOK, le-am dat 3.000 și după încă 10.000 pentru calificare. E un mizilic, îți dai seama.

După calificarea cu PAOK, s-a mai adăugat 1.850.000 la toți banii, s-a mai adăugat și calificarea. Banii de la UEFA. La bilete, nu, am luat cam 1.100.000 cu Lyon și 1.300.000 cu Manchester.

N-am făcut socoteala (n.r. - câți bani a obținut FCSB din parcursul european), probabil 15-16 milioane, dar n-am făcut socoteala exact”, a mai spus Becali.

Gigi Becali e sigur că FCSB va câștiga derby-ul cu Rapid: „Nu e o echipă de talia noastră”

FCSB o va întâlni pe Rapid în prima etapă din play-off-ul Ligii 1, duminică, de la ora 21:00. Becali e sigur că FCSB va obține cele trei puncte.

„În primul rând, jucăm acasă. După aia, valoare și putere, vorbim de două lucruri. Valoarea cum are Craiova și putere cum are CFR. E diferență între ele, noi le avem pe amândouă.

Nu știu ce are Rapid, nu mă pricep la alții, la adversari, nu vreau să zic că nu vreau să-i motivez prea tare. Suntem și mai bine pregătiți, încredere, relația de joc, toate sunt în favoarea noastră. La fotbal se poate întâmpla orice, dar toate sunt în favoarea noastră.

Eu vorbeam cu Șumudică pe vremuri, eram prieteni, și acum sunt, nu pot să zic, numai că m-a supărat foarte mult, m-a deranjat (declarația cu potența fizică).

De când e la Rapid n-am mai vorbit, doar o dată l-am sunat să-l felicit, i-am spus «Băi Șumi, fii serios, nu merge cu caterincă la Rapid, nu te joci, nu merge, fii și tu serios, îți dau sfaturi ca unui frate mai mic, ca unui prieten». El îmi spunea înainte, îmi dădea și indicații tehnice cum ar veni. El ca om e băiat bun.

Nu are cum să nu meargă nimic. Noi nu jucăm cum o echipă de talia noastră, cu tot respectul pentru Rapid. Dacă jucam cu Craiova și cu CFR, da. E posibil și cu Rapid. Sunt echipe de la care poți să te aștepți la orice când joci cu ele, dar nu și Rapid”, a afirmat patronul FCSB.