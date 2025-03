„Ar fi marcat din ocaziile lui Drăguș” Mircea Lucescu, concluzii după dubla cu Bosnia și San Marino: „Cu siguranță  l-aș fi folosit pe Bîrligea titular”

Mircea Lucescu (79 de ani), selecționerul României, a dezvăluit că Daniel Bîrligea (24 de ani) ar fi fost titular la meciul cu Bosnia, pierdut de „tricolori”, scor 0-1, dacă nu s-ar fi accidentat.

Atacantul celor de la FCSB a acuzat probleme musculare la antrenamentul oficial dinaintea primului meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026, iar în cele din urmă s-a constatat că Bîrligea s-a ales cu o recidivă a leziunii musculare.

Mircea Lucescu: „Bîrligea cu siguranță ar fi marcat”

Într-o intervenție telefonică la emisiunea Digi Sport Special, selecționerul României a tras primele concluzii după primele două meciuri oficiale ale „tricolorilor” din acest an și a dezvăluit că în cazul în care nu se accidenta, Daniel Bîrligea ar fi fost în primul „11” la meciul cu Bosnia.

Totodată, Mircea Lucescu este convins că dacă atacantul celor de la FCSB se afla în situațiile mari de gol pe care le-a ratat Denis Drăguș (25 de ani) alta ar fi fost soarta partidei.

„E adevărat că am cucerit doar 3 puncte. E o competiție care a început acum cu calificările acestea și sunt multe puncte în joc, știu că am debutat cu un pas greșit. Am avut și multe neplăceri legate de jucătorii accidentați. Foarte mulți oameni importanți pentru că echipa asta a fost construită să fie împreună un grup omogen și s-a resimțit lipsa lui Drăgușin, Olaru și Mihăilă.

În afară de asta au mai apărut și ceilalți între timp. Bîrligea putea să fie un titular fără probleme.

Cu siguranță, l-aș fi folosit titular în meciul cu Bosnia pentru că aveam nevoie de un jucător de aria din fața porții. Dacă Bîrligea era în situațiile în care a fost Drăguș în meciul cu Bosnia cu siguranță că ar fi marcat.

Nu pot să spun că sunt nemulțumit de Drăguș, el își face datoria din plin pentru că e un jucător de presing extraordinar, care atacă spațiile și pune în dificultate apărarea adversă prin deplasările lui, dar nu este un jucător de gura porții”, a declarat Mircea Lucescu la Digi Sport Special.

Clasamentul grupei H

Locul 1 se califică direct la CM 2026

Locul 2 merge la baraj

Loc/Echipă Golaveraj/Meciuri Puncte 1. Bosnia 3-1 (2) 6 2. ROMÂNIA 5-2 (2) 3 3. Cipru 3-2 (2) 3 4. Austria 0-0 (0) 0 5. San Marino 1-7 (2) 0

Programul României din preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – (21:45) Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru, San Marino – Austria (21:45)

– Cipru, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45) Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).