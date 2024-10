RANGERS - FCSB, SUB LUPĂ  Din Scoția, Gregory Tade o analizează pe Rangers și îl apără pe Ianis Hagi: „Cred că merită mai mult ”

Gregory Tade (38 de ani) a vorbit pentru GOLAZO.ro despre Rangers și Ianis Hagi

Fost atacant la FCSB, Tade crede în șansa fostei echipei, mai ales datorită startului din acest sezon de Europa League

Îl laudă pe Ianis Hagi și cede că Philippe Clement ar trebui să-i dea mai mult credit internaționalului român

Rangers - FCSB se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 5 și Digi Sport 1

Trecut pe la CFR, FCSB și Dinamo, Gregory Tade e stabilit în Scoția, la Glasgow. Urmărește cluburile din Scoția pas cu pas, dar încă e la curent și cu cele întâmplate în România, la fostele sale cluburi.

Fostul atacant, golgeter în sezonul 2014-2015, a acceptat dialogul cu GOLAZO.ro, a descusut-o pe Rangers și crede în șansa fostei sale echipe pe Ibrox.

Tade a dezbătut și problema numită Ianis Hagi, jucător care crede că ar trebui să primească mult mai mult credit la Rangers.

Gregory, cunoști FCSB, o știi și mai bine pe Rangers, cum vezi meciul de joi?

Da, Steaua, FCSB, pentru mine Steaua, așa-i zice, vine la Glasgow. Cred că va fi un meci bun. Nu le-am mai urmărit foarte atent parcursul. Cred că Steaua poate avea o șansă dacă va juca fotbalul pe care îl dorește, pe care îl știe. Sunt sigur că așa ar putea câștiga. În această competiție partidele și echipele sunt imprevizibile. Fiecare echipă atacă când simte adversarul moale și înscrie atunci când trebuie. Echipele au dorința să se sacrifice. De asemenea, jucătorii fac un efort extra la ceea ce se întâmplă în competițiile interne, toți se autodepășesc.

Poate FCSB să producă o surpriză?

Sunt jucători mari care pot face diferența așa încât echipele să plece cu cele trei puncte. Cred că Steaua nu e diferită de celelalte cluburi din Europa League. Fac jocuri bune și cred că vor lupta pentru un rezultat bun la Glasgow. Nu vor veni în vacanță aici.

Ce se întâmplă cu Rangers? Pare într-o scădere!

Care-i treaba la Rangers?! O grămadă de probleme. Sunt câțiva ani de când sunt într-o cădere la nivel de conducere, directori de club, directori sportivi. După ce produci bani, trebuie să-i manageriezi. Să fie toți pe aceeași undă. E dificil când vezi marea rivală că face totul bine. Banii din buzunar vorbesc! Celtic a reușit să ajungă în Champions League, au fost aduși bani, și au vândut jucătorii bine. Apoi au cumpărat jucători la prețul corect, iar aceia au livrat. Asta afectează mult Rangers.

“Azi Rangers suferă!”

E clar că duelul cu Celtic e pierdut ușor, dar și jucătorii par într-un blocaj…

Sunt jucători la Rangers care n-au încredere, iar managerii nu sunt stabili. E o grămadă de presiune. Clubul are probleme, dar sper să revină curând pentru binele fotbalului din Scoția, pentru fani. Și Steaua, și CFR Cluj au avut probleme la un moment dat. Toate cluburile mari au avut probleme, inclusiv Manchester United, uitați-vă ced e acolo. Nu mereu lucrurile merg bine. Se întâmplă asta. Da, azi Rangers și fanii ei suferă.

FCSB a strâns 6 puncte deja, o surpriză pentru tine?

Șase puncte! Nu e o surpriză! Înseamnă că joacă fotbal! Sunt un cuplu bun de jucători care merg și la națională. Deocamdată, clubul face o treabă bună în acest moment. Cred că noul format din Europa League e bun care ajută cluburi precum Steaua, care n-au un buget mare, dar e încă un club mare. Cred că acest format produce multe surprize. Uită-te la Brest în Champions League! Cred că acest format dă o șansă mare cluburilor care n-ar fi avut în mod normal un asemenea salt.

Deci crezi că noile sisteme ne ajută mai mult?

Da! Le dă oportunitatea să scoată puncte și cred Steaua, sau FCSB, a profitat de oportunitate și a făcut cele șase puncte. E important acest lucru pentru fotbalul din România. E foarte important ca echipele din România să performeze în astfel de competiții. E o cale prin care la un moment dat pot fi și cei de la Dinamo, cei de la Rapid, poate fi CFR Cluj. Cred că le e greu fanilor de la Dinamo să-i vadă pe cei de la Steaua în Europa League. Totuși, Steaua trebuie să facă puncte pentru a avea un coeficient mare pentru a ajuta și celelalte cluburi să ajungă într-o competiție.

“Îl știu bine pe Ianis! Cred că Rangers trebuie să-l înțeleagă mai bine”

Gregory, pe noi în România ne frământă faptul că Ianis Hagi nu joacă mai mult aici, e un jucător important pentru naționala noastră. Ce se întâmplă?

Cea mai mare întrebare, dacă Ianis merită mai mult?! Cred că da. Am jucat împotriva lui Ianis când era la Constanța. Era un băiat tânăr și foarte talentat. Îmi aduc aminte încă din start că am văzut în el un jucător foarte talentat, care are nevoie de iubirea unui manager.

Nu prea pare iubit aici de manager!

Da! Cred că la Rangers n-are asta. Nu cred că cei de acolo înțeleg cum sunt jucătorii români. Cred că Ianis e acel tip de jucător, căruia dacă îi dai cheile de la o mașină poate să facă să o ia în direcția bună. E genul de jucător pe care nu prea-i vezi în fotbalul de azi. Joacă cu ambele picioare. Are tehnică bună, driblează și șutează bine de la distanță. Mi se pare ciudat cum un club ca Rangers, care are un jucător așa de bun ca Ianis Hagi decide să nu-l folosească. Din punctul meu de vedere Ianis e genul de jucător care trebuie să joace în spatele atacantului și să aibă libertate. E un jucător cu instinct care luptă pentru echipă.

A și avut acea accidentare care l-a scos mult din calcule, dar…

Din păcate a avut acea accidentare mare, care cred că i-a afectat puțin încrederea lui Ianis. Dar s-a întors în vară, La Euro s-a văzut că e un jucător care atacă, luptă și care creează faze și face totul ca echipa să meargă în față. Nu știu ce fac cei de la Rangers pentru că Ianis e un jucător care are pasiune. Din punctul meu de vedere e un lucru rău pentru Rangers că nu-i acordă șanse. E un jucător care evoluează cu pasiune. Când nu ai pasiune, încredere, nu poți progresa. Dar Ianis are toate astea, am văzut la Euro. Văd la el pase bune la națională, deposedări, aleargă bine. E ceea ce Rangers are nevoie. Plus că-l plătesc cu bani buni. Încă ceva, fanii îl iubesc pentru spiritul de luptă, pe care fanii îl știu. Dar are nevoie să joace!

Dar nu joacă! Mulți pun întrebarea asta!

Nu știu de ce nu joacă. Câteodată nu totul ține de talentul jucătorului, în fotbal ține mult și de contract, de directorii sportivi, sunt multe lucruri. De manageri. Unii vin și pleacă după ce aduc jucători. E dificil să spun de ce nu joacă. Mai ales că are un contract mare. Nu sunt sută la sută sigur din ce cauză. Am citit și am văzut că fanii vorbesc mereu pe străzi despre motivul pentru care nu joacă. Din punctul meu de vedere un jucător cu asemenea talent trebuie să joace. Dar asta e părerea mea!