CFR CLUJ - GLORIA BUZĂU 6-0. Louis Munteanu (22 de ani), atacantul ardelenilor, a vorbit despre hat-trick-ul reușit în ultima rundă a sezonului regulat.

Louis Munteanu spune că nu se aștepta la o victorie atât de clară a echipei sale și a prefațat duelurile din play-off.

CFR CLUJ - GLORIA BUZĂU. Louis Munteanu: „Îmi plac meciurile mari, sper să fac diferenţa”

„A fost un meci greu, dar l-am tratat foarte bine, aşa cum am spus şi la conferinţă. Am intrat cu mentalitatea potrivită, nu cred că aveau cum să ne stea în cale. A fost o zi foarte bună, suntem fericiţi că am obținut aceste puncte.

Sincer, nu mă aşteptam la acest scor. Nu mai contează cum câştigăm, era importantă doar victoria ca să intrăm cu moral bun în play-off”, a declarat Louis Munteanu, potrivit primasport.ro

Cu siguranţă că o să fie un play-off incendiar, cu echipe de tradiţie. Sperăm să facem jocuri cât mai bune. Mereu am jucat bine în play-off, îmi plac meciurile mari, sper să fac diferenţa Louis Munteanu

19 goluri a marcat Louis Munteanu pentru CFR Cluj în acest sezon din Superliga

Cum ar arăta clasamentul din play-off în acest moment

Echipă Puncte 1. CFR Cluj 27p 2. FCSB 27p* 3. U Craiova 26p 4. U Cluj 26p 5. Dinamo 24p 6. Rapid 23p

*ar beneficia de rotunjire

După calificarea în play-off, punctele celor 6 formații se vor înjumătăți. Echipele care intră cu un număr impar de puncte vor beneficia de rotunjire în sus și vor fi dezavantajate în caz de egalitate de puncte.

Cum ar arăta prima etapă din play-off

CFR Cluj - Rapid

FCSB - Dinamo

U Craiova - U Cluj