„Să nu intre relaxați”  Mirel Rădoi atrage atenția asupra partidei cu San Marino și are încredere în Lucescu: „E la un alt nivel de experiență”

Mirel Rădoi (44 de ani) a prefațat partida cu San Marino și crede că, dacă aceasta va fi tratată serios, victoria va veni cu siguranță.

San Marino - România poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima TV, de la 21:45.

Rădoi atrage atenția jucătorilor înainte de meciul din San Marino și încrezător în abilitățile lui Mircea Lucescu de a depăși momentele tensionate lăsate de eșecul cu Bosnia.

San Marino - România. Rădoi: „Echipa națională nu trebuie să intre relaxată”

„Dacă vom intra relaxați, da, putem avea motive de îngrijorare. Dacă vom intra concentrați, ceea ce nu s-a întâmplat la partida cu Bosnia, cu siguranță nu vom avea probleme.

Trebuie doar să avem grijă ca echipa națională a României să nu intre relaxată. Sunt sigur că aici atât nea Mircea, cât și staff-ul tehnic vor avea grijă ca jucătorii să nu intre relaxați.

Am apucat să văd și puțin din partida Bosniei contra Ciprului. La fel a făcut și Cipru, aceeași greșeală, a intrat relaxată și au avut probleme în primele 20 de minute.

Mircea Lucescu e la un alt nivel de echilibru, de experiență. Va reuși mult mai ușor decât mine, Cosmin Contra sau Edi Iordănescu să gestioneze lucrurile acestea prin experiența sa.

Impactul va fi mult mai mare decât al meu, al lui Cosmin sau al lui Edi. Emoția jucătorilor va fi mult mai mare”, a declarat Mirel Rădoi, într-un material video furnizat de eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Vasile Mogoș: „Dacă joci fotbal și nu vrei presiune, nu ești fotbalist”

Fundașul Craiovei vede benefică presiunea care se află în acest moment asupra jucătorilor naționalei.

„Eu cred că dacă vrei să joci fotbal și nu vrei să ai presiune, nu ești fotbalist. Fără presiune suntem morți. Eu, de exemplu, am nevoie de presiunea asta ca să mă simt viu. Altfel, mai bine stau acasă cu fetița și mă joc.

Știți cum se întâmplă, ce-ai făcut ieri nu mai contează, contează ce faci azi și mâine. Dar cred că asta este mentalitatea peste tot, nu doar la noi. Se uită ce am făcut în vară sau ce am făcut în Nations League, unde am ieșit primii. Asta e mentalitatea, din păcate, în toată lumea.

Asta e cea mai mare greșeală, să te gândești la baraj sau că nu mai ai șanse la locul 1, eu cred că avem o mare șansă. Asta a fost, se întâmplă, dar mai sunt 7 meciuri și sunt sigur că de la San Marino băieții se duc acasă cu cele 3 puncte”, a declarat Vasile Mogoș.