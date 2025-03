Poli Iași - Petrolul 1-0 Trei puncte imense pentru formația lui Miriuță, care este la primul succes pe banca ieșenilor

Poli Iași - Petrolul Ploiești 1-0. Formația lui Vasile Miriuță a ajuns la 4 meciuri consecutive fără înfrângere în Liga 1 și o egalează pe FC Botoșani.

Pentru „lupii galbeni”, partida din Copou a fost cea de-a șasea la rând în care nu reușesc să obțină o victorie.

Partida a început cu formația ieșeană în atac, care a și deschis scorul prin Samayoa, după o lovitură liberă executată de Bordeianu și respinsă greșit de portarul Linner.

Faza a fost analizată la VAR timp de aproape 4 minute, fiind suspectat un fault în atac inițial, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid.

Prima mare ocazie a ploieștenilor a venit abia în minutul 34, când Papp a reluat de la marginea careului din foarfecă, însă Fernandez a fost atent și a prins balonul.

La ultima fază a primei reprize, Diakhabi a deschis scorul cu șut de la 14 metri deviat de Radu, care îl păcălește pe Linner. Golul a fost considerat, ulterior, autogol al fundașului petrolist.

Partea secundă nu a oferit foarte multe faze de poartă periculoase, în ciuda numeroaselor încercări ale „găzarilor” de a restabili egalitatea.

În minutul 78, Irobiso are a avut mai mare ocazie de a egala, trimite puternic de la 12 metri, dar Fernandez are a avut intervenție foarte bună din nou.

Ieșenii rămân cu șanse mari pentru salvarea de la retrogradare, iar în ultima etapă a sezonului regular se vor duela cu Oțelul Galați, una dintre formațiile cu care se luptă pentru menținerea în primul eșalon.

Poli Iași - Petrolul Ploiești 1-0

A marcat: Radu - autogol (min. 45+4)

Final de meci, 1-0

Min. 90+1 - Galben pentru antrenorul Vasile Miriuță.

Min. 85 - Iese Marchioni, intră Gouet.

Min. 78 - Irobiso trimite puternic de la 12 metri, dar Fernandez are o intervenție foarte bună.

Min. 77 - Iese Keita, intră Bratu.

Min. 72 - Iese Diakhaby, intră Adăscăliței.

Min. 67 - Iese Rădulescu, intră Gheorghe.

Min. 62 - Iese Skuka, intră Roman.

Min. 54 - Galben pentru Samayoa.

Min. 50 - Iese Roche, intră Hanca.

Min. 46 - Începe repriza secundă.

Pauză la Iași.

Min. 45+4 - Gol Poli Iași! Diakhabi deschide scorul la ultima fază a primei reprize, cu șut deviat de Radu, de la 14 metri, care îl păcălește pe Linner.

Min. 32 - Papp reia dintr-o foarfecă de la marginea careului, însă Fernandez este atent și reține balonul.

Min. 17 - Keita vede cartonașul galben.

Min. 7 - Golul este anulat, după analiza VAR, pentru offside.

Min. 3 - Gol Poli Iași! Samayoa deschide scorul, după o lovitură liberă executată de Bordeianu și respinsă greșit de portarul Linner.

Min. 1 - A început partida.

Poli Iași - Petrolul Ploiești, echipele de start

Poli Iași: J. Fernandez - Guilherme Soares, Samayoa, Umar, Ispas - Diakhaby, Bordeianu, Marchioni, Ștefanovici - Skuka - S. Camara

Vasile Miriuță Petrolul: Linner - Roche, Papp, Huja - Ricardinho, Keita, Meteiu, Radu - Grozav, Rădulescu - Irobiso

Adrian Mutu Stadion: Emil Alexandrescu, Iași

Emil Alexandrescu, Iași Arbitru: Cojocaru Adrian Viorel, A1: Neacşu George Florin, A2: Bîrdeş Romică, VAR: Andrei Florin, AVAR: Marcu Claudiu

Vasile Miriuță: „Un lucru mă nemulțumește, că nu o băgăm în poartă”

„Trebuie să câștigăm, cum am mai spus-o și meciurile precedente. De la meciul cu Craiova, când a fost prima mea partidă pe bancă, a fost tot mai bine. Un singur lucru mă nemulțumește, că nu o băgăm în poartă.

Cu UTA am ratat de 2-3 metri, cu Slobozia am ratat singuri cu portarul, echipele adverse au avut o jumătate de ocazie și ne-au dat gol. În ultimele meciuri sunt mulțumit că nu am pierdut, dar nu putem juca doar la 0-0, trebuie să dăm goluri, trebuie să o băgăm în poartă.

Sper că băieții au înțeles ce le cer de la ei acolo în fața porții, acolo doar ei pot să decidă”, a declarat Vasile Miriuță, la conferința de presă, potrivit bzi.ro.

Adrian Mutu: Sunt mai multe obiective pe care trebuie să le îndeplinim”

Mutu a transmis că episodul controversat privind arbitrajul din meciul cu UTA, 0-1, a fost depășit, iar elevii săi țintesc doar victoria la Iași.

„Este o deplasare lungă și va fi un meci dificil, împotriva unei echipe care n-a mai câștigat de mult în campionat și care, cu siguranță, va da totul pentru o victorie, mai ales în condițiile în care joacă pe teren propriu.

Sperăm să luăm toate cele trei puncte, foarte importante pentru noi în economia clasamentului, pentru că trebuie să adunăm cât mai multe înainte de a intra in play-out și, mai apoi, să ne luptăm acolo pentru primele locuri.

Băieții și-au dat seama că trebuie să strângem rândurile și să nu ne mai gândim la ce a fost, la meciul cu UTA, de exemplu.

Petrolul a jucat un fotbal bun în anumite momente, trebuie să continuăm pe drumul acesta, dar să schimbăm ceva în ceea ce înseamnă rezultatele, pentru că avem nevoie de puncte. Sunt mai multe obiective pe care trebuie să le îndeplinim în play-out și ne vom lupta pentru ele”, a declarat Mutu, potrivit fcpetrolul.ro.