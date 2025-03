Raul Florucz (23 de ani) a marcat din nou pentru Olimpjiei Ljubljana în succesul, scor 2-0, cu Celje, din etapa #23 a primei ligi slovene.

Născut în Austria, din părinți români, Florucz continuă să strălucească la Olimpija Ljubljana.

Raul Florucz un nou gol pentru Olimpija Ljubljana

Titular în derby-ul cu Celje, atacantul a deschis scorul în minutul 40, când a primit o minge la mijlocul terenului și s-a dus cu ea până în poartă, după ce l-a păcălit și pe portarul advers.

Florucz a trimis mingea în poartă și în minutul 48, dar reușita sa a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Jucătorul născut la Viena avea să fie schimbat în minutul 75, la scorul de 2-0 pentru echipa sa, cu Boultam.

De partea cealaltă, Marco Dulca, jucător ce evoluează la Celje, a fost rezervă neutilizată în această partidă.

Atacantul așteptat la naționala României marcase și în meciul din tur, atunci când a fost decisiv pentru formația sa.

16 goluri a marcat Florucz în 39 de meciuri pentru Olimpija Ljubljana, în acest sezon, în toate competițiile

Mihai Stoichiță, despre naturalizarea lui Raul Florucz: „Probabil e o chestiune de zile”

„Așteptăm zilele astea răspunsul din partea austriecilor. De la români totul este OK. Dacă mâine are acord de dublă cetățenie, imediat putem rezolva cazul.

Cu Raul am vorbit la telefon pentru că am demarat mai demult. Cum să nu vrea? Are actele în România. Probabil că e o chestiune de zile”, a declarat Mihai Stoichiță, pentru fanatik.ro, pe 26 februarie.

Mihai Stoichiță: „Florucz are ofertă din Bundesliga”

În plus, oficialul FRF a vorbit și despre ofertele din campionate puternice pe care Florucz le are, dar și despre o ofertă făcută de Rapid în urmă cu un an.

„Știi că pentru vară are ofertă din Bundesliga de la o echipă bună? Hai să îți spun și asta. Cei de la Olimpija am înțeles că au ridicat acum foarte mult prețul. E cotat la 3-4 milioane.

Eu i-am propus să vină în România. Sincer vă spun acuma. I-am zis: «Măi, dacă nu te duci, vino la o echipă de top din România, care se bate la titlu».

Rapid a fost în legătură cu el acum un an de zile. Nu s-a concretizat, nu știu ce s-a întâmplat. El având cetățenie română e și mai interesant, chiar dacă nu mai intră în regula U21. Îl iei cum l-ai luat pe Koljic și-l bagi pe teren imediat.

Florucz e golgheterul Sloveniei. Ia uită-te câte goluri are în Conference League. Din păcate, la ultimul meci, a făcut un gest necugetat și l-au eliminat”, a mai spus Stoichiță.