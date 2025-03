„Să-ți cauți de muncă!” Șumudică, derapaj după meciul cu FCSB. A amenințat un jurnalist: „La fel o să pățești și tu”

Marius Șumudică (53 de ani) a avut un derapaj după meciul cu FCSB, scor 0-0. Antrenorul l-a amenințat cu concedierea pe jurnalistul Alin Grigore de la publicația fanatik.ro.

Mai mult, Șumudică a insistat că viitorul lui Grigore va fi similar cu cel al lui Remus Răureanu, pe care susține că tot el „l-a dat afară”.

Informațiile dezvăluite de Remus Răureanu, reporter special GOLAZO.ro, pot fi citite mai jos.

După contrele avute cu galeria FCSB-ului, antrenorul lui Rapid a avut un conflict și cu unul dintre jurnaliștii prezenți la stadion.

Marius Șumudică, amenințări la adresa jurnalistului Alin Grigore: „Să-ți cauți de muncă”

După meci, Remus Răureanu, reporter special GOLAZO.ro, a dezvăluit detalii despre incidentul în care au fost implicați antrenorul giuleștean Marius Șumudică și un reporter al publicației online Fanatik.

Din cauza unor întrebări puse în timpul conferinței de presă, pe care tehnicianul giuleștenilor le-a considerat incomode, Șumudică l-a abordat pe jurnalistul Alin Grigore în afara stadionului și a oferit replica prezentată mai jos.

„Șumudică l-a amenințat după meciul cu FCSB pe unul dintre reporterii prezenți la conferință.

«Tu ești de la Fanatik, nu? De mâine n-o să mai fii! Să-ți cauți de muncă!», a fost mesajul antrenorului pentru Alin Grigore.

Ca să fie sigur că îl sperie pe bune, Șumudică a completat amenințarea: «După ceea ce s-a întâmplat cu Remus la Fanatik, la fel o sa pățești și tu!».

Antrenorul unui club pe care Șucu și Angelescu insistă să îl prezinte ca pe unul serios, organizat și cu ambiții mari se juca de-a Tony Soprano prin parcare cu un reporter după meciul cu rivala principală din campionat”, a scris Remus Răureanu pe pagina sa de Facebook.

Șumudică a cerut ștergerea unui articol

De asemenea, reporterul special GOLAZO.ro a explicat și la ce s-a referit Șumudică atunci când a adus aminte „ce s-a întâmplat cu Remus”.

Șumudică este acuzat că a făcut presiuni pentru eliminarea unui articol scris de Remus Răureanu în perioada în care acesta lucra la Fanatik.

„Trec peste constatarea aceasta. Vorba lui Ilie Dumitrescu, merg mai departe și spun:

1. Nu m-a dat Șumudică afară de la Fanatik, nu m-a dat nimeni afară. Eu am ales să demisionez. Horia Ivanovici și directorul general Vlad Roșca au insistat sa rămân sau măcar să mă mai gândesc. M-am mai gândit un pic și am plecat.

2. Plecarea mea de la Fanatik a avut legătură cu Șumudică, da. El m-a sunat, nemulțumit fiind de o știre publicată în Fanatik. Am vorbit zece minute fără ca Șumudică să îmi fi cerut ceva. După ce a închis apelul cu mine, l-a sunat pe Horia și l-a rugat să scoată știrea de pe site. Știrea nu a fost scoasă din site, ci doar din homepage. Eu am considerat că nu mai voiam sa continui.

3. Alin Grigore nu va fi dat afară de la Fanatik. Sunt convins că nu. Iar dacă e greșită convingerea mea ar fi un caz extrem de trist pentru Fanatik si pentru presă, nu pentru Alin Grigore, care nu depinde nici de Fanatik, nici de Șumudică. Eu nu scriu aici ca să-l salvez de la vreun dezastru.

4. Imaginea despre Fanatik e cu mult mai proastă decât este valoarea oamenilor care lucrează acolo! E atât de proastă imaginea încât îmi e greu să conving pe careva că așa stau lucrurile. Iar Șumudică o face și mai proastă, din ce în ce mai proastă sugerând că aceea ar fi o redacție pe care el o controlează total”, a continuat Remus Răureanu.

Remus Răureanu, dezvăluiri despre perioada petrecută de Șumudică în presă

Reporterul special GOLAZO.ro a venit și cu o adăugare ulterioară:

„Există o completare. Înainte să plece de la DigiSport la Fanatik, Șumudică a negociat rămânerea la Digi.

A cerut să fie dat afară Decebal Rădulescu. Bineînțeles că nu a fost posibil așa ceva”, a adăugat Remus în comentariile postării.

Reacția Fanatik

După ce Remus Răureanu a făcut publice amenințările lui Marius Șumudică, Horia Ivanovici, director și patron Fanatik, i-a cerut antrenorului Rapidului, în emisiunea sa de pe fanatik.ro, să nu mai facă niciodată astfel de afirmații.

„Un singur lucru îi recomand lui Șumudică. Dacă așa a spus, îl rog să nu mai facă niciodată asta. În primul rând, își face rău lui. Creează o adversitate din partea presei și nu e ok pentru el, trebuie să fie mai înțelept. În al doilea rând, din ce știu eu Șumudică nu e acționar la Fanatik. În al treilea rând, din ce știu eu, Șumudică nu e șeful meu și n-o să fie niciodată.

Șumudică trebuie să înțeleagă că presa e presă, fotbalul e fotbal. Îi spun public să nu mai facă niciodată în viața lui asemenea declarații. E de notorietate că țin la Șumudică, dar sunt niște declarații care îi fac lui rău, fac presei rău”, a declarat Ivanovici în emisiunea Fanatik Superliga.

Marius Șumudică, în conflict cu suporterii FCSB-ului

La finalul partidei cu FCSB, Marius Șumudică a declarat că suporterii campioanei României au fost „zero ca galerie”.

„Le-am zis la final fanilor de la Steaua, pardon, de la FCSB, că astăzi au fost zero. M-au insultat. Le-am zis că astăzi au fost zero ca galerie, în fața suporterilor noștri. Îi felicit pe suporterii noștri. Le-am arătat doar că au fost zero și vor rămâne zero. Băieții ăia șmecheri sunt la Peluza Sud, de la CSA. Ei, săracii, sunt cetățeni”, a declarat Șumudică la conferința de presă de după meci.