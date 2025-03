Amendă uriașă pentru Rapid Giuleștenii, sancționați fără milă de Jandarmerie, după meciul cu FCSB + Nouă suporteri, interziși pe stadion

RAPID - FCSB. Jandarmeria a aplicat amenzi contravenționale în valoare totală de 149.200 de lei la partida de duminică seară.

În calitate de organizator al meciului, Rapid a încasat patru sancțiuni în valoare totală de 120.000 de lei.

Majoritatea amenzilor au fost aplicate organizatorului competiţiei şi firmei de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor care le revin. În plus, nouă suporteri au primit interdicţia de a intra pe stadion pentru o perioadă de şase luni sau un an.

Rapid, amendată cu 120.000 de lei

Au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 149.200 de lei.

„Dintre acestea, patru sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 120.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar trei sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 21.500 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate nouă sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, au anunțat oficialii Jandarmeriei duminică seară.

Aceştia au mai precizat că au fost întocmite şapte acte de constatare, care vor fi transmise poliţiştilor din cadrul Poliţiei Capitalei pentru aplicarea măsurilor legale corespunzătoare, precum şi două sesizări pentru organele de urmărire penală, conform reglementărilor Legii privind regimul materiilor explozive.

Jandarmii continuă să efectueze verificări pentru identificarea şi sancţionarea altor persoane care au încălcat legea în timpul partidei de fotbal.

VIDEO: Golul lui Dobre, anulat de Radu Petrescu

Marius Șumudică, în conflict cu suporterii FCSB-ului

La finalul partidei cu FCSB, Marius Șumudică a declarat că suporterii campioanei României au fost „zero ca galerie”.

„Le-am zis la final fanilor de la Steaua, pardon, de la FCSB, că astăzi au fost zero. M-au insultat. Le-am zis că astăzi au fost zero ca galerie, în fața suporterilor noștri. Îi felicit pe suporterii noștri. Le-am arătat doar că au fost zero și vor rămâne zero. Băieții ăia șmecheri sunt la Peluza Sud, de la CSA. Ei, săracii, sunt cetățeni”, a declarat Șumudică la conferința de presă de după meci.