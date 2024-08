Răzvan Lucescu și PAOK au condus cu 3-2 în minutul 90+5. Erau calificați, după 2-2 în tur. Dar Malmo a egalat în 90+6 și a învins în prelungiri la Salonic (4-3).

Antrenorul în vârstă de 55 de ani a spus la conferința de presă ce a simțit după ce echipa sa a primit al treilea gol: „Am înnebunit. Mi s-a făcut rău, foarte rău”.

Lucescu regretă: „Am fost naivi și am plătit. Am avut calificarea în mâinile noastre și am pierdut-o”. Eliminat din Ligă, va juca play-off-ul Europa League cu învingătoarea meciului Shamrock - Celje (0-1 în tur).

„Am avut șansa de a ne califica în Champions League și am pierdut-o”.

Răzvan Lucescu era o imagine a disperării, a dezamăgirii, a suferinței după o dublă manșă de coșmar împotriva lui Malmo.

Fundașul lui Răzvan Lucescu a degajat în adversar și mingea s-a oprit în poartă

În Suedia, PAOK a fost condusă de două ori, dar a egalat de fiecare dată. La Salonic, campioana Greciei a fost ea în dublu avantaj, 2-1 și 3-2. A fost egalată în 90+6 și învinsă în prelungiri, 3-4!

Golul de 3-3, halucinant: după o lovitură liberă, balonul a ricoșat din jucători ca la biliard. Mohamed Camara, unul dintre „închizătorii” lui Răzvan, a încercat să degajeze, dar a tras în fundașul suedez Zatterstrom și mingea s-a dus în poartă!

PAOK, eliminată din Liga Campionilor. Răzvan Lucescu: „Am plătit pentru naivitatea noastră”

Conferința a părut continuarea durerii pentru antrenorul în vârstă de 55 de ani.

„Cred că 95 de minute am meritat să ne calificăm. Când iei un gol în ultimul minut, într-un asemenea mod, poți spune că a fost lipsă de încredere”, s-a plâns Lucescu, potrivit Gazzetta.gr.

Regretul său: „Ar fi trebuit să marcăm al patrulea gol în a doua repriză, n-am reușit și am plătit pentru naivitatea noastră. Am fost naivi și am plătit”.

Răzvan Lucescu: „Din primul până în ultimul moment al acelei faze, tot ce am făcut a fost greșit”

Le-a dezvăluit jurnaliștilor greci cum s-a simțit la al treilea gol al lui Malmo, cel din minutul 90+6.

„ Am înnebunit. Mi s-a făcut rău, foarte rău. Din primul până în ultimul moment al acelei faze, tot ce am făcut a fost greșit”, a spus Lucescu.

A repetat ceea ce îl va urmări mult timp de aici înainte: „Am avut calificarea în mâinile noastre și am pierdut-o. Din toate punctele de vedere. Pentru că, atunci când ai mingea în minutul 90+4 și n-o trimiți în cealaltă jumătate a terenului… asta înseamnă că ai calificarea în mâini și o pierzi”.