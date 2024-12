PAOK - Athens Kallithea 2-2. Echipa lui Răzvan Lucescu (55 de ani) a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie pe Toumba.

Antrenorul formației din Salonic a criticat dur arbitrajul lui Athanasios Tzilos: „Sistemul lucrează împotriva noastră ca o mafie”.

În etapa a 13-a, PAOK a condus cu 1-0 și 2-1, însă golurile marcate de Konstantelias ('21) și Despedov ('82) nu au reușit să păstreze cele trei puncte pe Toumba: Athens Kallithea, ultima clasată, a egalat în prelungiri prin Isimat-Mirin ('90+1).

PAOK - Athens Kallithea 2-2. Răzvan Lucescu: „Toate deciziile sunt împotriva noastră”

Campioană en-titre a Greciei, PAOK a obținut doar 8 puncte din cele 7 meciuri disputate „acasă” în acest sezon al ligii elene și se află pe locul 4 în clasament.

La finalul partidei de duminică, tehnicianul român a făcut din nou acuzații dure la adresa „sistemului care lucrează ca o mafie” împotriva echipei sale.

„Este o rușine să avem acești arbitri împotriva noastră. Trebuie să avem tupeul să spunem asta! Nu ne dau două penalty-uri clare. Nu există cuvinte.

Ar fi trebuit să câștigăm pe teren, am avut ocazii, dar după acele situații nu am mai putut. Toate deciziile arbitrilor și VAR sunt împotriva noastră.

Comisiile încearcă să mă reducă la tăcere prin pedepsele pe care mi le impun. Opriți acest sistem care lucrează împotriva noastră ca o mafie.

Dacă nu vreți ca PAOK să lupte pentru titlu, spuneți-ne de la început”, a declarat Lucescu, citat de gazzetta.gr.

4 trofee a cucerit PAOK Salonic cu Răzvan Lucescu pe banca tehnică: titlul (2019, 2024) și Cupa Greciei (2018, 2019).

Răzvan Lucescu, ținta comisiilor din Grecia

În acest sezon, Răzvan Lucescu a ispășit o suspendare de 23 de zile pentru că l-ar fi scuipat pe fotbalistul Erik Lamela pe 20 octombrie, după 1-1 cu AEK Atena.

„M-au pedepsit aceiași oameni. Am auzit foarte multe minciuni în legătură cu ce s-a întâmplat acolo, imaginile dovedesc că nu m-am bătut și nu am scuipat pe nimeni . Ne confruntăm cu sistemul despre care am vorbit”, a spus Lucescu la jumătatea lunii noiembrie.