Pep Guardiola (54 de ani), managerul celor de la Manchester City, susține că echipa sa are o șansă 1% de a întoarce rezultatul din prima manșă împotriva celor de la Real Madrid, din play-off-ul Champions League.

În tur, pe „Etihad”, Real Madrid s-a impus, scor 3-2.

Real Madrid - Manchester City va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, miercuri, cu începere de la ora 22:00

Managerul „cetățenilor” a susținut conferința de presă premergătoare duelului cu Real Madrid și consideră că șansele echipei sale să întoarcă rezultatul, în ciuda faptului că în weekend campioana Angliei a arătat foarte bine și a obținut un rezultat favorabil, 4-0, pe teren propriu, cu Newcastle.

Pep Guardiola: „Procentul pentru a merge mai departe ajunge la 1%”

„Sunt multe, multe meciuri în care nu am jucat la nivelul la care ne-am dorit și, în final, am pierdut. Atunci nu a fost vorba doar de cele trei puncte, ci și de modul în care ne-a afectat mental pentru următorul meci. S-a întâmplat de multe ori.

Bineînțeles că această victorie (n.r. cu Newcastle) ne ajută, însă, pentru a câștiga pe Bernabeu, toată lumea știe, procentul de a merge mai departe ajunge la 1%. Sau nu știu cât, dar va fi minim.

Însă cât timp avem o șansă, vom încerca, asta e sigur. Vom merge așa cum am făcut-o mereu, la victorie, dar în acest sezon realitatea este că am fost la mare distanță. Am jucat cu adevărat slab.

Pentru un meci, cel de sâmbătă, am jucat foarte bine, dar acesta nu o să schimbe opinia, realitatea. Dar, desigur, e mai bine să călătorești la Madrid cu acest rezultat”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă, citat de The Sun.

Singura victorie a celor de la Manchester City pe „Santiago Bernabeu” datează din 26 februarie 2020, atunci când „cetățenii” câștigau, scor 2-1, în prima manșă a optimilor de finală.

Istvan Kovacs, delegat la centrul partidei Real Madrid - Manchester City

Istvan Kovacs a fost delegat ca arbitru central la partida retur dintre Real Madrid și Manchester City, din play-off-ul pentru calificarea în optimile Ligii Campionilor.

Manșa retur care îl va avea la centru pe arbitrul român se joacă miercuri, de la ora 22:00, pe „Santiago Bernabeu”. În tur, formația lui Carlo Ancelotti s-a impus scor 3-2, pe Etihad, și pleacă cu avantaj în meciul din Spania.

Cei 3 arbitri din teren vor fi toți români, Istvan Kovacs fiind ajutat de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Pentru Kovacs este a doua oară când va arbitra o partidă între cele două echipe de top ale Europei, după cea din 2022, încheiată scor 4-3 pentru Manchester City.

Meciurile din Liga Campionilor care l-au avut pe Istvan Kovacs la centru în acest sezon

Real Madrid - Dortmund 5-2

Inter Milano - Arsenal 1-0

Bayern - PSG 1-0

Steaua Roșie - PSV 2-3

Juventus - Benfica 0-2

Toate cele 5 partide de până acum s-au disputat în faza ligii a competiției.