Dinamo - FCSB. „Câinii roșii” au ajuns la un număr de 37.000 de bilete vândute pentru „Eternul derby” , pentru proprii suporteri.

Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1, duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00.

În urmă cu câteva zile, dinamoviștii anunțau și deschiderea inelului 3 de pe Arena Națională, pe fondul cererii ridicate pentru tichete, moment în care și FCSB a pus în vânzare biletele primite în Peluza Sud a Arenei Naționale.

55.000 de locuri are Arena Naţională

Florentin Petre a povestit cea mai importantă amintire din meciurile cu FCSB

Florentin Petre, fostul jucător emblematic al lui Dinamo, a împărtășit una dintre cele mai prețioase amintiri pe care le are din „Eternul derby”.

„ În 2000, când i-am bătut în Ștefan cel Mare cu 3-2 și am câștigat campionatul.

Când s-a terminat meciul, am închis ochii și am revăzut toți acei ani din copilărie, toți anii în care jucam pe «Ghencea» sau pe «Dinamo» și am simțit o descătușare imensă”, a declarat Florentin Petre, potrivit paginii oficiale a clubului.

Pompiliu Stoica și Florentin Petre, în 2002. Foto: Sportpictures

Cât costă biletele pentru Dinamo - FCSB

PCH: 30 RON (inel 1), 25 RON (inel 2 și 3)

Tribuna 2: 50 RON (inel 1), 40 RON (inel 2 și 3)

Tribuna I: 90 RON (inel 2 și 3)

VIP Regular 2: 200 RON

VIP Regular 1: 250 RON

VIP experience: 390 RON

Acestea pot fi achiziționate de pe shop.dinamo1948.ro. Cât despre cele pentru suporterii FCSB, ele pot fi achiziționate la prețul de 30 lei, de pe site-ul bilete.ro.

Înaintea meciului, Dinamo ocupă locul 5 în Liga 1, cu 18 puncte, în timp ce FCSB se află la două locuri în spatele rivalilor, pe poziția a 7-a, cu 16 puncte, dar campioana are un meci mai puțin disputat în acest sezon.