FCSB - CFR 3-2. Cum a fost derbyul? Mai jos, concluziile lui Cătălin Țepelin, redactor-șef GOLAZO.ro, direct de la masa presei de pe Arena Națională.

1. Zero inițiative ofensive, zero șuturi spre poartă, zero cornere. Asta a fost FCSB în primele 40 de minute ale derbyului cu CFR. Cele mai slabe, poate, din întreg sezonul roș-albaștrilor. Toate condimentele se risipiseră în drob și fripturi pascale, pentru fotbal părea că n-a mai rămas nimic.

2. Dar FCSB s-a înfipt în accelerație când nimic nu anunța sprintul. Minutele de final de repriză, plus primele 20 din a doua l-au pulverizat pe Dan Petrescu. Culmea, din faze fixe, specialitatea de odinioară a maestrului Bursuc.

3. Ce spune asta? Că Becali se pictează pe sine drept un factotum închipuit, dar de fapt fără oamenii de lângă el ar fi doar un Trump grizonat, care dă din gură de dragul audienței cu orice preț . Antrenorii FCSB-ului, chiar cu demnitatea ciobită pentru că nu crâcnesc niciodată când li se ia din merite și din atribuțiuni, fac o treabă excelentă. Fazele fixe din seara asta spun povestea lor de tacticieni foarte buni, dacă nu și-o aroga Gigi creditul și pentru ele.

4. Charalambous și Pintilii și-au scanat bine armele aseară. Fără forța explozivă a lui Olaru și fără bătăiosul Bîrligea, presingul din prima parte a sezonului a fost înlocuit cu o așezare compactă, în care un Chiricheș reinventat la bătrânețe a fost super-glue-ul perfect.

5. MVP-ul a fost Juri Cisotti, acest diamant ochit de MM Stoica în praful de lângă Dunăre. Italianul venit acum 4 ani din celebrul campionat al Maltei în și mai celebra Ligă a treia din România a ajuns acum numărul 1 la campioana României. Inteligent și tehnic, de uneori îți vine să-l compari cu Bergkamp, Cisotti găsește spații, inventează pase deștepte și, inepuizabil, apare din senin la finalizare. Chapeau!

6. Ce ar mai fi de remarcat la derby? Galeria FCSB-ului, care a cântat non-stop. Ngezana, impecabil în majoritatea intervențiilor. Și Hindrich, un portar subestimat.

7. Suspansul de pe final, când CFR a făcut 3-2, a fost insesizabil. Punctele erau deja, meritat, în autocarul FCSB-ului. Dan Petrescu rămâne la 5 puncte în spate și nu se simte prea bine la Cluj. Un sezon fără titlu va însemna pentru el, aproape sigur, demiterea.