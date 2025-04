FC Voluntari a primit, doar anul trecut, 3,6 milioane de euro de la bugetul local al orașului

Finanțarea publică pe ultimii 7 ani e uluitoare: 18,5 milioane euro!

Care e scopul acestui club cenușiu? Ce poate ieși din această risipă cumplită, girată acum de marii comici ai managementului sportiv, Pandele - Nețoiu?

Gigi Nețoiu n-a ajuns la timp la o conferință anunțată chiar de el. Scuza: „M-am blocat în trafic”.

Fostul condamnat din Dosarul Transferurilor n-a mai apucat, astfel, să explice haosul pe bani publici de la FC Voluntari. Împiedicat, culmea, și de presupuse ambuteiaje din orașul în care patronul / amicul / primarul Pandele finanțează artificial o echipă de fotbal fără sare și piper, fără suporteri sau perspective.

În 2024, 80% din buget a fost asigurat de Primărie

Pandele l-a scos din joben pe managerul-model Gigi Nețoiu pentru a pune pe picioare echipa de fotbal. Dar între timp a pus-o în genunchi. Pentru că la club e haos. Unul construit aproape exclusiv pe bani publici, primiți de la autoritatea locală, unde conduce și dictează prietenul Florentin Pandele.

În 2024, FC Voluntari a primit de la autoritățile locale 3,6 milioane €

Suma reprezintă peste 80% din totalul veniturilor realizate de clubul de fotbal

Bariera legătură dintre București și Voluntari e din preistorie

La conferința la care n-a mai ajuns, Nețoiu intenționa să ofere explicații despre irosirea banilor publici, însă a fost blocat tocmai de efectul direct al unui management defectuos realizat de propriul său patron.

Pandele e primar de decenii la Voluntari. Cu toate acestea, traficul în zona Pipera, mai ales pe șoseaua Petricani, e unul imposibil.

Modul în care continuă să arate drumul lângă bariera care leagă Bucureștiul de Voluntari e demn de preistorie. Nu s-a modernizat nimic acolo, iar indicatoarele arată trecere la nivel cu calea ferată, dar vorba lui Mircea Badea, ar trebui acuzate de dezinformare: șoseaua nu e la același nivel cu calea ferată.

Recapitulăm: un angajat, e drept, unul de lux, al unui edil nu ajunge la o conferință de presă, fiindcă e blocat în traficul orașului administrat chiar de patronul său. Ceva mai absurd nu poate exista!

Comicul de situație atinge cote maxime când realizăm că, de fapt, Nețoiu n-a ajuns nici măcar la meciul echipei de care se ocupă și care începuse cu două ore înainte de preconizata conferință de presă.

Să te saboteze tocmai administrația care te finanțează, asta da răzbunare involuntară a contribuabililor. Adică a celor care își achită taxe și impozite, an de an, care nu sunt deloc interesați de echipa de fotbal, artificial creată la Voluntari, dar cu care primarul Pandele cheltuie, tot an de an, sume de ordinul milioanelor de euro.

Gigi Nețoiu

Sumele primite de FC Voluntari de la autoritatea locală în ultimii ani

2024: 3,6 milioane €

2023: 2,6 milioane €

2022: 2 milioane €

2021: 3,4 milioane €

2020: 1,5 milioane €

2019: 3 milioane €

2018: 2,4 milioane €

TOTAL: 18,5 milioane €

Spre 20 de milioane în intervalul 2018-2024! Pentru o echipă de care celor din fosta comună devenită oraș nu le pasă deloc.

FC Voluntari are, la meciurile de acasă, asistențe de ordinul sutelor de spectatori. Și probabil un procent important îl reprezintă familiile și prietenii jucătorilor, antrenorilor și oficialilor.

Un moft întreținut din bani publici, fără nici un fel de utilitate publică

Care e scopul acestui club, care toacă milioane și milioane de euro din banii oamenilor?

În timp ce traficul e blocat, inclusiv în Voluntari, primarul, în loc să găsească soluții și finanțare pentru a rezolva probleme reale ale comunității, continuă să irosească sume amețitoare pe un moft. Care, mai nou, e și dat în administrare unui amic, care până acum o fi dovedit orice, dar în niciun caz că se pricepe să gospodărească un club.

Prietenia însă și disprețul față de banul public sunt mai presus de orice.

Iar dacă ai întreba „cum arată impostura și risipirea cu premeditare a bugetului unei comunități pe ceva lipsit de utilitate și reprezentativitate?”, ChatGPT ar trebui să genereze sigla lui FC Voluntari, suprapusă peste fețele marilor manageri Pandele și Nețoiu.